レアル・マドリードのレジェンド、ルイス・フィーゴが負傷に苦しむキリアン・ムバッペに「犠牲には代償が伴う」と警告
負傷の懸念がムバッペを覆う
ムバペは、サンティアゴ・ベルナベウで再び多産なシーズンを過ごし、現在のレアル・マドリードのチームで最も決定的な選手であることを証明しました。すべての大会で38ゴールという驚異的な得点を記録し、元パリ・サンジェルマンのスター選手は、クラブのトップスコアラーとしての地位を確固たるものにしました。しかし、27歳の彼には、今シーズンを台無しにする恐れのある重大な怪我の影が今、かかっている。
フランス代表選手は、2月のオサスナ戦での敗戦を、当初は左膝の捻挫と説明されていた負傷のために欠場した。さらに憂慮すべきことに、その後の報道では、損傷はより深刻である可能性があり、後十字靭帯の部分断裂が懸念されていると報じられている。クラブは、マンチェスター・シティとの重要なチャンピオンズリーグの決勝トーナメント1回戦に、このチームの象徴的な選手を復帰させることについて、公には楽観的な見方を維持しているが、医療上の現実からは、栄光と長期的な健康との危険なバランス感覚が求められることが示唆されている。
フィゴが自身の負傷に関する過ちを振り返る
この状況を受け、レアル・マドリードのレジェンド、フィーゴが自身のスペインでの輝かしいキャリアを基に厳しい警告を発した。ベットフェアのアンバサダーとして発言したポルトガル人偉人は、最終判断は最大の舞台で結果を出すという外部からの圧力ではなく、選手自身の内なる感覚に委ねられるべきだと強調。フィーゴは、無理な復帰は往々にして重い代償を伴い、選手たちは手遅れになるまでそのことに気づかないことが多いと示唆した。
「ムバッペの負傷は、選手自身が個人的にどう感じるかという問題だ。 リスクを負えるかどうか、そしてそのリスクがより深刻な結果を招く可能性…私の場合、時に無理をして失敗したこともあるが、それは常にピッチに立ちたいという思いからだった…後になって、そうした犠牲が代償として現れるのだ」とフィゴはムンド・デポルティボ紙の取材に語った。
マドリードの診療室は混雑したままである
この警告は、一連の注目度の高い負傷により戦力層が大幅に減らされたレアルにとって微妙な時期に発せられた。過去のシーズンでは体調管理が比較的容易だったのとは異なり、今シーズンはダニ・カルバハルとエデル・ミリタオが長期離脱中であり、ロドリゴ・ゴエスも最近、前十字靭帯と半月板の損傷によりシーズン終了を余儀なくされている。 こうした重傷の頻発は、クラブのフィジカルトレーニング体制と、トップ選手に課せられる驚異的な負担量に対する疑問を招いている。
深刻な負傷者リストにもかかわらず、アルヴァロ・アルベロア監督は主力FWについて前向きな見解を維持しようとしている。監督は最近、ムバッペが3月中旬までに復帰する可能性を示唆しており、このスケジュールならシーズン終盤の重要な時期に間に合う見込みだ。しかし、万が一再発した場合、国内リーグ戦終了だけでなく、2026年ワールドカップ出場も危ぶまれるため、クラブと代表国双方が警戒態勢を強めている。
次に何が来る？
これらの負傷が繰り返される性質上、クラブは医療部門の効率性に関するサポーター層の懸念の高まりに対処せざるを得なくなった。ジュード・ベリンガムのようなスター選手も専門家のケアを必要としている状況を受け、クラブの経営陣は選手の健康管理に介入せざるを得なかった。内部摩擦の憶測を封じるため、アルベロアは外部専門家の招致が、クラブが主要な資産である選手たちに最善のケアを提供するための先手を打った措置であると説明した。
現時点では、すべての注目がムバッペの膝の状態に集まっている。マドリードのファンは、彼らが誇るスター選手が、かつてのレジェンドたちが発した警告に耳を傾けるかどうかを見守っている。レアルは、金曜夜のセルタ・ビーゴ戦（リーガ・エスパニョーラ次節）に臨むにあたり、再び主力を欠いた状態で戦わねばならない。
