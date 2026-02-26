ルベン・アモリンがサプライズ就任へ　元マンU監督が復帰を画策

アモリムのユナイテッド退任は、ピッチ上の苦戦とピッチ外での緊張の両方が特徴だった。 ポルトガル人ヘッドコーチは14ヶ月の在任期間中に63試合を指揮し、25勝15分23敗という成績を残した。しかし数字だけでは物語の半分しか伝えられない。アモリムは「夢の劇場」の舞台裏で起きている状況に不満を抱いていることをほのめかしたことで、クラブ幹部とも確執を深めていたのだ。

解任の背景には、レッドデビルズがプレミアリーグ順位表で順位を下げ続けるという不振が続いたことがあり、最終的にクラブ幹部は決断を迫られた。その後、マイケル・キャリックがシーズン終了までの暫定監督に任命され、クラブのレジェンドである彼にチーム安定化が任される一方、クラブ上層部は長期的な選択肢を検討している。一方、アモリンは迅速に次のステップへ進む準備が整っているようで、解任からわずか数週間でブラジル1部リーグでの指揮の可能性が現実味を帯びてきている。