ルーベン・アモリムがコビー・マイヌーのワールドカップ出場の可能性を後押ししたのか？！マンUのレジェンドがイングランド代表のスタメンに「フレッシュな」MFを推す
マヌー、アモリン監督下での苦戦を経てマンチェスター・ユナイテッドで再び起用される
マイヌーは2024年3月、18歳でイングランド代表デビューを果たした。その夏にはガレス・サウスゲート監督率いる欧州選手権の戦力の一角を担うこととなる。若き選手はスペインとの決勝戦に先発出場したが、スリーライオンズは再び優勝を逃す苦杯をなめた。その後、代表での出場はわずか1試合に留まっている。
トーマス・トゥヘルが指揮官に就任し、またしても主要大会が目前に迫る中、ポルトガル人指揮官アモリン率いるユナイテッドで出場機会を得られずにいたマイヌーは、代表から完全に外れたように見えた。しかし1月、オールド・トラッフォードのベンチに変化が訪れた。
メインーはアンダーソンとワートンを6番のポジションで上回ることができるか？
マイヌーには新たなスタートが与えられ、キャリック監督のもとで目覚ましい活躍を見せています。ノッティンガム・フォレストのスター選手、エリオット・アンダーソンやクリスタル・パレスのミッドフィールダー、アダム・ウォートンなど、他の選手たちもイングランド代表の6番の座を争っていますが、ワールドカップの代表メンバーにはまだ選ばれていません。
メイヌーが再びトップの座に返り咲くことができるかどうかについて、元マンチェスター・ユナイテッドおよびイングランド代表のウィング、シャープ氏は BetBrain に関連して GOAL に次のように語った。「それはトゥヘル監督にとって非常に難しい決断だ。他の 2 人は非常に厳しい長いシーズンを過ごしてきたのに対し、コビー・メイヌーはここ数試合しかスタメン出場していないため、よりフレッシュであると言えるだろう。 シーズンを通して安定したプレーを見せてきた選手を起用すべきか、それとも復帰してすぐに活躍を見せ始めた選手を起用すべきか？
3人ともトップクラスの選手だ。もちろん、私はコビーに少し偏見があり、彼のプレーを見たいと思っている。ワートンとアンダーソンは素晴らしい選手であり、どちらを起用しても問題はないと思うが、コビーのプレーを見たいと思う」と語った。
トゥヘル、マイヌーの起用可能性に扉を開く
もう一人の元イングランド代表スター、マイケル・オーウェンは、DAZNに、マイヌーが再び代表に復帰することについて次のように語っています。「彼は、シーズン後半にイングランド代表に選出される可能性を確実に秘めている。
「エリオット・アンダーソンとデクラン・ライスはおそらく現時点で先発出場するだろう。では、その次に誰を起用するのだろうか？おそらくワートンが起用されるだろうが、それ以外では、マンチェスター・ユナイデッドのミッドフィールドでマイヌー以上に好調な選手はいない。
彼はチームに復帰し、マンチェスター・ユナイテッドの現在のパフォーマンスを見れば明らかだ。チームは大きな自信を持ってプレーしており、マイヌーはそれらの試合で中盤の中心としてプレーしている。したがって、彼は間違いなく代表入りを狙える立場にある」と語った。
トゥヘル監督は、3月下旬にウェンブリーで行われるウルグアイ戦と日本代表戦を控えたイングランド代表において、チームメイトのハリー・マグワイアと共にマイヌーの復帰の可能性を示唆した。
トゥヘル監督は次のように述べている。「（マイヌーが）ピッチに戻ったことは素晴らしい。彼は非常に大きな才能の持ち主だ。イングランド代表では既に大会を最初から最後まで戦っている。だから彼は再び候補に名を連ねている。ルーク・ショーもそうだ。ハリー（マグワイア）もそうだ。
「突然候補に浮上した選手たちもいる。彼らは現在4バックを採用し、我々の現在の戦術体系に適合しやすい異なるスタイルでプレーしている。これは良い競争だ」
イングランド代表の試合日程：親善試合とワールドカップ開幕戦
マヌーは3月の国際試合で代表復帰を果たし、10キャップの記録をさらに伸ばすことを望んでいる。そこで好パフォーマンスを見せれば、トゥヘル監督が率いる26名のワールドカップ代表メンバー入りを果たす可能性は十分にある。6月17日のクロアチア戦を皮切りに始まるトロフィー獲得への挑戦の一翼を担うことになるだろう。
