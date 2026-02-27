Getty
レアル・マドリードのディレクターが認めたところによると、負傷したキリアン・エムバペがマンチェスター・シティとのチャンピオンズリーグ戦を欠場する恐れがあるという。
マドリードは医療部門からのさらなる明確化を待っている
欧州の巨人が決勝トーナメントで対戦するのは2019-20シーズン以降6度目となり、再び大陸を代表する強豪同士の激突が実現する。この対戦は、大会後期ラウンドの定番となった現代欧州のライバル関係が継続することを意味する。両チームは今シーズン前半のグループステージでも対戦しており（12月にシティが2-1で逆転勝利）、決勝トーナメントではさらに大きな懸案が懸かっている。 レアル・マドリード関係者は現在、チームの象徴的存在である背番号9がペップ・グアルディオラ率いるチームとの対戦で先発出場できるかどうかを懸念している。クラブは2試合にわたる対戦への出場可否について、医療部門からの明確な判断を待っている状況だ。
レアル・マドリードのディレクターがムバッペへの懸念を表明
抽選直後の会見で、ブトラゲーニョはフォワードの状態に対する懸念を隠せなかった。フランス代表選手の欠場は、カウンター攻撃で試合を決める能力を持つアルヴァロ・アルベロアの戦術計画に壊滅的な打撃となるだろう。 レアル・マドリード首脳陣は早期回復を願っているが、復帰時期の見通しが立たない状況は、第1戦へのカウントダウンが始まるサンティアゴ・ベルナベウに深刻な内部不安をもたらしている。
抽選後のインタビューでブトラゲーニョはフォワードの状況について率直に語り、「深刻なものでないことを願う。彼は我々にとって非常に重要だからだ。現時点でマンチェスター・シティ戦への出場可否は不明だ」と述べた。
マンチェスター・シティとのライバル関係に慣れ親しんでいる
負傷者問題に加え、この組み合わせは再びレアル・マドリードを過去10年間で熟知するに至った相手と対峙させる。戦術的な駆け引きはチャンピオンズリーグの定番テーマとなり、両チームは大会史上最も記憶に残る試合の数々で激闘を繰り広げてきた。ブトラゲーニョは組み合わせの反復性と、二大サッカー強豪間に存在する敬意を認めた。
この対戦の頻度を振り返り、同ディレクターは次のように述べた。「毎シーズン彼らと対戦するのは面白い。これで5年連続になると思う。お互いをよく知っている。彼らは素晴らしいチームと選手層を持ち、それがグアルディオラに多くの選択肢を与えている。第1戦はホームでの開催だ。つまり、マンチェスターで守り切れる良い結果を得なければならない」
またしても欧州のクラシックへの期待
ムバッペの欠場の可能性という暗雲が立ち込める中でも、この一戦は欧州クラブサッカーの頂点と広く見なされている。両チームとも攻撃的な姿勢と技術的な卓越性を体現しており、世界の注目を集めるスペクタクルを約束する。初期の分析では、今シーズン序盤のグループステージでの勝利によりシティがわずかな心理的優位を握るものの、対戦はこれまでと同様に拮抗すると見られている。
レアル・マドリードにとっての使命は明確だ：フランス人スーパースターの出場の有無にかかわらず、シティという壁を乗り越える道を見出すこと。ブトラゲーニョは最後に、このような注目度の高い試合が世界舞台にもたらすエンターテイメント価値を強調した。「通常はゴールが生まれ、世界で観られる最高の試合の一つだ。攻撃的な試合であり、支配を望む両チームが対戦するため、人々は大いに楽しむだろう」と彼は付け加えた。
