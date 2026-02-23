Getty Images Sport
レアル・マドリードのディフェンダー、ディーン・ホイセンが不適切な投稿を共有した後、中国のSNSプラットフォームで謝罪した
ホイセンが中国のSNSで公に謝罪
拡大する論争を受け、20歳のスター選手はレアル・マドリード公式ウェイボーアカウントを通じて東アジアのフォロワーに向けた公式声明を発表した。月間アクティブユーザー数5億8200万人超を誇るプラットフォームでの影響緩和を図るため、同選手は今回の件について深く反省の意を表明した。
「中国の友人たちに心からお詫び申し上げます」と声明は述べた。「以前、意図せず不快なメッセージを含むコンテンツを転送してしまいました。全くの無意識の行為であり、お騒がせしたことを深く後悔しております」
人種差別的な表現が微博で怒りを招く
謝罪は迅速に行われたものの、元の投稿の内容は多くの人々に不快感を残した。報道によれば、共有された画像にはネットユーザーによる極めて侮辱的な発言が添えられており、その中には「デンタルフロスで目隠しできる」と主張する内容も含まれていた。スクリーンショットに写っていた別のコメントでは「中国人でさえ彼を中国人と呼ぶ」と述べられており、投稿を巡る緊張をさらに高めたとされる。 この事件は、ベルナベウで成長を続ける新星の評判に影を落としている。
公式謝罪にもかかわらず、中国の多くのファンはクラブの対応に不満を抱き続けている。 批判の声は、この声明が中国市場向けに特化したプラットフォームであるウェイボーでのみ発表され、ホイセン選手とレアル・マドリードのグローバルなインスタグラムやX（旧ツイッター）アカウントでは完全に欠落していた点を指摘している。これにより、より透明性のある全世界に向けた謝罪や動画声明を求める声が上がり、サポーターらはこの反省が本心からなのか、それとも同地域におけるクラブの巨大な商業的利益を守るための単なるブランディング活動なのかを疑問視している。
外交的緊張の歴史
スペインのビッグクラブが中国との関係において複雑な外交的難題に直面したのは今回が初めてではない。2024年には、ボルシア・ドルトムントとのチャンピオンズリーグ決勝戦前に、反中的な侮蔑表現を含む歌を歌うファンの映像が流出したため、クラブは当該ファンとの距離を置くことを余儀なくされた。在スペイン中国大使館は異例の措置として正式な抗議を提出し、ファンの行為を「中国に対する侮辱であり、下品で品性の欠けたもの」と表現した。 クラブ側は動画内容を非難し、個人の行為がレアル・マドリードの中核的価値観を反映するものではないと主張した。
ベンフィカ戦を前に人種差別問題が深刻化
ホイセンのSNS失態のタイミングは、レアル・マドリードの首脳陣にとって特に厄介だ。クラブは現在、ベンフィカの選手ジャンルーカ・プレスティアーニが最近の試合でスターFWヴィニシウス・ジュニオールに対して行ったとされる人種差別的虐待に関するUEFAの調査結果を待っている。 ロス・ブランコス（）は、差別的言動の頻繁な標的となっているブラジル人選手への支持を公に表明しており、同様の問題に関する内部の懲戒処分は、フロレンティーノ・ペレス会長と理事会にとって大きな頭痛の種となっている。
サッカー界のグローバル化が進む中、ソーシャルメディア上での選手行動に対する監視はかつてないほど厳しくなっている。 レアル・マドリードにとって、アジアにおける完璧なイメージ維持は財政的成長に不可欠であり、ホイセンの過ちはあの有名な白のユニフォームを着る者に課せられた責任を改めて想起させるものだ。20歳の選手がさらなる内部処分を受けるかは未定だが、当面はピッチ上での行動で語ることに注力するだろう。チャンピオンズリーグ決勝トーナメントプレーオフ・ベンフィカ戦の第2戦が目前に迫っているからだ。
