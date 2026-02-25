Getty/GOAL
翻訳者：
ルカス・パケタ、レアル・マドリードでの「非常に悲しい」人種差別騒動を受け、ヴィニシウス・ジュニオールにフラメンゴでの再会を促す
虐待に対する結束した戦線
フラメンゴ史上最高額でリオデジャネイロに華々しく復帰したパケタは、ジャンルーカ・プレスティアーニによる人種差別的発言疑惑以降、海外でヴィニシウスが受ける扱いに深く心を痛めている。二人はニニョ・ド・ウルブ（フラメンゴの育成組織）で共に成長し、2017年にトップチームを制覇した。ブラジルからその様子を見守るプレイメーカーは、同胞が標的にされる姿にうんざりしている。 「僕らはよく話すけど、ヴィニに起きていることを今も経験し、見なければならないのは本当に悲しい。彼を知る者なら誰もが、彼の心の持ち主を知っている。人々は彼が背負うべきでないことで彼を責める。彼はそこで被害者だ。僕から、フラメンゴの全員から、スタッフ全員から、ヴィニへの全面的なサポートだ」とパケタはESPNに語った。
- AFP
帰郷を訴える切実な願い
道義的な支援を超えて、パケタはサッカー界を揺るがすセンセーショナルな移籍を積極的に働きかけている。 ヴィニシウスが世界で最も注目される才能の一人であり、2027年までスペインの首都で契約を結んでいるにもかかわらず、フラメンゴへの誘惑は彼のキャリアにおいて依然として強力な物語だ。パケタは、レアル・マドリードのエースと絶えず連絡を取り合っていることを明かし、10年近く前、まだ10代の若者として偉大さを夢見ていた頃に交わした約束を思い出させている。
このミッドフィルダーは、チャンピオンズリーグ優勝経験者に「ブラジルに戻ればより良い環境が待っている」と説得に努めている。「頻繁に話しているんだ。『俺はここにいる、あとはお前だけだ。約束を果たすために戻ってこい』と伝えた。適切な時期が来れば、必ずフラメンゴに戻ってくるはずだ」とパケタは語った。
フラメンゴの戦略的夢
ヴィニシウスが全盛期にレアル・マドリードを去る可能性は遠い夢のように思えるが、フラメンゴの理事会はこれを真剣に受け止めている。パケタの入団記者会見で、クラブのホセ・ボト理事は、ルブロ・ネグロ（フラメンゴの愛称）の次の野心的なターゲットが確かにレアル・マドリードの背番号7であることをほのめかした。 当初は軽い冗談に聞こえたこの発言は、クラブ首脳陣にとって戦略的目標へと変貌した。彼らはアカデミー出身選手をリオデジャネイロに呼び戻すあらゆる機会を捉えようと躍起になっている。
内部情報によれば、ボトのコメントは単なる「冗談」以上の意味を持つ。特に欧州スタジアムの毒々しい雰囲気が選手に重くのしかかり続けるなら、ヴィニシウスの復帰が単なる空想ではない未来に向け、クラブは準備を進めている。フラメンゴはパケタのようなスター選手を呼び戻す財政的余裕を示しており、同選手が言及した「適切なタイミング」を待つ覚悟だ。 当面は、リーガ・エスパニョーラとチャンピオンズリーグで再び困難な時期を乗り越えるヴィニシウスのメンタル強化に注力する方針だ。
- AFP
国内問題に集中する
ヴィニシウスの移籍噂が渦巻く中、パケタとチームメイトたちは過密日程に集中せねばならない。フラメンゴはラヌスとの重要なコナベボル・レコパを控え、その後にはカンピオナート・カリオカでの国内戦とブラジル選手権開幕が控えている。 クラブの野心は史上最高潮に達している。トップクラスの才能の加入と、今後数シーズンでさらに伝説的な選手たちがプロジェクトに加わる可能性がそれを後押ししている。「ニーニョの少年たち」の再集結という物語は、ブラジル中のサポーターの想像力をかき立てている。
ヴィニシウスがその呼びかけに応じるかは未知数だが、マラカナンからのメッセージは明確だ——彼がヨーロッパでの「悲しい」光景に嫌気が差した時、いつでも門戸は広く開かれている。
広告