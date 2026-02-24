宿敵レアル・マドリーと手を組んでワールドカップを制してから16年…バルセロナ新世代は再びスペイン代表を導けるのか？【LEGACY】

2010年におけるバルセロナとレアル・マドリーの影響を理解するには、スペイン代表メンバーを振り返ればすぐにわかるはずだ。あのワールドカップでラ・ロハに招集された23人のうち、12人がこの2クラブの所属である。2つのクラブに才能が集中していたことにより、スペイン代表チームは攻守両面でバランスの取れた支配的なスタイルを確立することができた。

レアル・マドリーからは、超人的な反射神経と疑問の余地がないリーダーシップを備えたGKイケル・カシージャス、圧倒的な存在感を放つセルヒオ・ラモス、目立ちはしないがチームにバランスをもたらす安定した存在であるラウール・アルビオルとアルバロ・アルベロア、そして正確なパスと視野で試合のテンポをコントロールする中盤のマエストロ、シャビ・アロンソが柱として選出された。

同じく、バルセロナの面々も中核を担った。安全性と正確なビルドアップで知られるGKビクトル・バルデス、献身と闘争心の象徴としてチームの心臓部を担ったカルレス・プジョル、戦術眼とリーダーシップを備えたジェラール・ピケ、ボール奪取と配球を担う理想的なアンカーのセルヒオ・ブスケツ、ポゼッションを管理し試合のテンポを支配する“ティキ・タカ”の申し子チャビ・エルナンデスとアンドレス・イニエスタ、そして優れた決定力を備え数秒で試合の流れを変えるペドロで構成されている。

ビセンテ・デル・ボスケ監督は、バルセロナの精密さと支配力を、マドリーの強さとメンタリティを結びつける術を知っていた。スペインはボールを支配し、ピッチ全体でプレスをかけ、相手のあらゆるミスを突いた。この組み合わせにより、スペインはほとんど止められない存在となった。

世界一は決して偶然ではなかった。綿密な計画、ワールドクラスの才能、そして完璧に遂行されたプレースタイルの結果である。バルセロナにとって2010年は黄金期の始まりを告げるものとなった。そして2026年、ワールドカップへ向かう若き彼らはその再現を目指すことになる。