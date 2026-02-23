レアル・マドリード、4500万ユーロのスター選手を「潰した」と非難される　ワールドカップ出場の夢はさらに遠のく

アルゼンチン代表陣営内で警鐘が最も強く鳴り響いている。 報道によれば、アルビセレステの関係者はこの新星を注視しており、彼の急激な出場時間減少が指導陣に深刻な頭痛の種となっている。3月に予定されるスペインとのファイナルシマ、そして北米で開催される2026年ワールドカップが目前に迫る中、競技リズムの欠如がマスタントゥオーノの代表チームでの地位を、この重要な年に失わせるのではないかと連盟の懸念は高まっている。

統計は元リバープレート所属の若き才能にとって厳しい現実を突きつけている。最後の出場は2月8日のバレンシア戦（2-0勝利）でのわずか9分間。マドリード中盤の次なる要となるはずだった選手にとって、これは著しい後退だ。この出場機会の少なさは、スペインでの生活が始まった当初の状況とはかけ離れている。当時彼はシャビ・アロンソの指導のもと順調に適応しているように見えたが、その後負傷の影響を受けた。