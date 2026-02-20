Getty Images
ルイス・エンリケ監督、ウスマン・デンベレに「一切のリスク」を取らず PSG指揮官が「1試合あたり3～4件」の負傷に不満を表明
デンベレへの賭けはなし
エンリケ監督は、特にデンベレに関して、選手の健康状態を即戦力よりも優先するという方針を堅持している。モナコとの激しいチャンピオンズリーグプレーオフを戦った後、このウインガーは出場が危ぶまれる状態とされ、国内リーグのプレッシャーにもかかわらず、監督は残存する問題が悪化するのを望んでいない。
PSGの指揮官は、長期離脱を避けるため医療スタッフがフランス人選手を厳重に監視していると述べた。シーズン終盤の勝負所が迫る中、エンリケ監督はリーグ戦1試合での逆戻りリスクを冒すより、最終スプリントに向けて最も爆発的な戦力を温存したい考えだ。
「彼は打撲を負っていた」とエンリケ監督は記者会見で説明した。「我々は選手を完全に理解しており、リスクは冒さない。各選手を最善の方法で管理することを目指している。負傷はハイレベルなサッカーの一部であり、それをどう考慮に入れるかを知らなければならない」
回転の限界
王者チームは異例の苦境に立たされている。医療室が空くことのない状況に足を引っ張られているのだ。エンリケ監督は、自身の代名詞である戦術的柔軟性が今シーズンは阻害されていると認めた。彼が好むローテーション政策を維持するのに必要な健康な選手層の厚みが、単純に不足しているのだ。
スペイン人指揮官は、欠場者の多さが主力選手への過重な負担を強いていると指摘し、選手の消耗が懸念されると述べた。この状況の変化により、現在のシーズンはパルク・デ・プランスでの過去数シーズンよりもはるかに厳しいものとなっている。
「今シーズン、私の考え方を変えたのは負傷者の数だ」と監督は認めた。「試合ごとに平均3～4人の選手が負傷しているため、多くの選手を入れ替えられない。ローテーションの幅が狭まっている。今年は最適な管理方法を模索する必要がある。過去2シーズンとは異なる状況だ」
さらに彼は続けた。「まず第一に、今シーズンと前シーズンを比較するのは難しい。今年は異例の年だ。言い訳はしたくないが、選手層のローテーションを十分に回せない。しかしこのチームは、私が指揮を執って以来、粘り強さを見せてきたと思う。我々が問題にどう立ち向かうかは見て取れるだろう。そうした粘り強さは得難いものだが、我々には備わっている」
団体優先
スペイン人監督はまた、先週金曜日のリーグ・アンでレンヌに3-1の衝撃的な敗戦を喫した後のデンベレの発言にも言及した。この敗戦で王者チームは首位をランスに明け渡した。フランス人選手はチームメイトが個人プレーに走りすぎていると非難し、昨季の欧州王者となった原動力のいくつかを失ったと示唆した。 チャンピオンズリーグのタイトル防衛も、週半ばには危機に瀕した。プレーオフ1回戦でモナコに0-2とリードを許したが、デンベレに代わって出場したデシレ・ドゥエが後半2得点を挙げて逆転劇を演出。アシュラフ・ハキミがもう1点を追加し、アウェーで3-2の勝利を収めた。
「試合後の選手たちの発言は価値がない。まったくの無価値だ」とエンリケ監督は月曜日に語った「監督の声明も同様だが、選手の発言は特に無価値だ。選手からの質問には一切答えない。クラブより上に立つ選手を絶対に許さない」
「チームに対する責任は私にある。いかなる選手にも、自分がクラブより重要だと思わせることは許さない。私でも、スポーツディレクターでも、会長でもない。だからこれらの発言は無価値だ。試合後の怒りの結果であり、それは明らかだと思う。
我々に失うものは何もない。私がここに来てから、このチームは粘り強さを示してきたと思う。我々が困難にどう立ち向かうかは見て取れる。この粘り強さは得難いものだが、我々はそれを備えている。前回の試合では、チームは2-0でリードされていたが、勝利を収めることができた。我々の戦い方は信じられないほどだった。」
頂上を目指すレンズ
PSGの次の焦点は最下位のメスとの対戦に移る。相手の順位は低いものの、エンリケ監督はリーグ首位のランスに遅れを取らないため、ヴィティーニャやウォーレン・ザイール＝エメリといった過密日程の主力選手を休ませられない可能性があると警告した。
「ウォーレンとヴィティーニャは今季最多出場選手だ。休ませたいが、メッツに勝たねばならない」とエンリケ監督は語った。「彼らとの対戦では常に問題が生じてきた。明日も同様だろう。休養を与えたいが、難しい選択だ」
PSGは珍しい追撃の立場に立たされており、レンズは減速の兆しを見せていない。これにより残る全試合が「必ず勝たねばならない」状況となり、王座防衛を争う中でミスや実験的な布陣の余地はほとんどない。
「非常に重要な試合だ。レンズにプレッシャーをかけねばならない」とエンリケ監督は締めくくった。「レンズは多くの試合に勝利してきた実力あるチームだと証明している。彼らが首位にいるのは当然であり、それが我々にとってのモチベーションだ」 我々は優勝の難しさについて話し合った。過去2年と同じ軌道に乗っているが、彼らは勝利数を増やしている。この優勝を掴むには、多くの試合に勝たねばならない」
