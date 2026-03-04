フラメンゴは今、宿敵フルミネンセとのカリオカ選手権決勝を控えて、迅速に体制を立て直す必要がある。 クラブ首脳陣は、この空白を埋めるためポルトガル人指導者の経験に目を向けていると報じられており、元モナコ監督のレオナルド・ジャルディムが最有力候補として浮上している。パケタとチームメイトたちにとって、焦点は依然としてルイスが彼らを目前まで導いたトロフィーを獲得することにある。たとえ彼を呼び戻した人物がタッチラインからその瞬間を見届けることはできなくとも。

この決定の衝撃波はしばらく続くだろう。特にパケタら主力選手がルイスを公然と支持していた事実が重みを持つ。クラブ史上最高額で獲得したパケタの支持は、解任された監督への信頼を示す重要な証左だ。パケタが語った「共に成し遂げようとした夢」は、新たな指揮官のもとで追い求めることになる。国内での圧倒的優位を保ちつつも、フラメンゴは再び変革期に突入したのだ。