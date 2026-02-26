レアル・マドリード、ベンフィカ戦でナチス式敬礼をしたファンをテレビに映ったとして処分を確定

クラブが内部問題に対処する中、スタジアム周辺の路上での騒動の報せがさらに夜を台無しにした。ソーシャルメディアで拡散された映像には、スタジアム外でサポーター集団がナチス式敬礼を行いファシスト的な歌を合唱する様子が映っていた。これらの光景は、UEFAの試合前プロトコルの一環としてクラブがアリーナ内で掲げていた反人種差別バナーと、痛烈で不快な対照をなしていた。

緊張は政治的ジェスチャーに留まらず、遠征したベンフィカサポーターと地元警察の衝突も報じられた。オンラインで拡散された動画には警察がポルトガル人サポーターと対峙する様子が映っており、一部報道では家族連れや子供たちが乱闘に巻き込まれたとされている。記録的な優勝回数を誇るクラブの本拠地で、欧州サッカーの頂点を示すはずだった夜を、スタジアム外での混沌とした光景が暗い背景として覆い尽くした。