レアル・マドリードは、ゲタフェとの重要なリーガ・エスパニョーラ戦を前に予期せぬ打撃を受けた。フランス人MFカマヴィンガが正式に欠場が決定したのだ。首位バルセロナを追うアルベロア監督率いるチームにとって、1ポイントが重要な意味を持つこの週に、最も多才な戦力の1人を失うのは苦渋の決断だ。欠場は月曜朝に確認され、バルデベバスで準備されていた戦術計画の急な変更を余儀なくされた。

元レンヌ所属選手の離脱理由は、トップスポーツ界では確かに異例のものだ。スペイン紙ASの記者マヌ・サインツがこの特異な経緯を報じた。アルベロア監督は月曜夜の試合で、突発的な歯科問題によりこのフランス人選手を起用できない。同MFは先週土曜日に緊急で歯科医を受診しており、ホセ・ボルダラス監督率いるチームへの復帰は極めて不透明な状況だった。