レアル・マドリードからレンタル移籍中のエンドリック、リヨン対ナント戦で退場処分を受けた後に出場停止期間が判明

リヨンのFWエンドリックは、リーグ・アンの規律委員会がナント戦での退場処分に関して寛大な措置を取ったため、長期の出場停止を免れた。レアル・マドリードからレンタル移籍中のブラジル代表選手は、リヨンが1-0で勝利した試合の後半に主審から一発退場を宣告され、最大3試合の出場停止処分を受ける可能性があった。

しかし水曜日のLFP（フランスプロサッカーリーグ）規律委員会会議を経て、この一発退場処分は取り消される決定が下された。試合映像を精査し、事後報告で「行為の再分類」を主張した主審の報告書を考慮した結果、委員会は処分を2枚目のイエローカードに軽減した。

これにより、エンドリックは暴力行為に対する延長出場停止処分ではなく、1試合の出場停止処分を受けることとなった。

LFPの声明は次のように述べている。「映像を確認し、レッドカード撤回を提案した審判の報告書を読んだ後、規律委員会はレッドカードを撤回し、2枚目のイエローカードに置き換えることを決定した。これにより出場停止処分となる」

「よって委員会は1試合の出場停止処分を科す」