ルーベン・アモリンのアシスタントは、監督がマンチェスター・ユナイテッドで「自身の構想を実行に移す」ためにもっと時間が必要だったと述べた。

ピッチ上の失望的な結果がアモリン解任の主因であった一方、ピッチ外の問題も彼の失脚に大きく寄与した。報道によれば、マンチェスター・ユナイテッドのスポーツ部門内部で関係が明らかに冷え込んでいたという。具体的には、ヘッドコーチとフットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックス間の意思疎通が断絶し、舞台裏で緊張感に満ちた非生産的な職場環境が生じていた。

この内部の連携不足が、月日が経つにつれてアモリムの立場を次第に維持困難なものにした。スカウト部門とコーチングスタッフが完全に足並みを揃えられない場合、新たな戦術的ビジョンに必要な強固な基盤を築くことはほぼ不可能となる。内部の摩擦は、カンディードが表現したように「それらのアイデアを実行する」ために必要な支援体制が、水面下で事実上崩壊しつつあることを意味し、最終的にマネジメントチームを孤立させたのである。