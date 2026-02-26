レアル・マドリードのキリアン・ムバッペは、3か月間抱えている膝の負傷の手術を回避したい意向だ。ワールドカップ出場の夢を叶えるため、手術を避けたいと考えている。

問題の起源は12月7日のセルタ・ビーゴ戦に遡り、シーズン序盤に爆発的な身体能力を見せたムバッペの好調ぶりはここで終焉を迎えた。クラブは内部で対処を試みたものの、完全回復には至っていない。迫り来るワールドカップが事態をさらに複雑化させており、手術を選択すれば同選手が母国をサッカーの最高峰の舞台で率いる可能性が著しく損なわれる。

ワールドカップ出場という夢を守ることに集中するフランス代表スターは、外科的介入に強く反対し、代わりに保存的リハビリテーションに頼ることを選択している。レアル・マドリードの医療スタッフと緊密に連携しながら、ムバッペは実行可能な代替案を見つけるため、外部の専門家と積極的に相談している。復帰の具体的な時期は未定だが、選手とクラブの間には、完全に健康になるまでピッチに復帰しないという確固たる相互理解が存在する。