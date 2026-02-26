Getty Images Sport
ルベン・アモリンがサプライズ就任へ 元マンU監督が復帰を画策
マンチェスター・ユナイテッド解任後のアモリムの迅速な復帰
プレミアリーグでの激動の期間が突然の終焉を迎えた後、アモリンは驚異的な形で指揮官の座に復帰する可能性が出てきた。このポルトガル人指揮官のマンチェスターでの任期は、オールド・トラッフォードの首脳陣との意思疎通の断絶が報じられる中、失望的な結果が続いたことで幕を閉じた。夢のイングランド移籍が早期に終焉を迎えたにもかかわらず、彼の評価は依然として高く、南米を代表する伝統的強豪クラブの一つから関心を寄せられているようだ。 ブラジル報道によれば、ヴァスコ・ダ・ガマは現在、チームを立て直す新たな指揮官を探しており、アモリムのような著名な人物こそが、リオデジャネイロを本拠地とするクラブを困難な時期に導く理想的な人材と見なされている。
ヴァスコ・ダ・ガマがアモリムを標的と特定
VDG-Castによれば、ヴァスコ・ダ・ガマは日曜日にフルミネンセに0-1で敗れた後解任されたディニスの後任候補としてアモリムをリストアップしている。このブラジル強豪クラブは現在リーグ17位と低迷しており、開幕3試合でわずか1ポイントしか獲得できていない。 アル・ライヤンのアルトゥール・ジョルジェ監督が最優先候補とみられる一方、歴史あるブラジルクラブの再生という挑戦は、欧州メディアの厳しい監視から離れた場所で、スポルティングCP元監督が自身の評価を再構築する絶好の舞台となり得る。リスボンで成功を収めた後マンチェスターに移った監督にとって、ブラジルでの新たな出発は、次なるキャリアを模索する上で興味深い転機となるだろう。
オールド・トラッフォード退場の影響
アモリムのユナイテッド退任は、ピッチ上の苦戦とピッチ外での緊張の両方が特徴だった。 ポルトガル人ヘッドコーチは14ヶ月の在任期間中に63試合を指揮し、25勝15分23敗という成績を残した。しかし数字だけでは物語の半分しか伝えられない。アモリムは「夢の劇場」の舞台裏で起きている状況に不満を抱いていることをほのめかしたことで、クラブ幹部とも確執を深めていたのだ。
解任の背景には、レッドデビルズがプレミアリーグ順位表で順位を下げ続けるという不振が続いたことがあり、最終的にクラブ幹部は決断を迫られた。その後、マイケル・キャリックがシーズン終了までの暫定監督に任命され、クラブのレジェンドである彼にチーム安定化が任される一方、クラブ上層部は長期的な選択肢を検討している。一方、アモリンは迅速に次のステップへ進む準備が整っているようで、解任からわずか数週間でブラジル1部リーグでの指揮の可能性が現実味を帯びてきている。
アモリム、マンチェスター・ユナイテッド退団後の次の動き
イングランドでの苦戦にもかかわらず、アモリンの前歴は世界中の多くの観察者にとって依然として印象的だ。プレミアリーグ移籍前、アモリンはスポルティング・リスボンとブラガの指揮官も務め、プリメイラ・リーガ優勝を果たし、ライオンズ（ブラガ）の長きにわたる優勝空白に終止符を打った。この成功こそが、国内リーグ開幕早々に降格圏脱出を目指すヴァスコ・ダ・ガマが彼を候補に挙げた理由だろう。
リオでの指揮官職を受け入れる場合、アモリムはジョルジェ・ジーザスやアベル・フェレイラに続く、ブラジルで成功を収めるポルトガル人監督という増加傾向の波に乗ることになる。イングランドでの退任後間もない時期に、これほど高圧的な環境へ再び飛び込む準備が元マンチェスター・ユナイテッド監督に整っているかは未知数だ。しかし、ヴァスコ・ダ・ガマという名門クラブを率いる機会は、監督としての次なる一歩を模索する彼にとって、断るにはあまりにも魅力的かもしれない。
