Getty/GOAL
翻訳者：
レアル・マドリードからレンタル移籍中のエンドリック、リヨン戦で精神的な強さを見せ「非常に特別な」マンチェスター・ユナイテッド移籍を確実にする見込み
エンドリックはリヨンへのレンタル移籍後、5得点を挙げている
エンドリックは2024年、18歳になった年にレアル・マドリードに加入し、世界サッカー界で最も注目される若手選手の一人と目されていた。しかしスペインの首都ではスタメンの座を確保できず、全大会通算40試合の出場でわずか7得点に留まった。
攻撃陣ではキリアン・ムバッペ、ヴィニシウス・ジュニオール、ロドリゴがレアル・マドリードの主力として起用され、エンドリックはサポート役に甘んじることを余儀なくされた。彼はすぐにレアルでのベンチ生活に嫌気が差した。
19歳のフォワードはリヨンで真価を発揮し、フランス移籍後わずか5試合で5得点を記録。メッツ戦でのハットトリックを含む活躍は、ナント戦で退場処分を受けたことだけが唯一の汚点となった。
この退場処分は、成長過程にある若者がまだ学ぶべき点が多いことを示しているが、近い将来、再び注目を集める移籍が実現する可能性もある。イングランドのクラブが関心を示していると報じられている。
- Getty
エンドリックはマンチェスター・ユナイテッドにとって有用な補強となるだろうか？
元マンチェスター・ユナイテッドFWルイ・サハは、南米出身の選手がオールド・トラッフォードの戦力として賢明な補強となるかとの質問に対し、CasinoHawksにこう語った。「エンドリックは非常に魅力的な選手だ。若くして驚異的な潜在能力を示し、精神的に非常に強く、自信に満ちている。
「彼は即戦力として多くの保証をもたらすだろう。自らチャンスを創出し、20～25ヤードからシュートを放つ能力があるから、得点機会は確実に生まれる。スピードとフィジカルの強さも兼ね備えている。だからこそレアル・マドリードに早期に加入したのだと思うが、キリアン・エムバペの加入で非常に厳しい挑戦となるのは明らかだ。
「彼はスター選手であり、マンチェスター・ユナイテッドでプレーする姿は特別なものになるだろう。しかし、どうなるかは見てみよう。多くのクラブが彼に興味を示すはずだ。」
エンドリックの代理人がレアル・マドリードの苦戦を説明する
エンドリックの代理人、ティアゴ・フレイタスは、クライアントの将来についてほとんど明かしておらず、リヨンでのプレーに全力を注いでいる。レアルが夏に新たな常任監督を任命する準備を進める中、マドリードでの新たなスタートが受け入れられる可能性もある。
フレイタスはウィンウィン誌にこう語った。「エンドリックは6ヶ月間の期限付き移籍でリヨンに貸し出された。決定は既に下されており、シーズン終了後にレアル・マドリードへ復帰する。この件に曖昧さや秘密はない。契約内容は買い取りオプションなしのレンタル移籍のみであるため、エンドリックは必ず戻ってくる」
「来季の展開は予測できないが、今シーズン終了時点でエンドリックが再びレアル・マドリードの選手となることは断言できる」
彼は続けた：「エンドリックには適応の問題は一切なかった。チャンピオンズリーグ初出場、リーグ戦初出場、カップ戦初出場でそれぞれ得点を挙げている。
「エンドリックがレアル・マドリードで出場時間が限られているのは、彼が加入した時点で、攻撃陣を見渡せば世界トップ10の選手のうち8人がレアル・マドリードに在籍していたからだ。 FIFA最優秀選手賞受賞のヴィニシウス・ジュニオール、驚異的で非凡な選手であるエムバペ。世界最高の選手賞を獲得する可能性を秘めた偉大な選手、ジュード・ベリンガム。数多くの重要なチャンピオンズリーグの試合を決めるロドリゴ…18歳の若手がこのようなクラブに加入し、出場時間が限られるのは全く当然のことだ。
「また重要なのは、エンドリックが他の選手たちと共にシーズンをスタートさせなかった点だ。クラブワールドカップのアメリカ遠征にも参加せず、負傷していた。レアル・マドリードのようなクラブでは、3～4ヶ月チームから離れると、再びプレーするのが難しくなるのはごく普通のことだ」
- Getty
ブラジルの若き天才、エンドリックがワールドカップの夢を追う
エンドリックはブラジル代表として2026年ワールドカップ出場を目指しており、これまでに14回の代表キャップを記録している。フランスでの活躍がその目標達成に寄与するはずだ。また、この若手がスポーツ界最大の舞台で輝きを見せれば、マンチェスター・ユナイテッドなどのクラブからの関心もさらに高まるだろう。
広告