レアル・マドリードのディレクターが認めたところによると、負傷したキリアン・エムバペがマンチェスター・シティとのチャンピオンズリーグ戦を欠場する恐れがあるという。

抽選直後の会見で、ブトラゲーニョはフォワードの状態に対する懸念を隠せなかった。フランス代表選手の欠場は、カウンター攻撃で試合を決める能力を持つアルヴァロ・アルベロアの戦術計画に壊滅的な打撃となるだろう。 レアル・マドリード首脳陣は早期回復を願っているが、復帰時期の見通しが立たない状況は、第1戦へのカウントダウンが始まるサンティアゴ・ベルナベウに深刻な内部不安をもたらしている。

抽選後のインタビューでブトラゲーニョはフォワードの状況について率直に語り、「深刻なものでないことを願う。彼は我々にとって非常に重要だからだ。現時点でマンチェスター・シティ戦への出場可否は不明だ」と述べた。