レアル・マドリードのラウル・アセンシオが首の負傷で離脱。エドゥアルド・カマヴィンガとの衝突が原因。アルバロ・アルベロアが守備陣の頭痛の種に。

病院での緊張した一夜の経過観察と詳細な検査を経て、レアル・マドリードは公式声明を発表し、同ディフェンダーの状態を明らかにした。 医療報告書は安堵の息をつかせ、次のように確認した：「レアル・マドリード医療サービスによる選手ラウル・アセンシオへの検査の結果、頸部筋挫傷と診断された。経過観察中」。当初の映像は非常に憂慮すべきものだったが、診断結果から22歳の選手が脊椎に関する最悪の事態を幸いにも回避したことが示された。

明らかな痛みと今後の国内戦欠場への悔しさにもかかわらず、アセンシオはピッチ復帰への前向きな姿勢を驚くほど保っていた。彼はすぐに自身のSNSアカウントで心配するマドリードサポーターを安心させ、強い精神力を示した。「励ましのメッセージをありがとう！ただのヒヤリだった！次節に向けて行こう。ハラ・マドリード！」という明るいメッセージは、彼の回復を見守るサポーターに即座に安堵をもたらした。