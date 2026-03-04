Getty Images
翻訳者：
レアル・マドリード、批判を浴びるアルバロ・アルベロアの後任としてセリエAの監督招聘を検討中
レアル・マドリード、ベルナベウの危機の中でアッレグリ監督に注目
アルベロアの指揮官としての評価は最近、ホームでゲタフェに1-0で敗れる衝撃的な結果をきっかけに、クラブ内の雰囲気が悪化。これによりリーガ優勝争いでバルセロナに4ポイント差をつけられる事態となった。 元マドリードDFは規律と安定性の維持に苦戦しており、クラブはより経験豊富な指揮官との関連性が報じられている。コリエレ・デロ・スポルトによれば、ロス・ブランコスは2026-27シーズンに向けアッレグリ獲得を真剣に検討中だ。このベテラン指揮官は現在サン・シーロで2027年までの契約を結んでいるが、スペインの首都の誘惑は多くの監督にとって抗いがたいものとなっている。 レアル・マドリードは国内および欧州での支配力回復を強く望んでおり、アッレグリの実用的なアプローチと実績ある勝利への血筋が、現在の体制下での守備的脆弱性と戦術的不整合に対する完璧な解決策となり得ると確信している。
- Getty Images Sport
ヘタフェに敗れたアルベロアにプレッシャー高まる
ヘタフェ戦での敗戦は規律の欠如が影を落とし、10代の有望株フランコ・マスタントゥオーノの退場処分で頂点に達した。アルベロア監督は試合終了の笛が鳴った後、明らかに苛立ちを隠せず、自軍が低めのブロックを崩せなかったことや試合終盤の冷静さを保てなかった理由を説明するのに苦労していた。ファンの不満が高まる中、監督が迫るチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の指揮を執れる能力に疑問の声が上がっている。
アルベロア監督は試合後の記者会見で、チームを悩ませる規律問題について遠慮なく指摘した。「許されないことだ。マスタントゥオーノの件はあってはならない。ホイセンとカレラスのイエローカードは試合の一部だ。だがビゴ戦では非常に重要な選手3人が欠場する」と述べた。戦術面での課題にも触れ、「我々はヘタフェより明確なチャンスを作っていた。 予想外の事態は一切起きていない。得点機会があったのは事実だが、もっと良いプレーができたのも事実だ。選手の努力を責めるつもりはない。プレーの改善責任は私にある。敗戦の責任があるなら、それは私だ」
アッレグリとレアル・マドリードにとって三度目の正直となるか？
アッレグリがクラブサッカー界で最も権威あるポストと関連づけられるのは今回が初めてではない。このイタリア人監督はペレス会長と長年の縁があり、過去2度も同クラブ加入に極めて近いところまで迫っていた。 コリエレ・デロ・スポルト紙によれば、2019年と2021年にアッレグリはマドリード指揮官の筆頭候補と見なされていた。実際、2021年にはクラブと口頭合意に達したものの、当時の会長アンドレア・アグネッリとの会談後に劇的な方針転換を行い、ユヴェントス復帰を果たしたと広く報じられている。今こそ、ラ・リーガ移籍への星がようやく揃い始めたのかもしれない。
ペレス会長が引き続き関心を寄せるユルゲン・クロップは、現在レッドブルのグローバルサッカー部門責任者として定着しており、近い将来に指揮官職に復帰する可能性は低い。これにより、マドリードがアルベロアの解任を決断した場合、アッレグリが最有力候補となる。 58歳の指揮官が持つ、巨大クラブのエゴを統率し、極限のプレッシャー下でタイトルを勝ち取る能力こそが、長期的なトップチーム安定化を目指すレアル・マドリードの理事会が求める資質である。
- Getty Images Sport
アッレグリ、サン・シーロの将来について発言
ミラン退団説が浮上する中、アッレグリ監督は公の場でサン・シーロでの現在のプロジェクトに完全に集中していると主張し続けている。最近の将来に関する憶測が表面化した後、イタリア人監督は自身とロッソネリ（ミラン）の経営陣との間に摩擦はないと強調した。
噂に直接言及し、アッレグリは次のように述べた。「今週流れた噂に関してクラブとは完全な調和を保っている。もちろん、どんな議論にも異なる見解はあり得る。重要なのは全員がミランの利益のために働くことだ。 15年ぶりにミランに戻り、素晴らしい選手たちと仕事を始められたことを非常に嬉しく思っている。クラブはミランの未来を計画し構築している。そのためには最も重要な結果を達成する必要がある。3月時点で我々はかなり良い位置にいる。今、その位置を維持できるか、最終段階へ進むだけの力があるかを見極めなければならない。クラブと私の間には調和がある」
広告