レアル・マドリードのロドリ獲得に向けた動きに重大な進展、マンチェスター・シティの要求額が明らかに
レアル・マドリード、ロドリの移籍金を把握
トニ・クロースとルカ・モドリッチが退団して以来、レアル・マドリードは、より優れたコントロール力を提供できる守備的ミッドフィールダーを追い求めてきた。この象徴的なミッドフィールドの2人は、複数のチャンピオンズリーグ優勝に欠かせない存在であり、クラブは適切な後継者を見つけようとしてきたが、失敗に終わっている。アーセナルのマーティン・ズビメンディは、レアル・ソシエダに所属していた昨夏、シャビ・アロンソにとって長年にわたり注目され、重要なターゲットであった。しかし、マドリードはアーセナルに敗れた。
ロス・ブランコスは、ピッチの中央でメトロノームのような役割を担う選手を欠いていることを悔やみ、ロドリに目を向けた。このスペイン人選手は、マドリードのミッドフィールドの中心にすぐに溶け込み、クラブが現在持っている選択肢とは違った選択肢を提供してくれるだろう。 ロドリの契約は期限切れが迫っており、シティは、2シーズンにわたって怪我に悩まされてきた29歳の選手を売却せざるを得ない状況にあるかもしれない。
スペイン人ジャーナリスト、ラモン・アルバレス・デ・モンによれば、ロドリは中盤強化の第一候補としてマドリードに指名されている。クラブはプレミアリーグ後半戦からワールドカップにかけての彼のコンディションを注視し、その後正式なオファーを出す見込みだ。 アルバレス・デ・モン氏は、バロンドール受賞者の移籍金は5000万ユーロ（約439億円）と報じ、シティは2027年6月末のボスマン移籍による無償流出リスクを避けるため、主力選手の移籍金を受け入れる構えだと主張している。
シティ、ロドリで利益を得る
ロドリは世界最高の選手に選ばれて以来、前十字靭帯の負傷からトップレベルへの復帰に苦戦している。 このミッドフィルダーは前シーズンのほぼ全期間を欠場し、今シーズンも安定したコンディションやフィットネスを維持できていない。キャリアを脅かすほどの重傷からの復帰後、フィットネスとフィジカルレベルが低下したため、ペップ・グアルディオラ監督率いるチームにおいて単独の守備的ミッドフィルダーとして機能できない場面も見られた。
こうした状況を踏まえ、イングランドのクラブは今後、中盤によりダイナミックな選択肢を求める可能性があり、新たな補強資金としてロドリの売却を検討するかもしれない。スペイン代表選手の売却は、クラブでの高額な年俸と契約期間の残り短さを考慮しても理にかなっている。シティがロドリを留めたい場合、推定週給22万ポンドの契約条件を改善する必要があるだろう。
ロドリは別のチームを好むかもしれない
マドリードがロドリをサンティアゴ・ベルナベウに招致したい場合、より複雑な問題が立ちはだかる可能性がある。スペインのレジェンド、ガイスカ・メンディエタは、このミッドフィルダーがバルセロナに愛着を持っており、カタルーニャのクラブの宿敵への移籍に躊躇するかもしれないと説明した。
「彼がマンチェスター・シティを去る時、クラブとの合意による移籍もあり得るだろう。バルセロナとの強いつながりもある」と彼は語った。「チキ・ベギリスタインが在籍していたし、もちろんペップ・グアルディオラもいた。だが最終的にはロドリ本人の意思次第だ。それでも彼がレアル・マドリードに移籍するのは難しいと思う」
シティ、アーセナルとの戦いの最中にマドリードと対戦へ
現時点ではロドリはシティの選手であり、少なくとも今シーズン終了まではエティハドでプレーする。これにはチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のレアル・マドリード戦も含まれ、両クラブは欧州大会で5シーズン連続の対戦となる。この試合はロドリとアルバロ・アルベロア率いるチームが互いを間近で観察する機会となるだろう。
シティは4つの戦線でタイトル争いを繰り広げる中、ロドリがクラブでの最後の4ヶ月となる可能性のある期間に最高のパフォーマンスを発揮することを必要としている。チームはカラバオカップ決勝でアーセナルと対戦し、プレミアリーグ優勝争いを繰り広げるほか、FAカップとチャンピオンズリーグで勝ち進めば、これらの大会でもアーセナルと対戦する可能性がある。
