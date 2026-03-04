レアル・マドリード、批判を浴びるアルバロ・アルベロアの後任としてセリエAの監督招聘を検討中

アッレグリがクラブサッカー界で最も権威あるポストと関連づけられるのは今回が初めてではない。このイタリア人監督はペレス会長と長年の縁があり、過去2度も同クラブ加入に極めて近いところまで迫っていた。 コリエレ・デロ・スポルト紙によれば、2019年と2021年にアッレグリはマドリード指揮官の筆頭候補と見なされていた。実際、2021年にはクラブと口頭合意に達したものの、当時の会長アンドレア・アグネッリとの会談後に劇的な方針転換を行い、ユヴェントス復帰を果たしたと広く報じられている。今こそ、ラ・リーガ移籍への星がようやく揃い始めたのかもしれない。

ペレス会長が引き続き関心を寄せるユルゲン・クロップは、現在レッドブルのグローバルサッカー部門責任者として定着しており、近い将来に指揮官職に復帰する可能性は低い。これにより、マドリードがアルベロアの解任を決断した場合、アッレグリが最有力候補となる。 58歳の指揮官が持つ、巨大クラブのエゴを統率し、極限のプレッシャー下でタイトルを勝ち取る能力こそが、長期的なトップチーム安定化を目指すレアル・マドリードの理事会が求める資質である。