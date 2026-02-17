ベンフィカは序盤にチャンスを何度も作り、マドリードのゴールを攻めたが、ティボ・クルトゥワが連続した好セーブでホームチームの得点を防いだ。レアル・マドリードの最大のチャンスは、トレント・アレクサンダー・アーノルドの素晴らしいサイドプレーから生まれた。彼が放った絶妙なボールに、キリアン・ムバペが全身を投げ出して飛び込んだが、わずかに届かなかった。フランス人選手は、ハーフタイム直前に、至近距離からバーを直撃するシュートを放ち、あと一歩のところまで迫った。

後半、ヴィニシウスが試合の流れを変えた。ブラジル人選手は、相手選手をかわして、見事なカーブをかけたシュートをゴール上隅に決め、最初の決定的なチャンスを作った。

しかし、その直後に事態は悪化しました。ビニシウスは、ジャンルカ・プレスティアーニが人種差別的な発言をしたことを審判に伝え、ベンチに座ってプレーを拒否しました。 人種差別プロトコルに基づく10分間の中断を経て試合が再開されると、マドリードのスター選手はピッチに戻り、引き続き試合に影響を与え続けた。2度ゴールキーパーに阻まれるも、左サイドで絶えず脅威を与え続けた。ベンフィカのジョゼ・モウリーニョ監督も退場処分となる中、マドリードは終盤のプレッシャーを凌ぎ、重要な1-0の勝利を守り切った。

GOALがエスタディオ・ダ・ルスでのレアル・マドリード選手を評価...