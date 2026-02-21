レアル・マドリード対オサスナ戦 選手評価：ラウル・アセンシオの守備的惨事！スペイン人選手の終盤のミスがロス・ブランコスを苦しめ、ヴィニシウス・ジュニオールの得点は無意味に終わる

オサスナが、それまでは精彩を欠いた試合で最初の決定的なチャンスを掴んだ。セットプレーの巧みな連携から生まれた至近距離のヘディングシュートをティボ・クルトワが弾き返した。直後に再びチャンスが訪れ、クルトワをかわしたアンテ・ブディミルのヘディングがポストを直撃した。こうした好機を活かせなかったホームチームは、先制点を奪うに値する内容だった。 ブディミルは守備陣の隙を突いてこぼれ球を拾い、GKをかわそうとしたところで足を取られた。VAR判定の結果、接触がペナルティに値すると認められ、ブディミルがPKを冷静に決めた。

後半もマドリードは出だしで苦戦したが、60分を境にギアを上げた。ビニシウスが攻撃参加を増やし、フェデリコ・バルベルデの魔法のようなプレーが流れを変えた。ウルグアイ人MFが最終ラインを突破し、折り返したボールをペナルティエリア内でビニシウスが確実に決めた。

このゴールが、マドリードの逆転劇の始まりとなるかと思われた。しかし、最後に笑ったのはオサスナだった。バルセロナ生まれのベテランストライカー、ラウル・ガルシアが決勝点を決め、横っ飛びで飛び出したラウル・アセンシオをかわし、トレント・アレクサンダー・アーノルドを振り切り、無力なクルトゥワを抜き去った。

GOAL は、エル・サダルでのレアル・マドリードの選手たちを評価しています...