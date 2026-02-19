Goal.com
Vinicius Junior Gianluca Prestianni Real Madrid Benfica 2025-26
Chris Burton

翻訳者：

レアル・マドリード、UEFAとの「協力関係」を明らかに　クラブはビニシウス・ジュニアの調査を引き続き支援

レアル・マドリードは、チャンピオンズリーグのベンフィカ戦でビニシウス・ジュニオールに対する人種差別的暴言が飛び交った件を受け、「UEFAが開始した調査に積極的に協力した」ことを確認した。問題の発言をしたとされるジャンルカ・プレスティアーニに対し、リスボンのエスタディオ・ダ・ルスでは醜い光景が繰り広げられた。

  • 人種差別的暴言の告発を受け試合が中断

    スペインとポルトガルの強豪クラブによる決勝トーナメントのプレーオフ対決は、後半早々に10分間中断した。50分にビニシウスがペナルティエリア内から放った強烈なシュートがゴール上隅に突き刺さり、試合唯一の得点を記録していた。

    怒ったホームサポーターの前で祝賀を行ったことで、ベンフィカとレアル・マドリードの選手間で最初の衝突が発生し、ビニシウスはイエローカードを出されたことに驚愕した。

    彼は最終的にハーフウェイラインに戻り、プレスティアーニと並んだものの、試合が再開される前にフランソワ・レテキシエ主審に駆け寄り、人種差別的な虐待を受けたと主張した。

    試合は中断され、UEFA の規定に従って、激しい議論と非難合戦が繰り広げられた。欧州サッカー連盟は、試合終了のホイッスルが鳴った後、この件について調査を開始すると発表した。

  • Vinicius Junior Prestianni Benfica Real MadridGetty Images

    レアル・マドリードはUEFAの調査に協力した

    公式声明は以下の通り：「UEFA倫理・規律検査官が任命され、2026年2月17日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ2025/2026決勝トーナメントプレーオフにおけるベンフィカ対レアル・マドリードCF戦での差別的行為の申し立てを調査する。本件に関する追加情報は適宜公表される」

    レアル・マドリードは本手続きにおいて主導的役割を果たし、UEFAへの全面的な協力を進めている。同クラブ公式サイトの声明では次のように述べられている：「レアル・マドリードCFは本日、2月17日（火）にリスボンで行われたSLベンフィカ戦（チャンピオンズリーグ）で発生した事件に関する全証拠をUEFAに提出したことを発表します。

    「当クラブは、当該試合中に発生した許しがたい人種差別的行為を受けUEFAが開始した調査に積極的に協力してまいりました。

    「レアル・マドリードは、選手ヴィニシウス・ジュニアが世界中のサッカーコミュニティから受けた一致した支援、後押し、愛情に感謝します。レアル・マドリードは今後も、あらゆる機関と連携し、スポーツ界および社会における人種差別、暴力、憎悪を根絶するために取り組み続けます。」

  • ヴィニシウス・ジュニアとプレスティアーニの声明

    サンティアゴ・ベルナベウ在籍中、常に偏狭な者たちから標的にされてきたビニシウスは、さらなる不幸な見出しを生んだ直後に感情的な声明を発表した。「人種差別主義者は何よりも臆病者だ。彼らは弱さを示すためにシャツを口に押し込む必要がある。だが彼らには、理論上は罰する義務があるはずの者たちによる庇護がある」

    「今日起きたことは、私の人生にもチームにも何ら新しいことではない。ゴールを祝っただけでイエローカードを受けた。今もその理由が理解できない。一方で、それは単に目的を果たさない拙劣なプロトコルに過ぎなかった。特に大勝の後で、見出しがレアル・マドリードについてあるべき時に、このような状況に身を置くのは好まないが、必要だ」

    プレスティアーニは自身のSNS声明でビニシウスの主張を否定し、次のように述べた。「ビニ・ジュニアに対して人種差別的な侮辱を投げかけたことは一度もないことを明確にしたい。彼が聞き間違えたのは残念だ。私は誰に対しても人種差別的ではなかった。レアル・マドリードの選手たちから脅迫を受けたことを遺憾に思う」

  • Prestianni Benfica & Real Madridgetty

    ポルトガル政府もこの事件を調査している

    UEFAと並行して、ポルトガル政府はスポーツにおける暴力防止・対策庁（APCVD）を通じて、独自に調査を実施することを明らかにした。不正行為が確認された場合、必要な手続きと書類作成が完了次第、制裁措置が発表される。

