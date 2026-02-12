AFP
レアル・マドリードは負傷したジュード・ベリンガムが当初予想されていたよりもはるかに長い期間離脱する可能性を懸念している
新たな負傷懸念がベルナベウを揺るがす
クラブの象徴的存在であるミッドフィルダーは、レイオ・バジェカーノとのダービー戦でわずか1週間ほど前に負傷した。この不運な出来事は試合開始から10分以内に発生した。
この出来事はサイドラインへ向けた力強いドリブルの後、ベリンガムが突然足を止め、太ももの裏に鋭い痛みを感じた瞬間に起きた。その反応は即座で深刻なものだった。彼は芝生に倒れ込むと同時に手をハムストリングに当て、顔には隠しきれない不安の色が浮かんでいた。
続く光景はマドリードサポーターにとって不吉なものだった。ベリンガムは即座に交代を余儀なくされ、テレビカメラはイングランド代表選手がサイドラインで治療を受ける際、シャツで顔を覆う姿を捉えた。当初は軽い肉離れと期待されたが、その後数日で状況は大きく変化している。
- Getty Images Sport
回復までの期間が2倍の2か月になる可能性がある
マドリードのスタッフによる対応する医療検査の結果、22歳の選手は左脚の半腱様筋の損傷と診断された。初期の医療評価では一筋の希望が見え、クラブの背番号5の回復期間は約1ヶ月と推定されていた。これにより、マドリードが全戦線で戦いを維持しようとする中、シーズン終盤の重要な時期に間に合う復帰が見込まれていた。
しかし、その期待は薄れつつあるようだ。スペイン人ジャーナリスト、ラモン・アルバレス・デ・モンによれば、クラブ内では回復期間が最大2ヶ月に及ぶ可能性への懸念が高まっている。この見直された見通しにより、ベリンガムは当初予想を大幅に上回る期間ピッチを離れ、管理可能な離脱が本格的な危機へと変わる。
半腱様筋は爆発的な動きに不可欠な筋肉であり、レアル・マドリードの医療チームはハムストリングの再発に対して特に慎重な対応で知られる。もし2ヶ月の離脱期間が確定すれば、ベリンガムが白のユニフォームを着てピッチに立つのは4月中旬まで待たねばならず、国内リーグと欧州カップ戦の成否を左右する過密日程を丸ごと欠場することになる。
レアル・マドリードにとって悪夢のような試合日程
この最悪のシナリオが現実となった場合、同ミッドフィルダーは数多くの重要なリーガ・エスパニョーラ戦を欠場することになる。出場見込みのない試合には、レアル・ソシエダ、オサスナ、ヘタフェ、セルタ・ビーゴ、エルチェとの難敵との対戦が含まれる。特に注目すべきは、激しいライバルであるアトレティコ・マドリードとの首都ダービー戦への欠場であり、この一戦は優勝争いの行方を左右する可能性を秘めている。
しかし影響は国内戦線にとどまらない。ベリンガムは確実に、ベンフィカとのチャンピオンズリーグプレーオフ出場が不可能となる。さらに仮にレアル・マドリードが彼抜きでポルトガルの強豪を突破した場合、欧州の強豪マンチェスター・シティやスポルティングCPが待ち受ける可能性がある決勝トーナメント1回戦にも出場できない可能性がある。
- Getty Images Sport
アルベロア、主力不在で決定的な試練に直面
この長期離脱は、アルベロア監督にとって大きな打撃となる。1月にシャビ・アロンソの後任として就任したばかりの新監督は、シーズン最も重要な局面で初の深刻な負傷者問題に直面している。
ベリンガムは今季28試合で6得点を挙げるなど、マドリードの中核として機能してきた。彼の離脱により、今季すでに課題が指摘されている中盤の再編成をアルベロアは迫られる。アルダ・ギュレルの状況が緊迫していると報じられる中、新たな戦術体系への適応を進めるチームにとって、ベリンガムの得点力と推進力を失うことは監督にとって頭痛の種だ。
リーグ戦首位バルセロナとの1ポイント差を詰め、グループステージ8位以内を逃したチャンピオンズリーグプレーオフラウンドを突破しようとする中、この若き指揮官にとって避けたい事態だ。
GOAL-eによる自動翻訳
広告