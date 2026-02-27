Getty Images Sport
レアル・マドリードのラウル・アセンシオが首の負傷で離脱。エドゥアルド・カマヴィンガとの衝突が原因。アルバロ・アルベロアが守備陣の頭痛の種に。
カマヴィンガとの恐ろしい衝突
この事故は、レアル・マドリードがベンフィカと繰り広げた緊迫した欧州戦中に発生し、ファンは息をのんだ。若手DFアセンシオが自チームの選手と激しい空中戦を繰り広げた。マルカ紙が報じたところでは、この激しい衝突は目撃者から自動車事故に例えられ、首が激しく後ろに反り返ったスペイン人若手選手が衝撃の大半を受けた。衝突による身体的ダメージの大きさは、これが通常のサッカーの負傷ではないことを即座に示していた。
クラブの医療スタッフはピッチ上の危険な状況に即座に対応した。むち打ち症様損傷の深刻さを認識した医療陣は、アセンシオを頸椎カラーで慎重に固定した後、担架でピッチ外へ搬送。レアル・マドリードのチーフメディカルオフィサー、ニコ・ミヒッチの監視下で緊急検査のため現地病院へ直行し、重篤な脊椎損傷の有無を徹底的に確認した。
公式診断とアセンシオの最新情報
病院での緊張した一夜の経過観察と詳細な検査を経て、レアル・マドリードは公式声明を発表し、同ディフェンダーの状態を明らかにした。 医療報告書は安堵の息をつかせ、次のように確認した：「レアル・マドリード医療サービスによる選手ラウル・アセンシオへの検査の結果、頸部筋挫傷と診断された。経過観察中」。当初の映像は非常に憂慮すべきものだったが、診断結果から22歳の選手が脊椎に関する最悪の事態を幸いにも回避したことが示された。
明らかな痛みと今後の国内戦欠場への悔しさにもかかわらず、アセンシオはピッチ復帰への前向きな姿勢を驚くほど保っていた。彼はすぐに自身のSNSアカウントで心配するマドリードサポーターを安心させ、強い精神力を示した。「励ましのメッセージをありがとう！ただのヒヤリだった！次節に向けて行こう。ハラ・マドリード！」という明るいメッセージは、彼の回復を見守るサポーターに即座に安堵をもたらした。
アルベロアは深刻な守備陣の不足に直面している
選手の個人的な楽観主義は前向きな兆候ではあるが、アルヴァロ・アルベロア監督にとっての実情はますます複雑化している。アセンシオの離脱は、ゲタフェとの激しい身体接触が予想されるリーガ戦を控えたチームに大きな穴を開けた。アカデミー出身の彼は今シーズン、予想外にトップチームの要となっていたが、その突然の不在はサンティアゴ・ベルナベウの守備陣を悩ませる深刻な層の薄さを浮き彫りにした。
医療スタッフがアセンシオの回復経過を注視する中、アルベロア監督は手薄な守備陣で過密日程を乗り切らねばならない。現時点で選出可能な完全な状態のシニアセンターバックはアントニオ・リュディガーとダビド・アラバのみ。この危うい状況は、1点すらが命運を分ける時期に、コーチングスタッフに戦術的ローテーションの余地を事実上ゼロにし、残されたベテラン守備陣に肉体的・精神的な重圧を強いている。
負傷者続出の中、ホイセンの復帰を待つ
現在の守備陣の危機という暗雲の中、補強の可能性に関してかすかな希望の光が見え始めている。若手DFディーン・ホイセンは、ここ1週間悩まされてきたふくらはぎの負傷から回復し、リハビリの最終段階に徐々に近づいている。しかし医療部門は極めて慎重な姿勢を崩さない。まだ完全なグループ練習を再開していないため、迫るヘタフェ戦への出場可否は依然として重大かつ不透明な懸念材料だ。
クラブは、ホイセンを時期尚早に復帰させれば長期的な再発を招き、アルベロアの頭痛の種をさらに悪化させる可能性があることを痛感している。 現時点では、深刻な頸部筋損傷からのアセンシオの回復状況に主眼が置かれている。復帰時期が未定であるため、レアル・マドリードは彼の不在を創造的に補い、残る主力選手たちが複数戦線でのタイトル争いという過酷な要求に耐えられることを期待せざるを得ない。
