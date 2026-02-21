Goal.com
Real Madrid Osasuna GFXGetty
Thomas Hindle

翻訳者：

レアル・マドリード対オサスナ戦 選手評価：ラウル・アセンシオの守備的惨事！スペイン人選手の終盤のミスがロス・ブランコスを苦しめ、ヴィニシウス・ジュニオールの得点は無意味に終わる

試練の1週間を経て、ヴィニシウス・ジュニアは得意のゴールを決めて、奮闘するオサスナ相手にレアル・マドリードを追い上げさせた。しかしブラジル人選手の活躍は拙い守備によって台無しとなり、安っぽい2失点でロス・ブランコスは2-1の敗戦を喫した。 パンプローナを本拠地とするチームは前半終了間際と92分に得点を挙げ、アルバロ・アルベロア監督率いるチームに敗北をもたらした。この敗戦は優勝争いの行方を左右する重要な一戦となる可能性がある。日曜日に試合を控えるバルセロナは、勝利すれば首位に立つことができる。

オサスナが、それまでは精彩を欠いた試合で最初の決定的なチャンスを掴んだ。セットプレーの巧みな連携から生まれた至近距離のヘディングシュートをティボ・クルトワが弾き返した。直後に再びチャンスが訪れ、クルトワをかわしたアンテ・ブディミルのヘディングがポストを直撃した。こうした好機を活かせなかったホームチームは、先制点を奪うに値する内容だった。 ブディミルは守備陣の隙を突いてこぼれ球を拾い、GKをかわそうとしたところで足を取られた。VAR判定の結果、接触がペナルティに値すると認められ、ブディミルがPKを冷静に決めた。

後半もマドリードは出だしで苦戦したが、60分を境にギアを上げた。ビニシウスが攻撃参加を増やし、フェデリコ・バルベルデの魔法のようなプレーが流れを変えた。ウルグアイ人MFが最終ラインを突破し、折り返したボールをペナルティエリア内でビニシウスが確実に決めた。

このゴールが、マドリードの逆転劇の始まりとなるかと思われた。しかし、最後に笑ったのはオサスナだった。バルセロナ生まれのベテランストライカー、ラウル・ガルシアが決勝点を決め、横っ飛びで飛び出したラウル・アセンシオをかわし、トレント・アレクサンダー・アーノルドを振り切り、無力なクルトゥワを抜き去った。

GOAL は、エル・サダルでのレアル・マドリードの選手たちを評価しています...

  • David Alaba Real MadridGetty

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    ティボ・クルトワ（4/10）：

    いくつかの好セーブを見せたが、かなり愚かなPKを与えてしまい、そのPKも決められた。

    ダニ・カルバハル（4/10）：

    ベストとは程遠い内容。常にロングボールに弱く、元レアル・マドリードのビクトル・ムニョスに苦しめられた。

    ラウル・アセンシオ（3/10）：

    守備陣は混乱状態。ブディミルの対応に苦しみ、先制点につながるロングボールの判断も誤った。2点目でもガルシアに簡単に抜き去られ、完全に翻弄された。

    ダビド・アラバ（6/10）：

    センターバックとしてまずまずの働き。ボール扱いは安定しており、守備の二人組の中ではより効果的だった。

    アルバロ・カレラス（6/10）：

    ボールを持った際の判断に問題があったが、守備面では堅実だった。

  • Federico Valverde Real Madrid 2025Getty

    中盤

    アルダ・ギュレル (5/10):

    試合の流れに浮き沈みが見られ、この試合もその典型だった。守備では力負けし、最終パスにもやや物足りなさが残った。

    フェデリコ・バルベルデ（8/10）：

    間違いなくこの日マドリードで最も優れたミッドフィールダーだった。何度も前線へ駆け上がり、見事なアシストでビニシウスのゴールを演出した。

    オーレリアン・チュアメニ（7/10）：

    積極的にボールに絡み、幾度かのカウンター攻撃を阻止。こうした試合で非常に頼りになる存在だ。

    エドゥアルド・カマヴィンガ（6/10）

    ボール扱いは正確で、ヴィニシウスのカバーも確実に果たしたが、前線へのボール供給が十分ではなかった。

  • FBL-ESP-LIGA-OSASUNA-REAL MADRIDAFP

    攻撃

    キリアン・ムバッペ（4/10）：

    ムバッペにとっては効果的な夜ではなかった。ボールを持った時にもっと決定的であるべきだった。

    ヴィニシウス・ジュニア（8/10）：

    相手選手を夜通し苦しめ、同点弾となるコーナーへの正確なシュートを決めた。これで過去4試合で5得点目を記録した。

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    サブスクリプションとマネージャー

    トレント・アレクサンダー＝アーノルド (4/10):

    右サイドバックとして動き回る役割では不十分なパフォーマンス。ボールの動きは良かったが、愚かなイエローカードを受け、オサスナの2点目についてはもっとうまく対応できたかもしれない。

    ブラヒム・ディアス（5/10）：

    短い出場時間では効果的なプレーができなかった。

    ゴンサロ・ガルシア（評価なし）：

    インパクトを与える時間がなかった。

    ダニ・セバロス（3/10）：

    決勝点につながる場面でボールを失った。

    アルバロ・アルベロア（4/10）：

    新監督にとっては不本意な一日となった。オサスナに戦術的にも技術的にも圧倒され、個人のミスが致命傷となった。成長の痛みは避けられないが、これはその一例だ。

0