ルベン・アモリム、マンチェスター・ユナイテッド解任後初の公の場となるテニス選手権でカルロス・アルカラスを観戦する姿が目撃される

「ルーベンがしてくれたこと全てに、私は常に深く感謝している」と、ユナイテッドのフォワード、マテウス・クーニャはDAZNのインタビューで、元監督の影響を振り返りながら語った。「状況が変わると、過去を問題ばかりだったと捉えがちだが、実際は全く逆だ。彼は本当に素晴らしい人物だった」

「多くの新戦力が彼を理由に加入した。だから今の成功にも彼が大きく貢献していると思う」とクニャは続けた。アモリンが築いた基盤が、新指導陣のもとオールド・トラッフォードで起きている復活に活力を与えていることを示唆する言葉だ。

ポルトガル人指揮官は2018年にカサ・ピアで監督キャリアを始めて以来、ほとんどサッカー界から離れることはなかったが、マンチェスター退団の経緯から精神的なリセットが必要となった。欧州全体での評価は依然高く、イングランドでの挫折にもかかわらず、大陸各地の注目度の高い監督職との関連性が報じられ続けている。

カタール訪問が純粋なレジャーなのか、それともプロフェッショナルな協議への静かな前兆なのかは、まだ明らかではない。現時点では、アモリムは観客として留まることに満足しているようだ。多額の退職金を活用し、エリートサッカーマネジメントに付きまとう執拗なメディアの騒ぎから離れた場所で、熟考の時間を享受している。