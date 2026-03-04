AFP
ルーカス・パケタ、フィリペ・ルイスのフラメンゴ解任に衝撃を表明。元ウェストハム選手のブラジル復帰について「監督が最も責任を負うべき」と発言
個人的な打撃：ルイスがパケタ復帰のきっかけに
26歳のプレイメーカーは、監督であり友人でもあるルイス・フェリペの退任に失望を隠さず、自身の南米復帰の主因がルイスであったことを明かした。パケタは2026年、プレミアリーグから幼少期を過ごした古巣クラブへ4200万ユーロという移籍金でセンセーショナルな復帰を果たし、これはブラジルサッカー史上最高額の移籍となった。 感情的な投稿でパケタは二人の個人的な絆を強調し、こう述べた。「共に抱いた夢が全て実現していたらと…間違いなくこの移籍の最大の立役者であるあなたに、私を呼び戻すために尽くしてくれた全てに感謝したかった！」
舞台裏での信頼関係の崩壊
ルイス監督の解任決定は、マドゥレイラ戦での8-0の大勝によりフラメンゴがカンピオナート・カリオカ決勝進出を決めた直後に行われたが、その背景にはピッチとは無縁の要因が潜んでいるようだ。 ピッチ上での圧倒的な強さにもかかわらず、ルイス監督とクラブ上層部との間に深刻な信頼関係の崩壊があったことを示唆する報道が浮上している。ルイス・エドゥアルド・バプティスタ会長が、契約更新プロセス中に監督がチェルシーのオーナーグループであるブルーコと密談していた事実を発見し、これが両者の職業的関係に修復不可能な亀裂を生じさせたとされる。
しかしパケタは、理事会内の政治的な駆け引きではなく、去りゆく監督の品格に焦点を当てた。元アトレティコ・マドリードとチェルシーの左サイドバックであるルイス・フェリペの誠実さと、彼がチームに示した基準を称賛した。 「あなたの忠誠心、献身、そして仕事への愛情は、いつまでも我々全員の模範となるでしょう」とパケタは記した。このミッドフィルダーの発言は、クラブ上層部がルイス監督の外部活動やシーズン序盤のスーパーコパ・デ・ブラジルおよびレコパ・スダメリカーナ優勝逃しに警戒感を強める中でも、ロッカールームの大半がルイス監督への忠誠を保ち続けた実態を反映している。
伝説的な在任期間への感謝
ルイス監督の退任は、ルブロ・ネグロ（フラメンゴ）にとって非常に成功した一章の終わりを告げるものだ。彼は輝かしい選手生活から監督業へ、見事に移行した。指揮官として、ルイスはチームを4つの主要タイトルへ導き、コパ・リベルタドーレスとブラジル選手権（ブラジレイラォン）を含む栄冠を手にした。パケタもこの功績を称えるファンの声に加わり、こう語った。「フラメンゴファンとして、誰も消し去ることのできない数々の功績に感謝します！ 友人として、君がこんなにも素晴らしい人間でいてくれたことに感謝する！愛してるよ、フィリ。神のご加護がありますように。これから何事にもさらに大きな成功を収めますように！」
内部の摩擦はあったものの、ルイス監督の戦績は圧倒的であり、指揮した101試合で64勝、わずか15敗という記録を残している。
フロリダ対フロリダ大学の決勝戦を見据えて
フラメンゴは今、宿敵フルミネンセとのカリオカ選手権決勝を控えて、迅速に体制を立て直す必要がある。 クラブ首脳陣は、この空白を埋めるためポルトガル人指導者の経験に目を向けていると報じられており、元モナコ監督のレオナルド・ジャルディムが最有力候補として浮上している。パケタとチームメイトたちにとって、焦点は依然としてルイスが彼らを目前まで導いたトロフィーを獲得することにある。たとえ彼を呼び戻した人物がタッチラインからその瞬間を見届けることはできなくとも。
この決定の衝撃波はしばらく続くだろう。特にパケタら主力選手がルイスを公然と支持していた事実が重みを持つ。クラブ史上最高額で獲得したパケタの支持は、解任された監督への信頼を示す重要な証左だ。パケタが語った「共に成し遂げようとした夢」は、新たな指揮官のもとで追い求めることになる。国内での圧倒的優位を保ちつつも、フラメンゴは再び変革期に突入したのだ。
