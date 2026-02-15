土曜日のレアル・ソシエダ戦勝利後、アルベロアはレアル・マドリードTVにこう語った。「トレントについて新たな発見はないだろう。彼が試合を理解し、スペースを見極める能力は嬉しい驚きだった。監督にとって、我々の求めることを理解する選手がいることは非常に重要だ」

チームを動かすためのパスだけでなく、我々が彼に求めるすべてのことを理解している」

アレクサンダー・アーノルドは、チームメイトと同時に復帰したダニ・カルバハルよりも優先的に起用され、フェデリコ・バルベルデはミッドフィールドに押し戻された。 その後、スペイン人フルバックはホームグラウンドで最後の 30 分間にトレントと交代し、アルベロアは創造力豊かなフルバックを称賛し、次のように付け加えました。「（アレクサンダー・アーノルドと）一緒に仕事をして、彼は非常に知的な人物であり、試合をよく理解し、私たちが彼に求めることを素早く把握している印象を受けました。

彼は、常にサイドでプレーする典型的なフルバックではなく、中央でもプレーすることができます。我々は、選手たちにポジションを交換できる能力を求めています。そのような選手を擁できることは幸運です」

レアル・マドリードの監督は、バレンシア戦（2-0）を停場で欠場した後、レアル・ソシエダ戦で2得点を挙げたビニシウス・ジュニアも称賛し、「この試合だけでなく、ここ1か月間、ビニシウスは素晴らしいプレーを見せています。彼は非常に高いレベルでプレーし、試合の流れを変える存在となっています。私にとって、彼は数字以上の存在であり、試合に影響を与えることができる選手です」と語った。