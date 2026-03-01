Getty
レアル・マドリードのアルヴァロ・アルベロア監督が、夏の移籍説が浮上するロドリゴについて強いメッセージを発信
ロドリゴは噂話に動じない
アルベロアは、元サントスの若手がベルナベウで不要視されているという見方を即座に否定した。特に今夏の移籍市場を前に、複数のプレミアリーグ強豪クラブが獲得に動いていると報じられている状況ではなおさらだ。ロドリゴの長期的な将来がレアル・マドリードで疑問視され続け、毎回の移籍期間に退団説が浮上するのは予想通りだが、この熱心な擁護はそうした中でのものだ。
しかしブラジル人攻撃手は、絶え間ない噂に全く動じていないと断言する。「慣れっこだよ。毎年『移籍する』って言われるからね」とロドリゴは2025年を通じて続いた憶測について語った。「移籍期間中は毎週違うチームに移ると言われてた。 両親や友人とも冗談を言い合っていたよ。『見てよ、今日はこのチーム、明日はあのチーム』ってね。毎週違うチームに移籍する話が出ていたけど、繰り返しになるが、精神的には非常に落ち着いていて全く影響はなかった。このユニフォームを着る限り、毎日全力を尽くし続けるつもりだ」
ロドリゴ、ヘタフェ戦に備える
アルベロアは、月曜日のヘタフェ戦に向けロドリゴが復帰したことを喜んでいる。 主力FWキリアン・エムバペが現在欠場中であるため、スペイン人指揮官は復帰したブラジル人選手に期待を寄せ、試合の流れを変える存在となるよう後押し。最終ラインに持ち込む彼の圧倒的な多才さを称賛した。試合前の記者会見で監督はこう語った。「ロドリゴは非常に重要な存在だ。負傷前もそうだったが、彼は決定的な役割を担える選手だ。長年レアル・マドリードでその実力を示してきた」
「右ウイング、左ウイング、トップ…攻撃の3ポジションで彼の持つものを発揮できる。高いクオリティ、ゲームビジョン、ボックス内への侵入力だ。非常に完成された選手で、守備するのは極めて難しい」とアルベロア監督は続けた。「彼は我々に多くの可能性をもたらす。復帰を強く望んでいたのは、出場時間を増やしチームでの重要性を高めてほしかったからだ」
戦術的柔軟性とヴィニシウス・ジュニオールの好調ぶり
レアル・マドリードの指揮官は、自身の戦術体系が選手を硬直したシステムに押し込むのではなく、チームの個々の才能を活かすように設計されていると強調。決断は常に試合ごとの要求に基づいており、高い能力を持つ攻撃陣全員が、健康で出場可能な状態であればローテーションに組み込まれることを保証すると述べた。
アルベロア監督は続けた。「選手たちが持つ異なる能力やコンディションが、チームに多様な選択肢をもたらすのが利点だ。交代は誰かのパフォーマンスが悪いからではなく、別の戦術的意図があるからだ。ロドリゴの復帰は複数ポジションで大きな貢献をもたらすだろう。どのポジションでも、彼は我々が持つ他の選手とは異なる存在だ」
またこの機会にヴィニシウス・ジュニオールの称賛も忘れなかったが、同選手の最近の好調ぶりについて自身の功績とは認めず、「私が何か鍵を握ったかは分からない。功績はヴィニシウスにある。彼は素晴らしいサッカー選手だ。私の唯一の功績は、彼に多くの信頼と愛情を与えたことだ」と述べた。
アルベロアは一試合ずつ取り組む
残りのシーズンのロードマップは険しく、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でマンチェスター・シティとの垂涎の対戦が目前に迫っている。サポーターがペップ・グアルディオラ率いるチームとの激戦に沸き立つ中、アルベロアはまずリーガ・エスパニョーラでのヘタフェ戦、セルタ・ビーゴ戦という直近の国内リーグの難関に集中している。
彼はこう語った。「相手がいかに手強いかは承知している。監督は常に選手から最高のパフォーマンスを引き出す。非常に難しい相手だ。接戦に持ち込み、自分たちのペースで戦わせようとする。我々は集中力を切らしてはならない。ホームでサポーターの前でプレーし、勝ち点3を獲得することを心から楽しみにしている」
