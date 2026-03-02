レアル・マドリード、キリアン・エムバペの診断結果を公表　負傷スターのマンチェスター・シティ戦欠場懸念広がる

週末のリーガ・エスパニョーラ、ヘタフェ戦を前にメディアの取材に応じたレアル・マドリードのアルヴァロ・アルベロア監督は、ムバッペの状態を巡る懸念の高まりについて言及した。ペップ・グアルディオラ率いるチーム戦で先発出場できるか問われると、アルベロア監督は明言を避けつつも、医療スタッフの現状の対応方針については明確に説明した。 「ムバッペとチャンピオンズリーグ？日々様子を見ながら対応していく」とアルベロア監督は記者会見で説明した。「本人の体調次第だ。現時点で復帰時期を明言するのは得策ではない。彼の状態を観察し、それに基づいて判断する」

クラブの指揮官は、相手がどれほど強大であろうと、貴重な戦力に対して不必要なリスクは一切取らないと強調した。さらに負傷に関するクラブの姿勢を明確にし、「彼の状態については非常に明確に把握している。 これらの不快感を克服し、自信を持って復帰してほしい」と述べた。またアルベロア監督は、ベンフィカ戦にチームメイトを応援しにベルナベウに姿を見せなかった理由について問われると、摩擦説を即座に否定し「監督から許可を得ていたため不在だった」と簡潔に説明した。