Getty Images Sport
翻訳者：
ルチアーノ・スパレッティ監督が残留！ユヴェントスが新契約で監督を拘束し、移籍権限を元イタリア代表監督に委ねる方針
スパレッティ、ユヴェントスとの新契約に合意へ
移籍専門家のマッテオ・モレットがファブリツィオ・ロマーノのYouTubeチャンネルで語ったところによると、契約延長に向けた動きは確実に進行中だという。スパレッティ監督はユヴェントスとの長期契約に署名する準備が整っており、今夏のチーム編成において重要な役割を担うと報じられている。 このニュースはコンティナッサにおける権力構造の重大な転換を示すものであり、指揮官と補強部門の完全な連携を確保するため、ユヴェントスが監督中心の運営モデルへ転換する準備が整ったことを示唆している。
- Getty Images Sport
プロジェクトへの完全な信頼
スパレッティ監督を支持する決定は、クラブにとって重要な局面で下された。スクデット争いでは最近フラストレーションも生じているが、理事会は同指揮官を「ユヴェントスの未来にとって不可欠な存在」と位置付けている。数週間にわたり交渉が続けられており、クラブ首脳陣は元代表監督を確実に拘束し、プロジェクトの顔として留まらせる決意を示している。 トリノから発せられる信号は、アメリカ代表MFウェストン・マッケニーの契約更新が目前に迫る好例に続き、双方が今後の道筋について完全に合意していることを示唆している。
夏の採用活動に対する完全な管理
おそらく今回の交渉で最も重要な進展は、スパレッティがチームの移行過程に及ぼす影響力の大きさだ。ユヴェントスは今夏に戦力補強を計画しており、スパレッティが求める選手を供給することで、彼が望む形にチームを構築できるようにする方針である。関係者間には「完全な意思統一」が図られており、スカウト部門が監督の戦術要求と完全に連動することを保証している。
この積極的なアプローチにより、ビアンコネリは意見の対立を抱えたまま次の夏の移籍市場に突入することを回避する。現代の「ディレクター主導型」クラブ時代において、ユベントスは監督に権限を委ねる道を選んだ。彼の理想像に厳密に沿って構築されたチームこそが、タイトル奪還とチャンピオンズリーグでの安定的な活躍への最短ルートであると確信しているのだ。
- AFP
新たなユヴェントスのアイデンティティを構築する
ユベントス経営陣は、監督の理念に沿ったチーム構築を目指し、全ポジションで層の厚さを増すことを約束している。これはユベントスにとって哲学的転換を意味し、場当たり的な補強から離れ、技術的な結束力とアイデンティティに基づく選手獲得方針へと移行する。
契約の最終合意は、安定性と相互信頼の公式な証となる。ユベントスサポーターにとって、スパレッティが選手層を完全に掌握する見通しは、実績ある指揮官の下でクラブのアイデンティティがようやく回復されるという希望の光をもたらす。
広告