ルイス・エンリケ監督、ウスマン・デンベレに「一切のリスク」を取らず　PSG指揮官が「1試合あたり3～4件」の負傷に不満を表明

王者チームは異例の苦境に立たされている。医療室が空くことのない状況に足を引っ張られているのだ。エンリケ監督は、自身の代名詞である戦術的柔軟性が今シーズンは阻害されていると認めた。彼が好むローテーション政策を維持するのに必要な健康な選手層の厚みが、単純に不足しているのだ。

スペイン人指揮官は、欠場者の多さが主力選手への過重な負担を強いていると指摘し、選手の消耗が懸念されると述べた。この状況の変化により、現在のシーズンはパルク・デ・プランスでの過去数シーズンよりもはるかに厳しいものとなっている。

「今シーズン、私の考え方を変えたのは負傷者の数だ」と監督は認めた。「試合ごとに平均3～4人の選手が負傷しているため、多くの選手を入れ替えられない。ローテーションの幅が狭まっている。今年は最適な管理方法を模索する必要がある。過去2シーズンとは異なる状況だ」

さらに彼は続けた。「まず第一に、今シーズンと前シーズンを比較するのは難しい。今年は異例の年だ。言い訳はしたくないが、選手層のローテーションを十分に回せない。しかしこのチームは、私が指揮を執って以来、粘り強さを見せてきたと思う。我々が問題にどう立ち向かうかは見て取れるだろう。そうした粘り強さは得難いものだが、我々には備わっている」