ルーベン・アモリンのアシスタントは、監督がマンチェスター・ユナイテッドで「自身の構想を実行に移す」ためにもっと時間が必要だったと述べた。
オールド・トラッフォードでの戦術的駆け引き
アモリムはスポルティングCPを率いて数々のタイトルを獲得した輝かしい実績を携えマンチェスターに到着し、現代的なアプローチでユナイテッドのプレースタイルに革命を起こすことを目指した。しかし、イングランドサッカーへの移行は誰もが予想していた以上に困難を極めた。 波乱に満ちた14ヶ月の在任期間中、41歳の指揮官はプレミアリーグ47試合で3分の1未満の勝利しか挙げられず、総合勝率は38.1%という失望的な数字に終わった。チームの不振が続く中、クラブ首脳陣はついに忍耐の限界に達し、1月に彼を解任した。
こうした紛れもない不振にもかかわらず、彼のコーチングスタッフはプロジェクトが時期尚早に打ち切られたと強く主張している。スポルティングCPでアモリンに多大な成功をもたらした戦術的青写真、特に彼の代名詞である3バックシステムは、イングランドで確固たる基盤を築くのに苦労した。チームはピッチ上でしばしばバラバラに見え、複雑な新哲学への完全な適応と、容赦ないリーグの即座の要求との狭間で板挟みになっているようだった。
カンディドがプロセスについて語る
アメリム監督のスタッフ陣において信頼され重要な役割を担うアデリオ・カンディドは、ポルトガルのメディア『ア・ボラ』との洞察に満ちたインタビューで、不運な期間について近況を語った。
彼の主な不満は、計画を実行する時間が著しく不足していたことに起因していた。「マンチェスターでは、街自体がとても気に入ったし、ファンがサッカーに生き、サッカーを呼吸するように愛する姿勢も好んだ。彼らは即座の結果よりもプロジェクトに焦点を当てていた。 しかし、私たちのアイデアが十分に実行されていないと感じたことは、間違いなく気に入らなかった」とカンディドは率直に認めた。この率直な告白は、コーチングスタッフが直面した核心的なジレンマを浮き彫りにしている。彼らは持続可能な長期的な戦術的アイデンティティを構築しようと必死だったが、即座の成功が常に求められる環境では、忍耐は極めて稀で高価な贅沢品となっていたのだ。
内部関係の崩壊
ピッチ上の失望的な結果がアモリン解任の主因であった一方、ピッチ外の問題も彼の失脚に大きく寄与した。報道によれば、マンチェスター・ユナイテッドのスポーツ部門内部で関係が明らかに冷え込んでいたという。具体的には、ヘッドコーチとフットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックス間の意思疎通が断絶し、舞台裏で緊張感に満ちた非生産的な職場環境が生じていた。
この内部の連携不足が、月日が経つにつれてアモリムの立場を次第に維持困難なものにした。スカウト部門とコーチングスタッフが完全に足並みを揃えられない場合、新たな戦術的ビジョンに必要な強固な基盤を築くことはほぼ不可能となる。内部の摩擦は、カンディードが表現したように「それらのアイデアを実行する」ために必要な支援体制が、水面下で事実上崩壊しつつあることを意味し、最終的にマネジメントチームを孤立させたのである。
将来に向けての教訓
オールド・トラッフォードを突然去って以来、アモリンは威厳ある沈黙を守り、激しいメディアの注目から距離を置き、この大きなキャリアの挫折を消化してきた。しかし彼のアシスタントは、この経験を哲学的に捉え、マンチェスターでの時間を単なる失敗とは見なそうとしない。カンディドは、世界で最も厳しい監視の目に晒されるリーグに足を踏み入れたことが、コーチングスタッフ全体にとって計り知れない教訓となったと主張する。
「経験は常に経験だ」とカンディドは急勾配の学習曲線を受け入れつつ語った。「人々が我々の仕事を良し悪しで評価しようとも、結局は常に何かを学ぶものだ」。この注目を集めた一章が将来の見通しにどう影響するかは、時が経たねばわからないと彼は認めた。新たな指揮官のもとで前進するユナイテッドにとって、アモリム時代は「夢の劇場」を現代化する途上の巨大な課題を痛烈に想起させるものとなった。
