レアル・マドリードはトレント・アレクサンダー＝アーノルドを獲得できたことを「幸運」だと、元リヴァプールスターがカムバックアシストを決めた後、アルヴァロ・アルベロア監督が主張
トレントは土曜日に今季初のリーグ戦先発出場を果たした
アレクサンダー・アーノルドは、土曜日のレアル・ソシエダ戦（4-1）で今季6試合目のリーグ戦先発出場を果たし、レアル・マドリードは8連勝を達成してスペインのリーグ首位の座に躍り出た。27歳のこの選手は、この圧勝したホームゲームの第5分にゴンサロ・ガルシアの得点をアシストし、今季2度目のリーグ戦アシストを記録した。
右サイドバックはレアル・マドリードで不安定なシーズンを過ごしており、出場時間の不足と安定感の欠如から、アレクサンダー・アーノルドはプレミアリーグへの復帰が噂されている。実際、マンチェスター・シティはアレクサンダー・アーノルドに興味を持っていると報じられており、シティは夏にディフェンスの刷新を計画しており、ペップ・グアルディオラ監督率いるチームは新しい右サイドバックを最優先事項としている。
今年初のリーグ戦先発で輝かしい活躍を見せたアレクサンダー・アーノルドを、アルベロアは称賛し、スペインの巨人がアレクサンダー・アーノルドを起用できることは「幸運」だと強調した。
レアル・マドリードはトレントのような選手を擁しているのは「幸運」だ
土曜日のレアル・ソシエダ戦勝利後、アルベロアはレアル・マドリードTVにこう語った。「トレントについて新たな発見はないだろう。彼が試合を理解し、スペースを見極める能力は嬉しい驚きだった。監督にとって、我々の求めることを理解する選手がいることは非常に重要だ」
チームを動かすためのパスだけでなく、我々が彼に求めるすべてのことを理解している」
アレクサンダー・アーノルドは、チームメイトと同時に復帰したダニ・カルバハルよりも優先的に起用され、フェデリコ・バルベルデはミッドフィールドに押し戻された。 その後、スペイン人フルバックはホームグラウンドで最後の 30 分間にトレントと交代し、アルベロアは創造力豊かなフルバックを称賛し、次のように付け加えました。「（アレクサンダー・アーノルドと）一緒に仕事をして、彼は非常に知的な人物であり、試合をよく理解し、私たちが彼に求めることを素早く把握している印象を受けました。
彼は、常にサイドでプレーする典型的なフルバックではなく、中央でもプレーすることができます。我々は、選手たちにポジションを交換できる能力を求めています。そのような選手を擁できることは幸運です」
レアル・マドリードの監督は、バレンシア戦（2-0）を停場で欠場した後、レアル・ソシエダ戦で2得点を挙げたビニシウス・ジュニアも称賛し、「この試合だけでなく、ここ1か月間、ビニシウスは素晴らしいプレーを見せています。彼は非常に高いレベルでプレーし、試合の流れを変える存在となっています。私にとって、彼は数字以上の存在であり、試合に影響を与えることができる選手です」と語った。
アルベロア、ムバッペ不在について言及
キリアン・ムバッペはレアル・ソシエダ戦での勝利において控え選手として出場機会を得られなかった。わずか6日前にバレンシア戦でフル出場し、今季リーグ戦23得点目を記録したばかりだった。
しかしアルベロア監督は、火曜夜のチャンピオンズリーグ・ベンフィカ戦で先発出場が予想されるフランス人選手への懸念を即座に否定した。
「ムバッペは（左膝の）不快感にかなり長い間悩まされてきた」とアルベロアは語った。「ピッチに立つたびに彼は素晴らしい努力をしている。今日は火曜日を見据えて、リスクを冒さないことを決めた」
レアル・マドリードは火曜日にベンフィカと対戦する
レアル・マドリードはチャンピオンズリーグプレーオフでベンフィカと対戦し、両チームとも決勝トーナメント進出をかけて戦う。この対戦の勝者は来月、スポルティングCPまたはマンチェスター・シティと対戦する。
第1戦は火曜夜、エスタディオ・ダ・ルスで行われる。レアル・マドリードがリスボンに戻るのは、先月アナトリー・トルビンの劇的な98分ヘディングゴール以来となる。このゴールキーパーの劇的決勝点により、ベンフィカはマルセイユを抑えてチャンピオンズリーググループステージをプレーオフ圏で終えた一方、レアル・マドリードは最終節でトップ8から脱落する結果となった。
