マイヌーには新たなスタートが与えられ、キャリック監督のもとで目覚ましい活躍を見せています。ノッティンガム・フォレストのスター選手、エリオット・アンダーソンやクリスタル・パレスのミッドフィールダー、アダム・ウォートンなど、他の選手たちもイングランド代表の6番の座を争っていますが、ワールドカップの代表メンバーにはまだ選ばれていません。

メイヌーが再びトップの座に返り咲くことができるかどうかについて、元マンチェスター・ユナイテッドおよびイングランド代表のウィング、シャープ氏は BetBrain に関連して GOAL に次のように語った。「それはトゥヘル監督にとって非常に難しい決断だ。他の 2 人は非常に厳しい長いシーズンを過ごしてきたのに対し、コビー・メイヌーはここ数試合しかスタメン出場していないため、よりフレッシュであると言えるだろう。 シーズンを通して安定したプレーを見せてきた選手を起用すべきか、それとも復帰してすぐに活躍を見せ始めた選手を起用すべきか？

3人ともトップクラスの選手だ。もちろん、私はコビーに少し偏見があり、彼のプレーを見たいと思っている。ワートンとアンダーソンは素晴らしい選手であり、どちらを起用しても問題はないと思うが、コビーのプレーを見たいと思う」と語った。