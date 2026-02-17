Getty
「ルールが違う！」－ラフィーニャが審判の陰謀を示唆 ジローナ戦論争後、バルセロナが「全員に不利」と主張
エスタディ・モンティリビでの悔しい一夜
カタルーニャ・ダービーは優勝争いの分水嶺と目されていたが、アウェーチームにとっては純然たる苛立ちの場面で幕を閉じた。パウ・クバルシの先制点でバルセロナが優位に立つかに見えたが、激動の後半戦で試合は逆転した。 決定的な瞬間は86分に訪れた。フラン・ベルトランがジローナのゴールを決めたのだ。バルセロナの選手たちは直ちに主審セサル・ソト・グラドを取り囲み、得点前のプレーでクラウディオ・エチェベリがジュール・クンデの足を踏んだと主張した。
激しい抗議と明らかなプレーへの影響にもかかわらず、VAR確認なしに得点は認められた。この判定にバルセロナのベンチは激怒し、選手たちは明らかに意気消沈した。フリック監督の下で今シーズンほぼ完璧な戦いを続けてきたチームにとって、この崩壊は戦術的失敗というより外的要因の結果に近く、スペイン1部リーグの審判水準に対する厳しい検証が1週間続く舞台を整えた。
フリックの苛立ちとラフィーニャのSNSでの爆発
直後の会見で、ハンス・フリック監督はプロとしての体裁を保とうとしたものの、驚きを隠せなかった。チームの守備陣形と「開いた」中盤を批判しつつ、記者団にこう問いかけた。「どう思う？ファウルだろ？これ以上言う必要はない」フリック監督は敗戦の精神的負担からチームを「リセット」させるため、2日間の休みを与えた。論争がシーズン全体を台無しにするのを防ぐためだ。 これ以上言う必要はない」と述べた。フリック監督は敗戦の精神的負担から「リセット」するため選手に2日間の休みを与え、この論争がシーズン全体を台無しにしないよう望んだ。
しかしブラジル人ウインガーのラフィーニャは監督よりはるかに抑制が効いていなかった。元リーズ・ユナイテッドの選手はインスタグラムで審判の判定状況に言及し、自チームの内部的な欠陥を認めつつも一貫性の欠如を痛烈に批判した。「我々には改善すべき点が多いが、それは我々だけではない」と彼は記した。 「ルールが異なる状況では非常に複雑だ。それが有利に働こうと不利になろうと。だが勝つために全員と戦わねばならないなら、そうするだけだ…我々はやり遂げる…」
バルセロナ首脳陣がスペインサッカー連盟（RFEF）に反対の姿勢を示す
ロッカールームから噴出した怒りに、クラブの役員室も断固たる対応で応じた。 バルセロナの指導部は、審判技術委員会（CTA）の透明性不足に対する認識から「沸点」に達したと報じられている。選挙運動期間中、クラブの全権を掌握するため副会長職から昇格したラファ・ユステは、直近の結果に直接影響を与えた誤審の累積について、クラブの正式な苦情を伝えるためスペインサッカー連盟（RFEF）当局者との接触を既に開始している。
クラブが特に懸念しているのは、特定の試合ではVARが「白黒はっきりした」適用がなされる一方、他の試合では主観的な寛容さが示されている点だ。この組織的な反発を通じて、バルセロナはタイトル獲得の野心が損なわれている状況にこれ以上沈黙しないことを示している。理事会が「不公平な競技環境」から選手を守ろうとする中、この「包囲網意識」がシーズン後半の姿勢を定義し始めている。
カタルーニャの首都における不満のパターン
ジローナでの論争は孤立した出来事ではない。これはバルサに対する不満が積み上がる中での最新の章だ。 わずか数日前、クラブはアトレティコ・マドリードにコパ・デル・レイで0-4の敗北を喫し、衝撃を受けた。この試合ではクバルシのゴールがVARによる7分にも及ぶ苦痛の判定の末に取り消された。この遅延に加え、ジローナ戦でラミーヌ・ヤマルのPK失敗時にブライアン・ギルがペナルティエリアに侵入したにもかかわらず罰せられなかったことが相まって、審判の基準が史上最低レベルにあるという認識を強めている。
今週日曜にレバンテを迎え撃つにあたり、審判団へのプレッシャーは計り知れない。バルセロナは今や、ラフィーニャの「異なるルール」発言というレンズを通して、あらゆる笛の判定が注視される立場に立たされている。この「要塞的思考」が歴史的な優勝争いの原動力となるか、致命的な妨げとなるかは未知数だが、一つ確かなのは、バルセロナとスペイン審判団との舌戦は始まったばかりだという点だ。
