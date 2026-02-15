チャンピオンズリーグ第8節、エスタディオ・ダ・ルイスで行われた試合で、レアル・マドリードは4-2で敗れたが、両ゴールをムバッペが記録した。アンドレアス・シェルデループが前半終了間際のヴァンゲリス・パヴリディスのPKの前後に得点を挙げたが、試合の決定的瞬間は終了間際に訪れた。

ベンフィカはプレーオフ進出を確実にするため4点目が必要で、98分に危険な位置でフリーキックを獲得。ゴールキーパーのアナトリー・トルビンが最終的にヘディングで決勝点を挙げ、ジョゼ・モウリーニョ監督率いるチームをマルセイユの犠牲でチャンピオンズリーグ次ラウンドへ導いた。一方、4-2の勝利によりレアル・マドリードは上位8チームから脱落した。

両チームは火曜夜リスボンで再び激突し、来週スペインでの第2戦に臨む。

レアル・マドリードは土曜夜のレアル・ソシエダ戦で4-1の大勝を収め、火曜日の試合に向けた準備を整えたが、ホームでの勝利においてムバッペは出場機会を得られず、ポルトガル勢との対戦を欠場する可能性が囁かれている。

しかし、レアル・マドリードは最新情報を発表した。今シーズンリーガ・エスパニョーラで23得点を挙げトップスコアラーとなっているムバッペは、先週末のバレンシア戦（2-0勝利）でも得点を記録している。