レアル・マドリードは移籍候補のロドリがマンチェスター・シティを離れる場合、他クラブへの移籍を希望していると警告した
ロドリ、シティとの契約最終年を迎える
しかし、ロドリのシティでの長期的な将来は決して確実ではない。彼はまもなくエティハド・スタジアムでの契約最終年を迎え、レアル・マドリードが彼の次の移籍先として長い間噂されてきた。 マドリードは、キリアン・ムバペ、トレント・アレクサンダー・アーノルド、アントニオ・ルディガーなど、選手たちに契約満了までプレーし、フリー移籍でベルナベウへ移籍するよう説得する手腕に長けている。しかし、スペインのレジェンド、ガイスカ・メンディエタは、ロドリは別の移籍先を考えているのではないかと考えている。
メンディエタ：ロドリはバルセロナと深い繋がりがある
メンディエタはベットブラザーズにこう語った。「彼がマンチェスター・シティを去る時、クラブとの合意による移籍になる可能性は十分ある。バルセロナとの強いつながりもある。チキ・ベギリスタインがいたし、もちろんペップ・グアルディオラもいた。とはいえ最終的にはロドリ本人の意思次第だ。レアル・マドリード加入は依然として難しいだろう」
ロドリはシティに残留する見込み
メンディエタは、ロドリが実際にシティに残留を希望し、2024年に重傷を負う直前の状態、つまりバロンドール受賞の1ヶ月前の状態に戻りたいと考えていると予測している。
彼は続けた：「個人的には、彼が去る姿は想像しにくい。特にロドリの人柄、クラブへの愛着などを知っているからこそだ。彼が自ら望むのではなく、ある種の強制的な状況に追い込まれない限り、移籍は起こりえないだろう。 彼は残留を望み、バロンドールやチャンピオンズリーグのメダル獲得を争っていた頃のレベルでプレーしたいと考えている。だからこそ選手としての挑戦であり、自身とクラブ、そしてサポーターに向けて証明したいことなのだ」
グアルディオラの退任はロドリに将来を見直すきっかけとなるだろう
しかしメンディエタは、ロドリがマンチェスターでの将来を考えるきっかけとなり得る要素が一つあると指摘する。それはペップ・グアルディオラの退任だ。この常勝監督が、エティハド・スタジアムでの10シーズン目を終える今季限りでシティを去る可能性が囁かれている。グアルディオラは契約があと1年残っている事実を理由に、この憶測へのコメントを拒否している。
彼は12月にこう語った。「ここ3、4年、特定の時期になると必ず誰かがその質問をしてくる。いずれ75歳か76歳になったら、マンチェスター・シティを去るだろう。契約終了が近づけば質問されるのも理解できるが、まだ18ヶ月残っている。チームの成長とそこにいられることに、私は非常に喜びと興奮を感じている。言えるのはそれだけだ」
「この質問は毎シーズン必ずあるが、私は構わない。クラブと私は決断すべき点で深く結びついており、その時が来れば自然と決まるものだ。 交渉など一切ない。この件は終わりだ。交渉などない。永遠にここにいるわけではないが、以前も言った通り永遠に居続けるつもりはない。この世に永遠に居続ける者などいないが、交渉などない。」
グアルディオラはシティで8度目の挑戦で6度目のプレミアリーグ優勝を果たし、2023年にはクラブ初のチャンピオンズリーグ制覇も成し遂げた。彼の去就はクラブに大きな影を落とすことは避けられず、メンディエタはロドリの退団にも繋がり得ると見ている。
元バルセロナ、バレンシア、ミドルズブラのMFは続けた。「もし変化があるなら、ペップがクラブを去る時こそ、ロドリも自身の将来を考える時だろう」
