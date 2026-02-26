Getty Images Sport
レアル・マドリード、ベンフィカ戦でナチス式敬礼をしたファンをテレビに映ったとして処分を確定
試合前の盛り上がりをかき乱す侮辱的なジェスチャー
この事件は、象徴的なサンティアゴ・ベルナベウスタジアム内で熱気が高まる中、キックオフ直前に発生した。アルヴァロ・アルベロア率いるチームとポルトガル代表との戦術的な駆け引きに注目が集まるべき場面だったが、カメラはスタンドの一角を捉え、侮辱的なジェスチャーを映し出した。警備員はほぼ即座に当該人物の行動を察知し、欧州の試合開始早々に迅速な介入が行われた。
レアル・マドリード、退場処分に関する公式声明を発表
放送後、ロス・ブランコス（レアル・マドリード）は当該人物に対する対応方針を記した厳しい公式声明を発表した。クラブは次のように確認した：「レアル・マドリードC.F.は、レアル・マドリード対ベンフィカ戦開始直前に、応援スタンドエリアでナチス式敬礼を行う様子がテレビカメラに捉えられた会員に対し、クラブの規律委員会に即時除名手続きを開始するよう緊急要請したことを発表する」
声明はさらに、クラブの内部警備チームが生中継映像を用いて当該人物を追跡できたことを明らかにした。クラブは「この会員は放送に映った直後にクラブ警備員によって特定され、サンティアゴ・ベルナベウスタジアムから即時退場処分となった。レアル・マドリードは、スポーツ界および社会における暴力と憎悪を煽るこの種のジェスチャーや表現を断固として非難する」と付け加えた。
サンティアゴ・ベルナベウの外で騒動が勃発する
クラブが内部問題に対処する中、スタジアム周辺の路上での騒動の報せがさらに夜を台無しにした。ソーシャルメディアで拡散された映像には、スタジアム外でサポーター集団がナチス式敬礼を行いファシスト的な歌を合唱する様子が映っていた。これらの光景は、UEFAの試合前プロトコルの一環としてクラブがアリーナ内で掲げていた反人種差別バナーと、痛烈で不快な対照をなしていた。
緊張は政治的ジェスチャーに留まらず、遠征したベンフィカサポーターと地元警察の衝突も報じられた。オンラインで拡散された動画には警察がポルトガル人サポーターと対峙する様子が映っており、一部報道では家族連れや子供たちが乱闘に巻き込まれたとされている。記録的な優勝回数を誇るクラブの本拠地で、欧州サッカーの頂点を示すはずだった夜を、スタジアム外での混沌とした光景が暗い背景として覆い尽くした。
チャンピオンズリーグにおける憎悪への警戒
これらの事件の発生時期は、スペインサッカーを取り巻く最近の状況を踏まえると特に敏感な問題である。リスボンでの物議を醸した第1戦後、ベンフィカのジャンルーカ・プレスティアーニとレアル・マドリードのスーパースター、ヴィニシウス・ジュニオールを巡る人種差別的虐待疑惑が浮上したことで、第2戦を控えた緊張感は既に高まっていた。レアル・マドリードは過去1週間、ヴィニシウス・ジュニオールを公に激しく擁護しており、今回の事件に対するゼロトレランス方針は、最近のメッセージと一貫している。
テレビ中継された敬礼から数分以内に措置を講じたことで、スペインの巨人はスタジアム内に憎悪表現や過激派シンボルが一切許されないという明確なメッセージを発信した。チームが決勝トーナメント進出を祝う一方、運営陣は問題のサポーターの永久追放を確実にするため注力している。サッカー界は現在、UEFAがスタジアム内外の騒動に関する報告を検討する中、さらなる制裁が下されるかどうかを見守っている。
