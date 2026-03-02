AFP
レアル・マドリード、フランコ・マスタントゥオーノの不可解な退場処分と2選手の出場停止で三重苦 ゲタフェ戦敗戦が痛手となる
ベルナベウでの高価な一夜
ヘタフェ戦は1-0の辛勝に終わり、サンティアゴ・ベルナベウでは深い失望の夜となった。この敗戦でレアル・マドリードはリーガ・エスパニョーラで勝ち点60のまま足踏みし、宿敵バルセロナに4ポイント差をつけられた。残り12節となったリーグ優勝への道程は、この敗戦によりさらに険しいものとなった。
重大な局面でありながら結果が振るわなかったにもかかわらず、試合終盤は意外なほど静かだった。しかしその予期せぬ平穏は、95分にゲタフェの攻撃中に起きた。物議を醸す審判の判定が、予期せぬ重大な規律違反の災いを招いたのである。
審判の報告書が鍵を握っている
審判によるファウル判定を受け、マスタントゥオーノは完全に冷静さを失った。報道によれば、この若手選手は「度を越した」行動を取り、審判に対して不適切な発言を行ったという。この暴言が即座にレッドカード処分を招いた。マスタントゥオーノの退場による直接的な影響は、金曜日の重要な試合への出場停止が確定したことだが、最終的な処分はさらに厳しいものとなる可能性がある。
アルゼンチン人ティーンエイジャーがピッチを去る過程で事態は悪化した。「控え室へのトンネルへ向かう途中、第4審判員に対しても何か発言した」と記録されている。結局のところ「表現のニュアンスが全てを決定づける」ため、差し迫った出場停止の全容を把握するには、審判の公式報告書が絶対的な鍵となる。
セルタ戦に向け守備陣の危機が迫る
ゲタフェ戦での1-0という残念な結果の余波は、マスタンツォーノの物議を醸したロスタイム退場をはるかに超えて広がっている。レアル・マドリードはこの夜、ビゴ戦に向けて3選手が停場処分となるという衝撃的な結末を迎え、重要なアウェー戦を控えたコーチングスタッフに突然の深刻な選手起用問題をもたらした。アンチェロッティ監督は戦力不足の中、タイトル獲得の夢を繋ぎ止めねばならない。
DFフイセンとカレラスは今シーズンリーグ戦5枚目の警告を受け、累積による自動出場停止処分が決定。この2人の守備要員を失い、マスタントゥオノの出場停止が重なり、戦力層は大幅に薄くなった。チームは大幅に戦力を削がれた状態でバライドスでのセルタ戦に臨まねばならず、急遽の布陣変更を余儀なくされている。
彼の価値を証明する機会を逃した
劇的な退場処分を受ける前、マスタントゥオノにはピッチ上で実力を証明し、チームがバルセロナとの差を縮める手助けをする絶好の機会があった。彼は後半にアルダ・ギュレルの代役として投入され、ロスタイムを含め25分間プレーした。しかし残念ながら、彼は決定的なインパクトを残せず、普段の攻撃的な輝きを見せることなく「つま先立ちでパスを回す」だけだった。
彼の唯一の貢献は、試合終了間際に放った単発の弱々しいシュートで、ヘタフェのゴールキーパー、ダビド・ソリアに難なくキャッチされた。ピッチに立った時間は、チームへの適性に疑問が持たれる中、マドリードのサポーターにとって彼にとって良い印象を与えるものではないだろう。
