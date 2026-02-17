Goal.com
Vinicius Jr
Thomas Hindle

翻訳者：

レアル・マドリード対ベンフィカ戦 選手評価：ヴィニシウス・ジュニアが最後に笑う！ 素晴らしいゴールがCLプレーオフの優位を決定、人種差別疑惑に汚された試合で

レアル・マドリードがチャンピオンズリーグ決勝トーナメントプレーオフ1stレグでベンフィカを1-0で下した。この試合で唯一の得点を挙げたのはヴィニシウス・ジュニアだった。ブラジル人FWの後半のゴール後、ベンフィカ選手がヴィニシウスに対して人種差別的な発言をしたとされる件で試合が長時間にわたり中断。その後試合は再開され、マドリードは重要なアウェーでのリードを守り切った。

ベンフィカは序盤にチャンスを何度も作り、マドリードのゴールを攻めたが、ティボ・クルトゥワが連続した好セーブでホームチームの得点を防いだ。レアル・マドリードの最大のチャンスは、トレント・アレクサンダー・アーノルドの素晴らしいサイドプレーから生まれた。彼が放った絶妙なボールに、キリアン・ムバペが全身を投げ出して飛び込んだが、わずかに届かなかった。フランス人選手は、ハーフタイム直前に、至近距離からバーを直撃するシュートを放ち、あと一歩のところまで迫った。

後半、ヴィニシウスが試合の流れを変えた。ブラジル人選手は、相手選手をかわして、見事なカーブをかけたシュートをゴール上隅に決め、最初の決定的なチャンスを作った。

しかし、その直後に事態は悪化しました。ビニシウスは、ジャンルカ・プレスティアーニが人種差別的な発言をしたことを審判に伝え、ベンチに座ってプレーを拒否しました。 人種差別プロトコルに基づく10分間の中断を経て試合が再開されると、マドリードのスター選手はピッチに戻り、引き続き試合に影響を与え続けた。2度ゴールキーパーに阻まれるも、左サイドで絶えず脅威を与え続けた。ベンフィカのジョゼ・モウリーニョ監督も退場処分となる中、マドリードは終盤のプレッシャーを凌ぎ、重要な1-0の勝利を守り切った。

GOALがエスタディオ・ダ・ルスでのレアル・マドリード選手を評価...

  • Alvaro Carreras Real Madrid 2026Getty

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    ティボー・クルトワ（7/10）：

    マドリードが足場を固めるのに苦労した序盤、いくつかの整然としたセーブを見せた。

    トレント・アレクサンダー＝アーノルド（7/10）：

    素晴らしいクロスを何本も放ち、前半はマドリードにとって最も明らかな脅威だった。しかし、後半は影響力が薄れた。

    アントニオ・リュディガー（7/10）：

    パスは少々不安定だったが、1対1の場面では素晴らしいプレーを見せた。

    ディーン・ホイセン（8/10）：

    誰よりも多くのパスを成功させ、タックルも決め、空中戦でも活躍。バックで威厳あるプレーを見せた。

    アルバロ・カレラス（6/10）：

    古巣相手にやや評価が分かれる試合。ドリブルで何度か突破されたが、守備のカバーが十分ではなかった点も影響。

    • 広告
  • Aurelien Tchouameni Real Madrid 2025Getty

    中盤

    オーレリアン・チュアメニ（6/10）：

    最高の試合ではなかった。あちこちでボールを失い、レアル・マドリードが求める守備的カバーを提供できなかった。とはいえ、前線へのボール運びは良かった。

    エドゥアルド・カマヴィンガ（6/10）：

    試合最多のデュエル敗北を記録したが、一方で2つの好機を創出した。

    フェデリコ・バルベルデ（7/10）：

    中盤の位置に戻り、はるかに落ち着いてプレー。効果的なボックス・トゥ・ボックスの動きを見せた。

    アルダ・ギュレル（6/10）：

    様々な巧妙な角度を探り、数度の良いシュートチャンスも作ったが、決定的なパスがやや不足していた。

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2026Getty

    攻撃

    キリアン・ムバッペ（5/10）：

    前半に決定的なチャンスを数度逃す。後半はほとんど関与せず。珍しい不調ぶり。

    ヴィニシウス・ジュニア（8/10）：

    終始素晴らしいプレー。相手ディフェンダーを執拗に突破し、見事なゴールを決め、さらに追加点も狙えた。大きな逆境を乗り越えた。

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    サブスクリプションとマネージャー

    ブラヒム・ディアス（N/A）：

    インパクトを与える時間がなかった。

    ティアゴ・ピタルク（評価対象外）：

    終盤に投入されたが、決定的な差をつけられなかった。

    ダニ・カルバハル（評価対象外）：

    終盤に投入され、やや混乱しかけたが、体力をうまく活かした。

    アルバロ・アルベロア（7/10）：

    最強の先発メンバーを起用し、彼らから十分なパフォーマンスを引き出した。マドリードは完璧ではなかったが効果的で、リードを保持したままベルナベウに戻るだろう。

