レアル・マドリードのレジェンド、ルイス・フィーゴが負傷に苦しむキリアン・ムバッペに「犠牲には代償が伴う」と警告

ムバペは、サンティアゴ・ベルナベウで再び多産なシーズンを過ごし、現在のレアル・マドリードのチームで最も決定的な選手であることを証明しました。すべての大会で38ゴールという驚異的な得点を記録し、元パリ・サンジェルマンのスター選手は、クラブのトップスコアラーとしての地位を確固たるものにしました。しかし、27歳の彼には、今シーズンを台無しにする恐れのある重大な怪我の影が今、かかっている。

フランス代表選手は、2月のオサスナ戦での敗戦を、当初は左膝の捻挫と説明されていた負傷のために欠場した。さらに憂慮すべきことに、その後の報道では、損傷はより深刻である可能性があり、後十字靭帯の部分断裂が懸念されていると報じられている。クラブは、マンチェスター・シティとの重要なチャンピオンズリーグの決勝トーナメント1回戦に、このチームの象徴的な選手を復帰させることについて、公には楽観的な見方を維持しているが、医療上の現実からは、栄光と長期的な健康との危険なバランス感覚が求められることが示唆されている。