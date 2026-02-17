レアル・マドリードからレンタル移籍中のエンドリック、リヨン戦で精神的な強さを見せ「非常に特別な」マンチェスター・ユナイテッド移籍を確実にする見込み

エンドリックの代理人、ティアゴ・フレイタスは、クライアントの将来についてほとんど明かしておらず、リヨンでのプレーに全力を注いでいる。レアルが夏に新たな常任監督を任命する準備を進める中、マドリードでの新たなスタートが受け入れられる可能性もある。

フレイタスはウィンウィン誌にこう語った。「エンドリックは6ヶ月間の期限付き移籍でリヨンに貸し出された。決定は既に下されており、シーズン終了後にレアル・マドリードへ復帰する。この件に曖昧さや秘密はない。契約内容は買い取りオプションなしのレンタル移籍のみであるため、エンドリックは必ず戻ってくる」

「来季の展開は予測できないが、今シーズン終了時点でエンドリックが再びレアル・マドリードの選手となることは断言できる」

彼は続けた：「エンドリックには適応の問題は一切なかった。チャンピオンズリーグ初出場、リーグ戦初出場、カップ戦初出場でそれぞれ得点を挙げている。

「エンドリックがレアル・マドリードで出場時間が限られているのは、彼が加入した時点で、攻撃陣を見渡せば世界トップ10の選手のうち8人がレアル・マドリードに在籍していたからだ。 FIFA最優秀選手賞受賞のヴィニシウス・ジュニオール、驚異的で非凡な選手であるエムバペ。世界最高の選手賞を獲得する可能性を秘めた偉大な選手、ジュード・ベリンガム。数多くの重要なチャンピオンズリーグの試合を決めるロドリゴ…18歳の若手がこのようなクラブに加入し、出場時間が限られるのは全く当然のことだ。

「また重要なのは、エンドリックが他の選手たちと共にシーズンをスタートさせなかった点だ。クラブワールドカップのアメリカ遠征にも参加せず、負傷していた。レアル・マドリードのようなクラブでは、3～4ヶ月チームから離れると、再びプレーするのが難しくなるのはごく普通のことだ」