レアル・マドリードに暗雲が立ち込める。キリアン・エムバペの代理人陣がクラブの負傷診断に強く反発し、マンチェスター・シティ戦への急な復帰を望んでいない。

クラブの医療報告と関係者の見解の相違が、バルデベバス練習場に煙幕を張った。 レアル・マドリードは火曜日、ムバッペの状態を明確にする公式声明を発表し、「当クラブのキリアン・ムバッペ選手に対し、レアル・マドリード医療チームの監督下でフランスの専門医が実施した検査の結果、左膝の捻挫と現在行われている保存的治療の適切性が確認された。経過観察中である」と述べた。しかし、メアナは診断について対照的な見解を示し、この負傷は「非常に深刻」だと主張している。

2026年ワールドカップが目前に迫っていることが、彼の周囲が慎重な姿勢を取る主な理由だ。大会開幕まで残り100日となった今、ムバッペの代理人陣は「適切なリハビリを1日たりとも無駄にできない」と強く確信している。「医学的報告が捻挫と記載しているからそう呼ぶが、実際の負傷は深刻だ」とメアナは説明した。「ワールドカップまで100日しかなく、ムバッペに無駄な時間は一切ない。完全回復にはこの100日全てが必要だ」 ワールドカップまで残り100日。ムバッペに猶予はない。完全回復にはこの100日を全て必要とする」とメアナは説明した。マンチェスター・シティ戦への強行復帰が、フランス代表主将を世界最大の舞台から遠ざける致命的な負傷を招く恐れがあるのだ。