レアル・マドリードのアルヴァロ・アルベロア監督が、夏の移籍説が浮上するロドリゴについて強いメッセージを発信

レアル・マドリードの指揮官は、自身の戦術体系が選手を硬直したシステムに押し込むのではなく、チームの個々の才能を活かすように設計されていると強調。決断は常に試合ごとの要求に基づいており、高い能力を持つ攻撃陣全員が、健康で出場可能な状態であればローテーションに組み込まれることを保証すると述べた。

アルベロア監督は続けた。「選手たちが持つ異なる能力やコンディションが、チームに多様な選択肢をもたらすのが利点だ。交代は誰かのパフォーマンスが悪いからではなく、別の戦術的意図があるからだ。ロドリゴの復帰は複数ポジションで大きな貢献をもたらすだろう。どのポジションでも、彼は我々が持つ他の選手とは異なる存在だ」

またこの機会にヴィニシウス・ジュニオールの称賛も忘れなかったが、同選手の最近の好調ぶりについて自身の功績とは認めず、「私が何か鍵を握ったかは分からない。功績はヴィニシウスにある。彼は素晴らしいサッカー選手だ。私の唯一の功績は、彼に多くの信頼と愛情を与えたことだ」と述べた。