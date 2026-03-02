レアル・マドリード、フランコ・マスタントゥオーノの不可解な退場処分と2選手の出場停止で三重苦　ゲタフェ戦敗戦が痛手となる

審判によるファウル判定を受け、マスタントゥオーノは完全に冷静さを失った。報道によれば、この若手選手は「度を越した」行動を取り、審判に対して不適切な発言を行ったという。この暴言が即座にレッドカード処分を招いた。マスタントゥオーノの退場による直接的な影響は、金曜日の重要な試合への出場停止が確定したことだが、最終的な処分はさらに厳しいものとなる可能性がある。

アルゼンチン人ティーンエイジャーがピッチを去る過程で事態は悪化した。「控え室へのトンネルへ向かう途中、第4審判員に対しても何か発言した」と記録されている。結局のところ「表現のニュアンスが全てを決定づける」ため、差し迫った出場停止の全容を把握するには、審判の公式報告書が絶対的な鍵となる。