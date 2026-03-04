レアル・マドリード、フランコ・マスタントゥオーノがヘタフェ戦で退場処分となり出場停止に。守備の2選手もイエローカード累積で出場停止処分

マスタンツォーノ事件に加え、クラブは同試合でイエローカードを受けたフランス人MFオーレリアン・チュアメニの処分撤回も求めた。 クラブ側は、選手が明らかに先にボールに触れており、その後ゲタフェの相手選手との接触は試合の身体接触を伴う性質上避けられない結果に過ぎないと主張した。しかし、首都クラブが提出した映像証拠にも拘わらず、委員会は警告の取り消しを認めなかった。

規律委員会の決定では制裁は維持されるとされた。ただし元モナコ選手にとって幸いなことに、このイエローカードは累積警告による出場停止を直ちに発動するものではない。それでも上訴却下は、地元ダービーで選手たちが不当に標的にされたと感じるレアル・マドリード首脳陣にとって、苛立たしい一週間に拍車をかけた。焦点は今、守備ラインで強制的に欠場する選手たちの穴をチームがどう埋めるかに移っている。