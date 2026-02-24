ルチアーノ・スパレッティ監督が残留！ユヴェントスが新契約で監督を拘束し、移籍権限を元イタリア代表監督に委ねる方針

おそらく今回の交渉で最も重要な進展は、スパレッティがチームの移行過程に及ぼす影響力の大きさだ。ユヴェントスは今夏に戦力補強を計画しており、スパレッティが求める選手を供給することで、彼が望む形にチームを構築できるようにする方針である。関係者間には「完全な意思統一」が図られており、スカウト部門が監督の戦術要求と完全に連動することを保証している。

この積極的なアプローチにより、ビアンコネリは意見の対立を抱えたまま次の夏の移籍市場に突入することを回避する。現代の「ディレクター主導型」クラブ時代において、ユベントスは監督に権限を委ねる道を選んだ。彼の理想像に厳密に沿って構築されたチームこそが、タイトル奪還とチャンピオンズリーグでの安定的な活躍への最短ルートであると確信しているのだ。