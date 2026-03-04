Getty Images Sport
翻訳者：
レアル・マドリード、フランコ・マスタントゥオーノがヘタフェ戦で退場処分となり出場停止に。守備の2選手もイエローカード累積で出場停止処分
マスタンツォーノ、控訴棄却で2試合出場停止処分
規律委員会は、審判との口論で一発退場処分を受けたマスタントゥオーノに対し、「審判に対する侮辱的または軽視的な態度」を理由に2試合の出場停止処分を科した。 レアル・マドリードは直接レッドカードに対する異議申し立てを行い、今週末のセルタ・ビーゴ戦に若手を起用できることを望んでいたが、委員会はクラブの主張を退け、当初の出場停止処分を維持した。この裁定により、アルベロア監督は最も創造性豊かな攻撃の選択肢の一つを失った状態で、困難な時期を乗り切らねばならなくなった。
- Getty Images Sport
レアル・マドリード、複数選手の控訴が棄却される
マスタンツォーノ事件に加え、クラブは同試合でイエローカードを受けたフランス人MFオーレリアン・チュアメニの処分撤回も求めた。 クラブ側は、選手が明らかに先にボールに触れており、その後ゲタフェの相手選手との接触は試合の身体接触を伴う性質上避けられない結果に過ぎないと主張した。しかし、首都クラブが提出した映像証拠にも拘わらず、委員会は警告の取り消しを認めなかった。
規律委員会の決定では制裁は維持されるとされた。ただし元モナコ選手にとって幸いなことに、このイエローカードは累積警告による出場停止を直ちに発動するものではない。それでも上訴却下は、地元ダービーで選手たちが不当に標的にされたと感じるレアル・マドリード首脳陣にとって、苛立たしい一週間に拍車をかけた。焦点は今、守備ラインで強制的に欠場する選手たちの穴をチームがどう埋めるかに移っている。
守備の2選手がセルタ・ビーゴ戦を欠場
ヘタフェ戦の影響は守備陣に波及し、アルベロア監督は深刻な選手起用問題に直面している。ディーン・ホイセンとアルバロ・カレラスは前戦で警告を受けており、チュアメニとは異なり、この警告が即座に結果をもたらす。両選手とも累積警告の上限に達したため、金曜夜の試合への出場が自動的に禁止される。
委員会は予想通りの決定を下し、両選手に1試合の出場停止処分を科した。これにより、今季のチームの要となってきた守備陣の再編を、レアル・マドリードのコーチングスタッフは急遽迫られることとなった。守備陣から2人のレギュラー選手が欠け、さらに前線ではマスタントゥオーノも起用不能という状況だ。
- Getty Images Sport
アルベロア率いるチームの選手選考への懸念が高まる
これらの出場停止処分が下されたタイミングは、レアル・マドリードが往々にして手強い抵抗に直面するスタジアムを訪問する直前で、決して理想的とは言えない。特にカレラスとホイセンの不在は、控え選手たちが重要な局面のリーガ・エスパニョーラで実力を証明する機会をもたらす。アルベロア監督は既にラウル・アセンシオとエデル・ミリターオを欠いており、今回の処分決定により守備陣の陣容にさらなる頭痛の種が加わった。
アルベロア監督はまた、マスタントゥオーノの創造性を補う戦術的バランスを見出す必要がある。優勝争いが激化する中、これらの強制的な変更が、スペインの巨人が勢いを維持し、バルセロナとの4ポイント差を縮められるかを決定づける鍵となるだろう。
広告