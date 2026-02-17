「ルールが違う！」－ラフィーニャが審判の陰謀を示唆　ジローナ戦論争後、バルセロナが「全員に不利」と主張

直後の会見で、ハンス・フリック監督はプロとしての体裁を保とうとしたものの、驚きを隠せなかった。チームの守備陣形と「開いた」中盤を批判しつつ、記者団にこう問いかけた。「どう思う？ファウルだろ？これ以上言う必要はない」フリック監督は敗戦の精神的負担からチームを「リセット」させるため、2日間の休みを与えた。論争がシーズン全体を台無しにするのを防ぐためだ。 これ以上言う必要はない」と述べた。フリック監督は敗戦の精神的負担から「リセット」するため選手に2日間の休みを与え、この論争がシーズン全体を台無しにしないよう望んだ。

しかしブラジル人ウインガーのラフィーニャは監督よりはるかに抑制が効いていなかった。元リーズ・ユナイテッドの選手はインスタグラムで審判の判定状況に言及し、自チームの内部的な欠陥を認めつつも一貫性の欠如を痛烈に批判した。「我々には改善すべき点が多いが、それは我々だけではない」と彼は記した。 「ルールが異なる状況では非常に複雑だ。それが有利に働こうと不利になろうと。だが勝つために全員と戦わねばならないなら、そうするだけだ…我々はやり遂げる…」