レアル・マドリードは移籍候補のロドリがマンチェスター・シティを離れる場合、他クラブへの移籍を希望していると警告した

しかしメンディエタは、ロドリがマンチェスターでの将来を考えるきっかけとなり得る要素が一つあると指摘する。それはペップ・グアルディオラの退任だ。この常勝監督が、エティハド・スタジアムでの10シーズン目を終える今季限りでシティを去る可能性が囁かれている。グアルディオラは契約があと1年残っている事実を理由に、この憶測へのコメントを拒否している。

彼は12月にこう語った。「ここ3、4年、特定の時期になると必ず誰かがその質問をしてくる。いずれ75歳か76歳になったら、マンチェスター・シティを去るだろう。契約終了が近づけば質問されるのも理解できるが、まだ18ヶ月残っている。チームの成長とそこにいられることに、私は非常に喜びと興奮を感じている。言えるのはそれだけだ」

「この質問は毎シーズン必ずあるが、私は構わない。クラブと私は決断すべき点で深く結びついており、その時が来れば自然と決まるものだ。 交渉など一切ない。この件は終わりだ。交渉などない。永遠にここにいるわけではないが、以前も言った通り永遠に居続けるつもりはない。この世に永遠に居続ける者などいないが、交渉などない。」

グアルディオラはシティで8度目の挑戦で6度目のプレミアリーグ優勝を果たし、2023年にはクラブ初のチャンピオンズリーグ制覇も成し遂げた。彼の去就はクラブに大きな影を落とすことは避けられず、メンディエタはロドリの退団にも繋がり得ると見ている。

元バルセロナ、バレンシア、ミドルズブラのMFは続けた。「もし変化があるなら、ペップがクラブを去る時こそ、ロドリも自身の将来を考える時だろう」