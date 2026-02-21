レアル・マドリードはここ数年、センターバック陣の負傷に悩まされてきた。エデル・ミリタオ、ダヴィド・アラバ、アントニオ・リュディガーらが相次いで長期離脱を余儀なくされたのだ。ボーンマスから加入したディーン・ホイセンの加入により、前述の3選手への負担軽減が図られている一方、アカデミー出身のラウル・アセンシオも過去2シーズンで多くの出場機会を得ている。

ミリタオの契約は2028年6月まで有効だが、アラバとルディガーの契約は今シーズン終了時に満了し、両選手とも今夏にフリーエージェントとして退団する可能性がある。

この退団により、マドリードは守備陣の選択肢が不足する可能性がある。そのため、噂されているシュロッターベック獲得の動きは理にかなっている。