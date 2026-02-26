AFP
レアル・マドリードのキリアン・ムバッペは、3か月間抱えている膝の負傷の手術を回避したい意向だ。ワールドカップ出場の夢を叶えるため、手術を避けたいと考えている。
ムバッペの膝の故障が長引いている
ムバッペがマドリードを優勝へ導くという揺るぎない決意は、ジェッダで行われたバルセロナとのスーペルコパ決勝で余すところなく示された。当初、技術スタッフは慎重なプロトコルを策定し、炎症を起こした関節を完全に治癒させるため、フランス人スターを厳格な3週間の休養期間に置くことを意図していた。 しかし、優勝トロフィーを懸けたハイステークスなエル・クラシコの重要性を前に、この保守的な計画は最終的に放棄された。フォワードは自らの身体を限界まで追い込んだのだ。この計算された賭けは今、裏目に出たようだ。 火曜日のトレーニング中に突然の悪化と鋭い痛みが再発したため、ムバッペは活動を停止せざるを得なくなり、公式にピッチ上での全ての身体活動を中断した。AS紙によれば、彼は現在専門医による徹底的な検査を受けており、この慢性的な痛みの正確な解剖学的発生源を特定し、状況がさらに悪化する前に確定診断を得ようと必死になっているという。
- AFP
12月以来続く問題の管理
問題の起源は12月7日のセルタ・ビーゴ戦に遡り、シーズン序盤に爆発的な身体能力を見せたムバッペの好調ぶりはここで終焉を迎えた。クラブは内部で対処を試みたものの、完全回復には至っていない。迫り来るワールドカップが事態をさらに複雑化させており、手術を選択すれば同選手が母国をサッカーの最高峰の舞台で率いる可能性が著しく損なわれる。
ワールドカップ出場という夢を守ることに集中するフランス代表スターは、外科的介入に強く反対し、代わりに保存的リハビリテーションに頼ることを選択している。レアル・マドリードの医療スタッフと緊密に連携しながら、ムバッペは実行可能な代替案を見つけるため、外部の専門家と積極的に相談している。復帰の具体的な時期は未定だが、選手とクラブの間には、完全に健康になるまでピッチに復帰しないという確固たる相互理解が存在する。
最高のパフォーマンスを追求する戦い
ムバッペがここ数ヶ月、深刻な不調を抱えながらプレーしてきたことは周知の事実であり、これが明らかに彼のパフォーマンスレベルを低下させてきた。火曜日に再び負傷を感じた後、彼はチャンピオンズリーグのベンフィカ戦にベルナベウで欠場した。現在彼は、シーズンの大半で示してきた世界クラスのレベルでのプレーを妨げる痛みの解消を模索している。
レアル・マドリードは彼の才能と得点能力の復帰を切望しているが、痛みの閾値に基づいて断続的に出場するのではなく、フランス人選手が最高のコンディションでプレーすることを求めている。負傷の程度に関する公式な医療報告が発表されていない中、バルデベバス（トレーニング施設）の雰囲気は「不快感」についての議論から、正式な負傷の認識へと変化している。
- Getty Images Sport
長期的な解決策の模索
注目は現在、詳細な医学的分析と専門医の診察へと移っている。レアル・マドリードのチーフメディカルオフィサーであるニコ・ミヒッチを筆頭に、クラブは膝の治療法として非外科的選択肢を徹底的に模索中だ。その目的は微妙なバランスを保つことにある——ムバッペがマドリードのタイトル獲得に貢献できる状態を維持しつつ、迫るワールドカップに向けた最高のコンディションを保たせることだ。
シーズンが重要な最終段階に差し掛かる中、レアル・マドリードは看板選手の長期離脱を許容できない。しかし、この段階で負傷を誤って管理すれば、身体の完全な崩壊という深刻なリスクを伴う。したがってクラブと選手双方は、安定した回復を確保し、ムバッペが爆発的なスピードを取り戻し、クラブと代表の両方で攻撃の先鋒となることを可能にするため、あらゆる専門家の助言を慎重に検討している。
