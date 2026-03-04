getty
レアル・マドリードに暗雲が立ち込める。キリアン・エムバペの代理人陣がクラブの負傷診断に強く反発し、マンチェスター・シティ戦への急な復帰を望んでいない。
タイトル争いにおける負傷者問題
この緊張は、スペインの巨人にとって最悪のタイミングで訪れた。クラブはホームでのヘタフェ戦での衝撃的な敗戦からまだ立ち直っておらず、リーガ優勝の望みは大きく損なわれている。クラブの公式見解は慎重な楽観論だが、ムバッペ陣営からの情報によれば、公表されている内容よりもはるかに深刻な医療的現実が示唆されている。 カデナ・セル経由のジャーナリスト、アントン・メアナの報道によれば、選手の「左膝後十字靭帯が限界状態にある」とされ、クラブが公式に発表した「捻挫」という診断よりもはるかに深刻な状況である。
「捻挫」の真実
クラブの医療報告と関係者の見解の相違が、バルデベバス練習場に煙幕を張った。 レアル・マドリードは火曜日、ムバッペの状態を明確にする公式声明を発表し、「当クラブのキリアン・ムバッペ選手に対し、レアル・マドリード医療チームの監督下でフランスの専門医が実施した検査の結果、左膝の捻挫と現在行われている保存的治療の適切性が確認された。経過観察中である」と述べた。しかし、メアナは診断について対照的な見解を示し、この負傷は「非常に深刻」だと主張している。
2026年ワールドカップが目前に迫っていることが、彼の周囲が慎重な姿勢を取る主な理由だ。大会開幕まで残り100日となった今、ムバッペの代理人陣は「適切なリハビリを1日たりとも無駄にできない」と強く確信している。「医学的報告が捻挫と記載しているからそう呼ぶが、実際の負傷は深刻だ」とメアナは説明した。「ワールドカップまで100日しかなく、ムバッペに無駄な時間は一切ない。完全回復にはこの100日全てが必要だ」 ワールドカップまで残り100日。ムバッペに猶予はない。完全回復にはこの100日を全て必要とする」とメアナは説明した。マンチェスター・シティ戦への強行復帰が、フランス代表主将を世界最大の舞台から遠ざける致命的な負傷を招く恐れがあるのだ。
アルベロアは復帰について口を閉ざしたまま
レアル・マドリードのアルヴァロ・アルベロア監督は最近の記者会見で状況を軽視しようとし、具体的な日程を避けつつ慎重な楽観姿勢を保っている。「ムバッペとチャンピオンズリーグ？日々様子を見ていくつもりだ」とアルベロア監督は会見で説明した。「彼の体調次第だ。 現時点で期限を設けるのは得策ではない。彼の状態を注視し、それに基づいて判断する」
ベルナベウで深刻化する負傷者問題
マドリードにとって、ムバッペを巡る紛争のタイミングは特に痛手だ。別の主力攻撃陣が壊滅的な負傷に見舞われている最中だからだ。クラブは先日、ブラジル人スター選手ロドリゴの前十字靭帯断裂を確認した。ロドリゴが今季絶望となったことで、ムバッペに早期復帰を求める圧力はさらに強まり、クラブのスポーツ目標と選手の個人的福祉という相反する利害が完璧な嵐を巻き起こしている。 マンチェスター・シティ戦が迫る中、対立は継続しており、レアル・マドリードのシーズンは危うい状況に置かれている。一方で、クラブ史上最高額の選手である彼の去就を巡り、内部での綱引きが続いている。
報道によれば、ムバッペは来週水曜のシティとの第1戦と、今週末のセルタ・ビーゴとのリーガ・エスパニョーラ戦を欠場する可能性が高い。
