レアル・マドリード、UEFAとの「協力関係」を明らかに　クラブはビニシウス・ジュニアの調査を引き続き支援

スペインとポルトガルの強豪クラブによる決勝トーナメントのプレーオフ対決は、後半早々に10分間中断した。50分にビニシウスがペナルティエリア内から放った強烈なシュートがゴール上隅に突き刺さり、試合唯一の得点を記録していた。

怒ったホームサポーターの前で祝賀を行ったことで、ベンフィカとレアル・マドリードの選手間で最初の衝突が発生し、ビニシウスはイエローカードを出されたことに驚愕した。

彼は最終的にハーフウェイラインに戻り、プレスティアーニと並んだものの、試合が再開される前にフランソワ・レテキシエ主審に駆け寄り、人種差別的な虐待を受けたと主張した。

試合は中断され、UEFA の規定に従って、激しい議論と非難合戦が繰り広げられた。欧州サッカー連盟は、試合終了のホイッスルが鳴った後、この件について調査を開始すると発表した。