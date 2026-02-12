レアル・マドリードは負傷したジュード・ベリンガムが当初予想されていたよりもはるかに長い期間離脱する可能性を懸念している

クラブの象徴的存在であるミッドフィルダーは、レイオ・バジェカーノとのダービー戦でわずか1週間ほど前に負傷した。この不運な出来事は試合開始から10分以内に発生した。

この出来事はサイドラインへ向けた力強いドリブルの後、ベリンガムが突然足を止め、太ももの裏に鋭い痛みを感じた瞬間に起きた。その反応は即座で深刻なものだった。彼は芝生に倒れ込むと同時に手をハムストリングに当て、顔には隠しきれない不安の色が浮かんでいた。

続く光景はマドリードサポーターにとって不吉なものだった。ベリンガムは即座に交代を余儀なくされ、テレビカメラはイングランド代表選手がサイドラインで治療を受ける際、シャツで顔を覆う姿を捉えた。当初は軽い肉離れと期待されたが、その後数日で状況は大きく変化している。