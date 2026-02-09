AFP
ルイス・エンリケ、マンチェスター・ユナイテッドの関心報道を受けPSGでの将来について明確なメッセージを発信
ルイス・エンリケの今後の動向
キャリックの好調なスタート
キャリックのオールド・トラッフォードでのスタートを考えれば、ユナイテッドは後任の最適な選択肢を遠くに探す必要はないかもしれない。週末のトッテナム戦での2-0勝利で4連勝を達成した元ミドルズブラ監督は、この好調が続けば正式な指揮官に就任する可能性が高い。
その点について彼はこう語っている。「正直言って、何も変わってはいない。
「自分が担う役割と責任を十分に理解している。我々は成功を望み、シーズン終了後もクラブが成功を収めることを願っている——それが私であろうと、他の誰かであろうと。
現時点でそれをコントロールすることはできず、今後の展開を見守るしかないが、重要なのはチームを向上させ、マンチェスター・ユナイテッドを強化することだ。短期的な結果がそれを変えることはない。
「もし結果が変わったなら、何か問題がある証拠だ。本当に好調なのか、解決すべき課題がいくつかあるのか、そんな短絡的な判断は許されない」
彼は続けた。「今の仕事は本当に楽しい。ここにいる。居心地は良いが、状況を十分に理解しているので、浮かれることはない」
PSGは勢いを維持しようと試みている
ユナイテッドがトップ4入りと維持を目指す一方、PSGはリーグ・アンでのさらなる栄光を視野に入れている。首都の巨人は週末にマルセイユを5-0で粉砕し、驚異の挑戦者レンスを2ポイント差で抑えて首位に返り咲いた。
ルイス・エンリケ監督はこの試合内容に感激し、記者団にこう語った。「リスボンでの試合（UEFAチャンピオンズリーグ・スポルティングCP戦）の方が良かった。あの試合は素晴らしかったが、結果（2-1の敗戦）が伴わなかった。今回は得点したものの、ポストを4度も叩いている。 多くのチャンスを作り出した。しかしシーズンを通して見れば、この試合より良い試合もあった。この試合は我々の自信にとって非常に重要だ」
PSG監督はさらに「ほぼ完璧だった…我々は安定したチームだ。集団としても個人としても選手たちのレベルを示せた。今シーズン最高の瞬間だ」と付け加えた。
そしてスーパースター、ウスマン・デンベレはタイトル争いのライバルたちに不吉な警告を発し、こう付け加えた。「我々は本当に素晴らしい試合をしてメッセージを送りたいと思っていた。我々は戻ってきた。タイトルを追い求める準備ができている」
「シーズン序盤はうまく乗り切れたと思う。昨季のスタートははるかに困難だった。リーグ戦でもチャンピオンズリーグでも重要な局面が控えている。RCランスも我々の後を追ってくるだろう…」
デンベレは5-0の勝利で2得点を挙げ、「調子が上がっている。リズムに乗ってきた。どんどん良くなっている」と語った。
次に何が来る？
PSGは金曜日にレンヌと対戦し、優勝争いを続けるべく挑む。一方、ユナイテッドは週半ばにウェストハムと対戦し、キャリック体制5試合目となる。
