Getty Images Sport
翻訳者：
レアル・マドリード、ベンフィカとのチャンピオンズリーグプレーオフを控えキリアン・エムバペの負傷状況を更新 ストライカーはレアル・ソシエダ戦を欠場
ムバッペは週末の試合で出場機会がなかった
チャンピオンズリーグ第8節、エスタディオ・ダ・ルイスで行われた試合で、レアル・マドリードは4-2で敗れたが、両ゴールをムバッペが記録した。アンドレアス・シェルデループが前半終了間際のヴァンゲリス・パヴリディスのPKの前後に得点を挙げたが、試合の決定的瞬間は終了間際に訪れた。
ベンフィカはプレーオフ進出を確実にするため4点目が必要で、98分に危険な位置でフリーキックを獲得。ゴールキーパーのアナトリー・トルビンが最終的にヘディングで決勝点を挙げ、ジョゼ・モウリーニョ監督率いるチームをマルセイユの犠牲でチャンピオンズリーグ次ラウンドへ導いた。一方、4-2の勝利によりレアル・マドリードは上位8チームから脱落した。
両チームは火曜夜リスボンで再び激突し、来週スペインでの第2戦に臨む。
レアル・マドリードは土曜夜のレアル・ソシエダ戦で4-1の大勝を収め、火曜日の試合に向けた準備を整えたが、ホームでの勝利においてムバッペは出場機会を得られず、ポルトガル勢との対戦を欠場する可能性が囁かれている。
しかし、レアル・マドリードは最新情報を発表した。今シーズンリーガ・エスパニョーラで23得点を挙げトップスコアラーとなっているムバッペは、先週末のバレンシア戦（2-0勝利）でも得点を記録している。
- Getty Images Sport
ムバッペのレアル・ソシエダ戦欠場について
レアル・マドリードのアルヴァロ・アルベロア監督は、ムバッペがレアル・ソシエダ戦を欠場したのは軽度の身体的不調による予防措置だったと説明した。
「ムバッペは順調だ。以前から軽い不調を抱えながらプレーを続けてきたため、火曜日の試合を前に今日はリスクを冒したくなかった」とアルベロア監督はレアル・ソシエダ戦勝利後に語った。
ムバッペは土曜日の試合登録メンバーに名を連ねていたものの、日曜日の練習には参加。一方、バスクのチーム戦に先発出場したヴィニシウス・ジュニオールやフェデリコ・バルベルデらは回復トレーニングをこなした。
ジュード・ベリンガムはハムストリングの故障で欠場中。エデル・ミリターオも負傷している。一方、ロドリゴとラウル・アセンシオは先月のベンフィカ戦でそれぞれ退場処分を受けたため、今節は出場停止となる。
アルベロアが土曜日の勝利を振り返る
アルベロアは、土曜日のレアル・ソシエダ戦での4-1勝利について、自身のレアル・マドリードが完璧な試合運びを見せたと感じている。ゴンサロ・ガルシアが5分に先制点を挙げた後、前半中盤にミケル・オヤルサバルがPKで同点に追いついた。しかしレアル・ソシエダの同点はわずか4分間しか続かず、ヴィニシウス・ジュニオールがレアル・マドリードのリードを奪い返した。
バルベルデが30分にレアル・マドリードの3点目を追加。後半開始直後にビニシウス・ジュニオールが自身2点目となる4点目を決め、勝利を確定させた。この結果、月曜日にバルセロナ対ジローナ戦を控える中、マドリードの巨人は首位に立った。
「今日は守備面で素晴らしい試合をしたが、前半は相手陣内でより流動的で機動性が高く、素早くボールを回せるチームも見せた」とアルベロアは振り返った。
「今週は非常に良い調整ができた点を強調したい。レアル・ソシエダは我々が過去に経験した状況、つまり我々が週中に試合を消化した後に相手は休養日を迎えている状態だ。我々は休養期間を経て臨んだため、試合開始からその差が顕著だったと思う」
- AFP
ヴィニシウスの称賛
アルベロアはまた、出場停止でバレンシア戦（2-0勝利）を欠場した後、ガルシアと前線でコンビを組むために復帰したヴィニシウス・ジュニオールを絶賛した。ブラジル人選手はレアル・ソシエダ戦で今季7点目と8点目のリーグゴールを決め、試合後、元DFはこう語った： 「この試合だけでなく、ここ1ヶ月間素晴らしいヴィニシウスを見てきた。彼は非常に高いレベルでプレーし、試合の流れを変える存在だ。
「数字を超えた存在であり、試合の流れを左右できる選手だ。大きな心を持った男であり、素晴らしいチームメイトだ。我々が彼を擁しているのは幸運だ」
広告