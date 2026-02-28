ラメンスは移籍期限最終日にマンチェスターに加入すると、すぐにアルタイ・バイインデルを序列で追い抜いた。この移籍がきっかけでオナナはシーズン序盤にトラブゾンスポルへ移籍した。29歳のラメンスはパパラ・パークへの移籍以来、トルコチームの主力として定着している。

それでもカメルーン代表GKは、今夏にトラブゾンのローン契約が満了すればユナイテッドに復帰する見込みだ。ルーベン・アモリン監督の退任が、オールド・トラッフォードでゴールマウスを守る先発の座を取り戻すチャンスとなることを期待している。 オナナは2023年にインテルから加入後、ユナイテッドで定期的に出場していたが、今シーズン開幕時にポルトガル人監督によって起用されなくなり、8月のグリムズビー戦での衝撃的なカラバオカップ敗戦での出場が唯一の出場機会となった。

マイケル・キャリックはシーズン終了までマンチェスターの強豪チームの指揮を執り続けるが、ユナイテッドは次期監督の人選をまだ決めていない。しかし、親しい友人であり同胞でもあるジェレミによれば、オナナはオールド・トラッフォードでのゴールキーパーの座を争い、完全移籍の可能性を拒否すると見られている。