ルーベン・アモリムが問題だったのか？ アンドレ・オナナ、マンU復帰に向け「戦い」を支持され、完全移籍を拒否
オナナがオールド・トラッフォードで先発の座を失った
ラメンスは移籍期限最終日にマンチェスターに加入すると、すぐにアルタイ・バイインデルを序列で追い抜いた。この移籍がきっかけでオナナはシーズン序盤にトラブゾンスポルへ移籍した。29歳のラメンスはパパラ・パークへの移籍以来、トルコチームの主力として定着している。
それでもカメルーン代表GKは、今夏にトラブゾンのローン契約が満了すればユナイテッドに復帰する見込みだ。ルーベン・アモリン監督の退任が、オールド・トラッフォードでゴールマウスを守る先発の座を取り戻すチャンスとなることを期待している。 オナナは2023年にインテルから加入後、ユナイテッドで定期的に出場していたが、今シーズン開幕時にポルトガル人監督によって起用されなくなり、8月のグリムズビー戦での衝撃的なカラバオカップ敗戦での出場が唯一の出場機会となった。
マイケル・キャリックはシーズン終了までマンチェスターの強豪チームの指揮を執り続けるが、ユナイテッドは次期監督の人選をまだ決めていない。しかし、親しい友人であり同胞でもあるジェレミによれば、オナナはオールド・トラッフォードでのゴールキーパーの座を争い、完全移籍の可能性を拒否すると見られている。
レンタル移籍中のゴールキーパーは「明らかに才能がある」
テレコム・アジアの取材に対し、元チェルシー選手はオナナについてこう語った。「アンドレとはよく知っている。ユナイテッド在籍時、彼だけじゃなく多くの問題があった。だがマイケル・キャリックの加入で状況は好転している。彼を含め全員にとって良い方向だ」
「彼は明らかに才能に恵まれ、その資質は稀有だ。次に必要なのは、彼が戻ってポジションを争うことだ。アンドレは常に挑戦に直面した時に真価を発揮する。公平な機会を与えられれば、彼は必ず成長する」
ジェレミはさらに、ビッグクラブには強い個性が不可欠だと付け加えた。「私のキャリアでは、大きな野心と個性的な選手たちが揃ったチームでプレーするのが楽しかった。もし私が数試合不調でも、必ず誰かが監督のドアを叩いてチャンスを要求していた。
「つまり、私は立ち上がり、責任を果たし、逃げ出さないことを求められた。だが、それはアンドレ自身が決めることだ」
キャリックによるラメンスへの称賛
しかし、オナナがラメンスを追い出す望みは、キャリックがユナイテッドの指揮官として留まる場合、打ち砕かれる可能性がある。就任後6試合で5勝1分けを記録しているキャリックは、月曜日のエバートン戦での1-0勝利後、今夏加入した選手を高く評価した。
「ゴールキーパーとして信頼できる存在であること。混乱を生み出すのではなく、混乱を取り除き状況を落ち着かせる。セネはまさにそのタイプだ」と、ヒル・ディキンソン・スタジアムでの辛勝後にキャリックは語った。
「彼は時に静かで控えめだが、内面には確固たる強さがある。このポジションは誰にとっても非常に大きな役割だ。適応や環境への順応について語られることもあるが、時には時間がかかることもあれば、そうでないこともある。しかし彼が現在見せてくれているのは、その落ち着きと冷静さだ。これは彼の前に立つ選手たちにとって非常に大きな助けになっていると思う」
ユナイテッドのエバートン戦勝利は、ラメンスにとって今季5度目の無失点試合となった。日曜日のクリスタル・パレス戦でもこの記録を伸ばすことを彼は望んでいる。
ユナイテッドが日曜日にパレスをホームで迎える
ユナイテッドは今週末のクリスタル・パレス戦でトップ4入りへの望みを高めたいところだ。キャリック率いるチームは現在、5位のチェルシーと6位のリバプールに3ポイント差をつけており、チャンピオンズリーグ出場権確保を目指している。
リヴァプールは土曜午後のウェストハム戦で勝利すれば、ユナイテッドと勝ち点48で並ぶ可能性がある。一方チェルシーは日曜夜、首都を横断する短い移動を経てライバルであるアーセナルと対戦する。
