レアル・マドリードのロドリ獲得に向けた動きに重大な進展、マンチェスター・シティの要求額が明らかに

トニ・クロースとルカ・モドリッチが退団して以来、レアル・マドリードは、より優れたコントロール力を提供できる守備的ミッドフィールダーを追い求めてきた。この象徴的なミッドフィールドの2人は、複数のチャンピオンズリーグ優勝に欠かせない存在であり、クラブは適切な後継者を見つけようとしてきたが、失敗に終わっている。アーセナルのマーティン・ズビメンディは、レアル・ソシエダに所属していた昨夏、シャビ・アロンソにとって長年にわたり注目され、重要なターゲットであった。しかし、マドリードはアーセナルに敗れた。

ロス・ブランコスは、ピッチの中央でメトロノームのような役割を担う選手を欠いていることを悔やみ、ロドリに目を向けた。このスペイン人選手は、マドリードのミッドフィールドの中心にすぐに溶け込み、クラブが現在持っている選択肢とは違った選択肢を提供してくれるだろう。 ロドリの契約は期限切れが迫っており、シティは、2シーズンにわたって怪我に悩まされてきた29歳の選手を売却せざるを得ない状況にあるかもしれない。

スペイン人ジャーナリスト、ラモン・アルバレス・デ・モンによれば、ロドリは中盤強化の第一候補としてマドリードに指名されている。クラブはプレミアリーグ後半戦からワールドカップにかけての彼のコンディションを注視し、その後正式なオファーを出す見込みだ。 アルバレス・デ・モン氏は、バロンドール受賞者の移籍金は5000万ユーロ（約439億円）と報じ、シティは2027年6月末のボスマン移籍による無償流出リスクを避けるため、主力選手の移籍金を受け入れる構えだと主張している。