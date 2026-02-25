ルカス・パケタ、レアル・マドリードでの「非常に悲しい」人種差別騒動を受け、ヴィニシウス・ジュニオールにフラメンゴでの再会を促す

道義的な支援を超えて、パケタはサッカー界を揺るがすセンセーショナルな移籍を積極的に働きかけている。 ヴィニシウスが世界で最も注目される才能の一人であり、2027年までスペインの首都で契約を結んでいるにもかかわらず、フラメンゴへの誘惑は彼のキャリアにおいて依然として強力な物語だ。パケタは、レアル・マドリードのエースと絶えず連絡を取り合っていることを明かし、10年近く前、まだ10代の若者として偉大さを夢見ていた頃に交わした約束を思い出させている。

このミッドフィルダーは、チャンピオンズリーグ優勝経験者に「ブラジルに戻ればより良い環境が待っている」と説得に努めている。「頻繁に話しているんだ。『俺はここにいる、あとはお前だけだ。約束を果たすために戻ってこい』と伝えた。適切な時期が来れば、必ずフラメンゴに戻ってくるはずだ」とパケタは語った。