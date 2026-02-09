ルイス・エンリケ、マンチェスター・ユナイテッドの関心報道を受けPSGでの将来について明確なメッセージを発信

キャリックのオールド・トラッフォードでのスタートを考えれば、ユナイテッドは後任の最適な選択肢を遠くに探す必要はないかもしれない。週末のトッテナム戦での2-0勝利で4連勝を達成した元ミドルズブラ監督は、この好調が続けば正式な指揮官に就任する可能性が高い。

その点について彼はこう語っている。「正直言って、何も変わってはいない。

「自分が担う役割と責任を十分に理解している。我々は成功を望み、シーズン終了後もクラブが成功を収めることを願っている——それが私であろうと、他の誰かであろうと。

現時点でそれをコントロールすることはできず、今後の展開を見守るしかないが、重要なのはチームを向上させ、マンチェスター・ユナイテッドを強化することだ。短期的な結果がそれを変えることはない。

「もし結果が変わったなら、何か問題がある証拠だ。本当に好調なのか、解決すべき課題がいくつかあるのか、そんな短絡的な判断は許されない」

彼は続けた。「今の仕事は本当に楽しい。ここにいる。居心地は良いが、状況を十分に理解しているので、浮かれることはない」