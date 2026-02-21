AFP
レアル・マドリードの次なるセンターバック？ロス・ブランコス、ボルシア・ドルトムントのスター選手獲得に向け移籍攻勢を計画中
レアル・マドリード、センターバック陣の補強を目指す
レアル・マドリードはここ数年、センターバック陣の負傷に悩まされてきた。エデル・ミリタオ、ダヴィド・アラバ、アントニオ・リュディガーらが相次いで長期離脱を余儀なくされたのだ。ボーンマスから加入したディーン・ホイセンの加入により、前述の3選手への負担軽減が図られている一方、アカデミー出身のラウル・アセンシオも過去2シーズンで多くの出場機会を得ている。
ミリタオの契約は2028年6月まで有効だが、アラバとルディガーの契約は今シーズン終了時に満了し、両選手とも今夏にフリーエージェントとして退団する可能性がある。
この退団により、マドリードは守備陣の選択肢が不足する可能性がある。そのため、噂されているシュロッターベック獲得の動きは理にかなっている。
レアル・マドリード、シュロッターベックに「ますます確信を深める」
ルディガーがベルナベウを去る可能性のある一方、シュロッターベックが新たな戦力として加わるかもしれない。
AS紙によれば、スペインの巨人はドルトムントでプレーする26歳の選手の実力に「ますます確信を深めている」という。同選手は同クラブが最も獲得を望むセンターバックのリストでトップに躍り出たようだ。 ここ数ヶ月、レアルはイブラヒマ・コナテ、ダヨ・ウパメカノ、マルク・ゲヒらとの関連が報じられてきたが、後者2名は既に将来の決断を下している。前者はバイエルン・ミュンヘンと新契約を結び、後者は1月にクリスタル・パレスからマンチェスター・シティへ移籍した。
シュロッターベックは2022年にフライブルクからドルトムントに移籍して以来、新たな挑戦を望んでいると見られている。BVBでは150試合に出場し9得点を記録、2023-24シーズンのチャンピオンズリーグ決勝進出に貢献した（決勝はレアル・マドリードが制した）。
同報道はさらに、今夏のセンターバック補強が最優先事項であり、レアル・マドリードがシュロッターベックの「ドルトムントとドイツ代表における近年の顕著な貢献」を高く評価していると付け加えている。ブンデスリーガの多くのトップ選手と同様、シュロッターベックはバイエルン移籍が確実視されていたが、ウパメカノの新契約締結によりその計画は頓挫したようだ。
バルセロナもディフェンダーを注視している
しかし、シュロッターベックに興味を示しているのはレアル・マドリードだけではない。クラシコを争うライバル、バルセロナもAS紙の報道で言及されており、ハンス・フリック監督のコーチングスタッフは「このセンターバックの加入がもたらす大きなメリットを取締役会に伝えた」とされる。ただしカタルーニャのクラブは今夏、新たなセンターフォワードの獲得を優先していると見られている。 シュロッターベック獲得に5000万ユーロ（約436億円／5890万ドル）を支払う余裕があるかも検討すべき点だ。
レアル・マドリードとドルトムントの良好な関係が交渉成立の助けになると見られている。欧州王者15回のクラブはこれまで、ジュード・ベリンガム、アシュラフ・ハキミ、ヌリ・シャヒンらを含むノルトライン＝ヴェストファーレン州のチームから数多くの選手を獲得してきた。
ショットターベックに夏の物語が待ち受ける
レアル・マドリードがシュロッターベックに興味を示しているのは新しい話ではない。1月には、ウパメカノの契約判断を受けてスペイン側が彼に注目していると報じられた一方、リヴァプールのコナテへの関心が冷めたとも伝えられていた。
ドルトムントのセバスティアン・ケールスポーツディレクターは最近、シュロッターベックの将来について最新情報を明かし、「我々は長い間良好かつ信頼関係を築いた話し合いを続けており、適切な時期に決定が下されるだろう。それは間違いなく夏のどこかの時期だけではない。関係者全員がそれに同意している」と語った。
現時点では、同ディフェンダーが新契約を結ぶ可能性は低く、ドルトムントは今年中に売却するか、無償移籍を避けるためもう1シーズン残留させるかというジレンマに直面することになりそうだ。
