Getty Images Sport
レアル・マドリードのスター選手が歯科治療のためリーガの決戦を欠場、新たな負傷の痛手。アルバロ・アルベロア率いるチームはバルセロナとの差を縮めようと奮闘中
マドリード中盤に予期せぬ欠場者
レアル・マドリードは、ゲタフェとの重要なリーガ・エスパニョーラ戦を前に予期せぬ打撃を受けた。フランス人MFカマヴィンガが正式に欠場が決定したのだ。首位バルセロナを追うアルベロア監督率いるチームにとって、1ポイントが重要な意味を持つこの週に、最も多才な戦力の1人を失うのは苦渋の決断だ。欠場は月曜朝に確認され、バルデベバスで準備されていた戦術計画の急な変更を余儀なくされた。
元レンヌ所属選手の離脱理由は、トップスポーツ界では確かに異例のものだ。スペイン紙ASの記者マヌ・サインツがこの特異な経緯を報じた。アルベロア監督は月曜夜の試合で、突発的な歯科問題によりこのフランス人選手を起用できない。同MFは先週土曜日に緊急で歯科医を受診しており、ホセ・ボルダラス監督率いるチームへの復帰は極めて不透明な状況だった。
- Getty Images Sport
アルベロアは終盤に戦術変更を余儀なくされた
当初は23歳の選手が痛みをこらえて戦えるか、あるいは歯科治療がすぐに落ち着くのではないかと期待されていたが、現実は違った。月曜の朝までに、彼はついに計画から外され、公式のマドリード戦メンバーリストには名を連ねなかった。この直前の離脱は中盤に大きな穴を開け、アルベロアは残された選択肢でその穴を埋めねばならなくなった。
この知らせは、治療室で「不透明」と評される負傷状況に直面してきたレアル・マドリードにとって苛立たしいものだ。国内リーグの重要度が高まる中、高強度のカバーリングを担う選手を失うのは理想とは程遠い。しかしフランス人選手の不在が生んだ急な空白は、スタメン候補の選手たちが存在感を示す絶好の機会となる。
ブライムとセステロにチャンスが訪れる
ASのオリジナルレポートが指摘したように、ある者の不運は別の者にとってのチャンスであり、ブライム・ディアスやセステロにとっての機会となる。アルベロア監督は以前からブライムに出場機会を増やそうとしており、特にジュード・ベリンガムに似た役割で中盤に起用している。 元ACミランのローン選手である彼のドリブル突破能力は、突破が極めて困難なことで知られる頑強なヘタフェの守備を崩す鍵となる可能性がある。
さらに、アルベロアがアカデミーで育成された若手世代の才能に目を向ける中、チームの層の厚さが試されることになる。カマヴィンガの不在は、最近のベンフィカ戦での勝利に貢献したティアゴ・ピタルクの選択肢を飛躍的に増やす。アルベロアは、ベンフィカ戦の第2戦でセサル・パラシオスと並んで起用したように、彼にさらに賭けたいという明確な意思を示しており、若手選手の統合における潜在的な転換点となる可能性がある。
- Getty Images Sport
首都対決の予想先発メンバー
選手登録リストが公開され、中盤の要が離脱したことで、コーチングスタッフは迅速な対応を迫られている。歯科治療の緊急事態という奇妙な障害はあるものの、サンティアゴ・ベルナベウにおける高い期待は変わらない。 レアル・マドリードは、勝ち点3を獲得できなければ国内タイトル獲得への望みが大きく損なわれることを理解している。相手を苦しめることで知られるヘタフェを迎え撃つにあたり、アルベロア率いるチームは粘り強さを証明しなければならない。この直前の混乱が勢いを阻害するか否か、今や全ての視線がベルナベウのピッチに注がれている。
