レアル・マドリードのディフェンダー、ディーン・ホイセンが不適切な投稿を共有した後、中国のSNSプラットフォームで謝罪した

謝罪は迅速に行われたものの、元の投稿の内容は多くの人々に不快感を残した。報道によれば、共有された画像にはネットユーザーによる極めて侮辱的な発言が添えられており、その中には「デンタルフロスで目隠しできる」と主張する内容も含まれていた。スクリーンショットに写っていた別のコメントでは「中国人でさえ彼を中国人と呼ぶ」と述べられており、投稿を巡る緊張をさらに高めたとされる。 この事件は、ベルナベウで成長を続ける新星の評判に影を落としている。

公式謝罪にもかかわらず、中国の多くのファンはクラブの対応に不満を抱き続けている。 批判の声は、この声明が中国市場向けに特化したプラットフォームであるウェイボーでのみ発表され、ホイセン選手とレアル・マドリードのグローバルなインスタグラムやX（旧ツイッター）アカウントでは完全に欠落していた点を指摘している。これにより、より透明性のある全世界に向けた謝罪や動画声明を求める声が上がり、サポーターらはこの反省が本心からなのか、それとも同地域におけるクラブの巨大な商業的利益を守るための単なるブランディング活動なのかを疑問視している。