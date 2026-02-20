Getty/GOAL
ルベン・アモリム、マンチェスター・ユナイテッド解任後初の公の場となるテニス選手権でカルロス・アルカラスを観戦する姿が目撃される
元レッドデビルズ監督がドーハの太陽を楽しむ
アモリンは木曜日、カタールオープンテニス選手権で世界トップクラスの試合を観戦するコートサイドの席に腰かけ、リラックスした様子でプレミアリーグの高圧的な環境から一転した姿が目撃された。 ポルトガル人コーチは、カルロス・アルカラスがカレン・ハチャノフを破る激闘の3セットマッチ中にテレビカメラに捉えられた。黒のジャケットにカジュアルな装いのアモリムは、14か月の在任期間中にイングランド1部のテクニカルエリアを歩き回っていた熱血コーチの姿とは別人のようだった。
この珍しい姿が捉えられたのは、アモリンがマンチェスター・ユナイテッドと推定1200万ポンド（約20億円）の補償金合意に達してから約6週間後のことだ。彼の退任は、リーズ・ユナイテッド戦での悔しい1-1の引き分け直後にクラブ上層部への批判を爆発させた結果、最終的に解任の決断を迫られたことで確定した。
オールド・トラッフォードの熱狂の後の生活
アモリン監督の中東での姿は放送チームから即座に注目を浴び、スカイスポーツの解説陣は予期せぬ登場に驚きを表明した。 アルカラス選手の完璧なプレーを観戦するアモリム監督の映像はSNSで反響を呼び、ファンは監督の次なる動きを推測し始めた。彼の姿にただ驚いたサポーターもいれば、ドーハでの姿が中東地域、あるいはカタール代表チームでの将来的な役割を示唆しているのではないかと冗談めかして問う者もいた。
アモリム監督が休暇を楽しむ一方、後任のマイケル・キャリック指揮下でマンチェスター・ユナイテッドは目覚ましい復活を遂げている。レッドデビルズは直近5試合で4勝（マンチェスター・シティ戦、アーセナル戦を含む）を記録し、アモリム時代の終盤とは対照的な結果を残している。しかし、ポルトガル人監督は去ったロッカールーム内でもなお一定の尊敬を集め続けている。
ユナイテッドのロッカールームからの支援
「ルーベンがしてくれたこと全てに、私は常に深く感謝している」と、ユナイテッドのフォワード、マテウス・クーニャはDAZNのインタビューで、元監督の影響を振り返りながら語った。「状況が変わると、過去を問題ばかりだったと捉えがちだが、実際は全く逆だ。彼は本当に素晴らしい人物だった」
「多くの新戦力が彼を理由に加入した。だから今の成功にも彼が大きく貢献していると思う」とクニャは続けた。アモリンが築いた基盤が、新指導陣のもとオールド・トラッフォードで起きている復活に活力を与えていることを示唆する言葉だ。
ポルトガル人指揮官は2018年にカサ・ピアで監督キャリアを始めて以来、ほとんどサッカー界から離れることはなかったが、マンチェスター退団の経緯から精神的なリセットが必要となった。欧州全体での評価は依然高く、イングランドでの挫折にもかかわらず、大陸各地の注目度の高い監督職との関連性が報じられ続けている。
カタール訪問が純粋なレジャーなのか、それともプロフェッショナルな協議への静かな前兆なのかは、まだ明らかではない。現時点では、アモリムは観客として留まることに満足しているようだ。多額の退職金を活用し、エリートサッカーマネジメントに付きまとう執拗なメディアの騒ぎから離れた場所で、熟考の時間を享受している。
次の章への準備期間
アルカラスが砂漠の地でトロフィー獲得を目指す一方、アモリンはスポットライトを避け、スポーツファンとしての静かな生活を楽しんでいるようだ。元マンチェスター・ユナイテッド監督は、プレミアリーグでの章に幕を閉じるまで休養を続け、具体的な復帰オファーを検討する前に状況を落ち着かせる見込みだ。移籍市場が迫る中、このポルトガル人監督の将来像——欧州か別の大陸か——も次第に明らかになるだろう。
