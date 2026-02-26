AFP
翻訳者：
ルイス・エンリケ監督がPSG指揮官として警告を発する。チャンピオンズリーグ王者チェルシーとバルセロナに対し、あらゆるチームに対応できる態勢が整っていると主張した。
巨人から逃れられない
リーグ1の強豪クラブは、金曜日の抽選で運命が明らかになるのを待っている。抽選では、チェルシーかバルセロナのいずれかと激突することが確実視されている。 しかしスペイン人指揮官は即座にプレッシャーを欧州のライバルクラブへ転嫁し、パリのクラブにまつわる恐怖の要素が完全に健在であることを示唆した。一部の批評家が前季の優勝時のチームレベルと比較して疑問を呈する中、元スペイン代表監督は自軍が依然としてチャンピオンズリーグの他の出場チームを威圧するオーラを保持していると確信している。
- AFP
対戦するのが非常に、非常に難しいチームだ
カナル＋から、2024-25年に欧州王者となった当時と同じ集団力をチームが保持しているか問われたエンリケは、挑発的な返答を見せた。メディアに対し、ライバルチームにPSGが与える挑戦の真価を率直に評価するよう促したのである。 「その質問は対戦相手にすべきだ。彼らの答えを見ればわかる。難しいか？ いや！ 我々と対戦するのは非常に、非常に難しいのだ」と述べ、さらにニヤリと笑いながら付け加えた。「必ず彼らに聞いてくれ」
この指揮官の自信は、パリの強豪が相手監督にとって戦術的な悪夢であり続けるという確信に根ざしている。モナコ戦では個人ミスが相手を試合に留まらせたものの、エンリケはチームのビッグマッチ経験に賭けている。前シーズン、ウスマン・デンベレらチームメイトは決勝トーナメントの険しい道を切り開き、イングランドの強豪リヴァプール、アストン・ヴィラ、アーセナルを次々と撃破し、欧州制覇を果たしたのだ。
あらゆる大陸の挑戦に備えて
ルイス・エンリケ監督は強気の姿勢をさらに強め、次の対戦相手が誰であろうと優勝への意欲には影響しないと明言した。「我々はどのチームとも対戦する準備ができている。どの大会でも戦う覚悟だ。そして目指すものは常に同じだ」と記者団に語った。スペイン人指揮官は、シーズン終盤に待ち受ける障害に関わらず、首都のクラブが哲学を変えたり目標を下げたりすることはないと断言した。
PSGの指揮官はまた、この異例のシーズンが欧州の主要クラブすべてに与えた身体的負担にも触れ、今後のラウンドでは選手層の厚さが勝敗を分ける要因になると示唆した。 「全チームが多くの負傷者を抱えている点で、今シーズンは特殊だ。我々にとって明確なのは、これは言い訳ではないが、全選手が戦力として使える状態であることが重要だということだ」とエンリケは説明した。プレミアリーグとリーガ・エスパニョーラの強豪相手に王座防衛を果たすには、万全の戦力を整えることが不可欠だと彼は理解している。
- AFP
優勝者としての心構えを維持する
決勝トーナメントの組み合わせがスイスで確定する中、緊張感が高まっているが、エンリケ監督の焦点は長期的な目標に向けられたままである。連覇は途方もない課題だと認めつつも、彼のチームには必要な精神的な強さがあると語った。 「残り3ヶ月の戦いが続くが、我々の姿勢は変わらない。出場する大会で勝利を目指すことだ。常に非常に困難な目標ではある」と54歳の指揮官は春を見据えながら語った。
抽選では古巣バルセロナとのロマンチックな再戦やチェルシーとの高リスクな対戦が浮上する可能性もあるが、エンリケ監督の最大の関心事は、主力選手たちがまさに適切なタイミングで最高のリズムを取り戻すことを確実にすることだ。 UEFA本部での抽選が対戦相手を決定するが、PSG監督の目に映るのは、現王者に対して警戒すべきは欧州の他クラブの方だという現実だ。決勝への道程は長い。しかしパリの戦士たちは、欧州で最も恐れられるチームとしての地位を譲るつもりなど微塵もない。
広告