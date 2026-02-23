Getty Images Sport
翻訳者：
レアル・マドリード、4500万ユーロのスター選手を「潰した」と非難される ワールドカップ出場の夢はさらに遠のく
マスタンツォーノ、マドリードでの生活は困難なスタートが続いている
マスタンツォーノは昨夏、リバープレートから4500万ユーロの移籍金でレアル・マドリードに加入し、大きな期待が寄せられていた。しかし現時点では、シャビ・アロンソ監督のもとでもアルバロ・アルベロア監督のもとでも、期待に応える活躍を見せていない。アルゼンチン人プレイメーカーは、レアル・マドリードの直近3試合の公式戦で出場機会を全く得られていない。クラブレベルでの出場時間不足は、特に母国アルゼンチンから激しい批判を浴びている。
- AFP
アルゼンチン代表チームの指導者らが深刻な懸念を表明
アルゼンチン代表陣営内で警鐘が最も強く鳴り響いている。 報道によれば、アルビセレステの関係者はこの新星を注視しており、彼の急激な出場時間減少が指導陣に深刻な頭痛の種となっている。3月に予定されるスペインとのファイナルシマ、そして北米で開催される2026年ワールドカップが目前に迫る中、競技リズムの欠如がマスタントゥオーノの代表チームでの地位を、この重要な年に失わせるのではないかと連盟の懸念は高まっている。
統計は元リバープレート所属の若き才能にとって厳しい現実を突きつけている。最後の出場は2月8日のバレンシア戦（2-0勝利）でのわずか9分間。マドリード中盤の次なる要となるはずだった選手にとって、これは著しい後退だ。この出場機会の少なさは、スペインでの生活が始まった当初の状況とはかけ離れている。当時彼はシャビ・アロンソの指導のもと順調に適応しているように見えたが、その後負傷の影響を受けた。
「あの少年は、最下位のチームに所属することになるだろう」
元サッカー選手のノルベルト・アロンソが最も声高に批判しており、現欧州王者である同クラブがミッドフィルダーの膨大な潜在能力を浪費していると指摘している。 現状を痛烈に批判したアロンソは記者団にこう語った。「彼らは彼を潰している。なぜか分かるか？あの子は下位チームの選手になってしまうだろう。そうしてようやくレアル・マドリードに戻るかもしれないが、まずはレアルでプレーできることを示す機会を与えられねばならない」
1月の移籍市場における逃した機会
後知恵で言えば、1月にクラブを一時的に離れるという選択は、今となっては大きな機会損失と見なされている。セリエA王者ナポリが冬の移籍期間中に同選手を期限付き移籍で獲得しようと具体的な接触を図っていたことが明らかになった。 しかしマスタントゥオーノは、ベルナベウでの出場機会を争う道を選び、イタリア移籍を拒否した。チームメイトがピッチで結果に苦しむ姿をベンチから見守る今、この決断を後悔しているかもしれない。
レアル・マドリード首脳陣は、巨額の投資を保護する解決策を早急に模索せざるを得ない状況だ。 ワールドカップ予選のベネズエラ戦で代表のスタメンを務めたばかりの選手が、クラブレベルでは観客に成り下がっている状況は持続不可能だ。出場時間に劇的な変化が起きない限り、あるいはアルベロア監督の戦術的アプローチが変わらない限り、マスタントゥオーノは2026年ワールドカップをピッチではなくソファで観戦する現実的な可能性に直面している。
- Getty Images Sport
アルベロアの戦術変更でマスタントゥオーノが冷遇される
アルベロア監督が実施した戦術変更が、マスタントゥオーノの出場機会減少の主因と見られる。監督が最近採用した4人制ミッドフィールドへの変更が、意図せずアルゼンチン人選手を先発メンバーから外す結果となった。 マスタントゥオーノは以前、監督を高く評価し、自身の初期の成長は元ディフェンダーである監督のおかげだと述べていたが、その関係はベンチという現実によって試されている。ポジション争いはさらに激化すると予想され、この10代の選手がトップチームに復帰する道はさらに複雑化している。
4500万ユーロで獲得したこの選手にとって、近い将来はさらに厳しいものとなりそうだ。数週間以内にロドリゴが負傷から復帰する見込みで、マスタントゥオノの序列はさらに下がるだろう。マドリードが最近不振に陥る中、アルベロア監督はより経験豊富な選手や特定の戦術的役割を重視しており、若きプレイメーカーが実力を発揮する機会はますます減少している。これにより、彼の成長がスペインの首都で完全に停滞しているのではないかと疑問視する声も少なくない。
広告