レアル・マドリード、キリアン・エムバペの診断結果を公表 負傷スターのマンチェスター・シティ戦欠場懸念広がる
レアル・マドリード、ムバッペの膝の捻挫を確認
クラブは日曜日の午後、詳細な検査結果を踏まえた状況説明として公式の医療声明を発表した。声明文は以下の通り：「レアル・マドリード医療チームの監督下でフランスの専門医が当クラブ選手キリアン・ムバッペに対し実施した検査の結果、左膝の捻挫と現在行われている保存的治療の妥当性が確認された。経過観察中である」 この発表により、負傷は深刻であるものの、クラブは現時点で外科的処置を回避し、管理された回復プロセスを選択していることが確認された。
アルベロアは復帰時期について慎重な姿勢を崩さない
週末のリーガ・エスパニョーラ、ヘタフェ戦を前にメディアの取材に応じたレアル・マドリードのアルヴァロ・アルベロア監督は、ムバッペの状態を巡る懸念の高まりについて言及した。ペップ・グアルディオラ率いるチーム戦で先発出場できるか問われると、アルベロア監督は明言を避けつつも、医療スタッフの現状の対応方針については明確に説明した。 「ムバッペとチャンピオンズリーグ？日々様子を見ながら対応していく」とアルベロア監督は記者会見で説明した。「本人の体調次第だ。現時点で復帰時期を明言するのは得策ではない。彼の状態を観察し、それに基づいて判断する」
クラブの指揮官は、相手がどれほど強大であろうと、貴重な戦力に対して不必要なリスクは一切取らないと強調した。さらに負傷に関するクラブの姿勢を明確にし、「彼の状態については非常に明確に把握している。 これらの不快感を克服し、自信を持って復帰してほしい」と述べた。またアルベロア監督は、ベンフィカ戦にチームメイトを応援しにベルナベウに姿を見せなかった理由について問われると、摩擦説を即座に否定し「監督から許可を得ていたため不在だった」と簡潔に説明した。
バルデベバスにおける業務量の管理
コーチングスタッフの第一の目的は、ムバッペを無理に復帰させて長期的な後退を招くリスクを冒すのではなく、100%の状態で復帰させることにある。 クラブ内には、シーズン終盤の重要な局面で彼のパフォーマンスを妨げる可能性のある脆弱性を避けるという明確な意向がある。サッカー界の注目が集まる中、クラブは夏の目玉補強選手の復帰時期を明確に設定することを慎重に避け、代わりにバルデベバスでの日々の回復状況に焦点を当てている。
ムバッペへの注目が続く中、チャンピオンズリーグの組み合わせ抽選は既にスペインの首都に長い影を落としている。 レアル・マドリードは再びマンチェスター・シティと対戦することになり、欧州の舞台で現代の定番となった巨人の対決が実現する。アルベロアはこの対戦に興奮を表明し、こうした試合こそがクラブのレガシーを定義すると認めた。「エキサイティングな対決になるだろう。マドリディスタやベルナベウが非常に好む対戦カードだ。その時が来れば、最大限の準備を整える」と彼は語った。
ロドリゴ復帰でレアル・マドリードに追い風
ムバッペの欠場は痛手だが、レアル・マドリードはロドリゴが完全復帰したことで勢いづいている。このブラジル人攻撃手は今後数週間、ストライカーパートナーの穴を埋める重要な役割を担うと期待されている。 「彼は非常に重要な存在だ」とアルベロアはロドリゴについて語った。「負傷前から既にそうだった。決定的で不可欠な存在となり得る。長年にわたりその質の高さと、3つの攻撃ポジションで貢献できることを示してきた。非常に完成度が高く、守備が難しい選手だ。我々に多くの可能性をもたらすだろう。彼の復帰を心待ちにしていた」
チャンピオンズリーグの負担はあるものの、レアル・マドリードはまず国内リーグの課題に取り組まねばならない。まずは粘り強いヘタフェ戦が待ち受ける。アルベロアは相手指揮官ホセ・ボルダラスに深い敬意を示し、ヘタフェを攻略困難な相手たらしめる守備的規律を強調した。「彼はチームを自らのスタイルで戦わせる」とアルベロアは称賛した。 「ボール支配率は高くなくとも、彼のチームは極めて堅固な守備を見せる。それは綿密に練られた戦術の賜物であり、指導者として最高の評価に値する。我々は万全だ。優れた指揮官がチームを最大限に活かす手腕を持つ難敵との対戦を前に、強い意欲に燃えている。集中力を高め、強い意志を持って臨む」
