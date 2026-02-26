ルイス・エンリケ監督がPSG指揮官として警告を発する。チャンピオンズリーグ王者チェルシーとバルセロナに対し、あらゆるチームに対応できる態勢が整っていると主張した。

ルイス・エンリケ監督は強気の姿勢をさらに強め、次の対戦相手が誰であろうと優勝への意欲には影響しないと明言した。「我々はどのチームとも対戦する準備ができている。どの大会でも戦う覚悟だ。そして目指すものは常に同じだ」と記者団に語った。スペイン人指揮官は、シーズン終盤に待ち受ける障害に関わらず、首都のクラブが哲学を変えたり目標を下げたりすることはないと断言した。

PSGの指揮官はまた、この異例のシーズンが欧州の主要クラブすべてに与えた身体的負担にも触れ、今後のラウンドでは選手層の厚さが勝敗を分ける要因になると示唆した。 「全チームが多くの負傷者を抱えている点で、今シーズンは特殊だ。我々にとって明確なのは、これは言い訳ではないが、全選手が戦力として使える状態であることが重要だということだ」とエンリケは説明した。プレミアリーグとリーガ・エスパニョーラの強豪相手に王座防衛を果たすには、万全の戦力を整えることが不可欠だと彼は理解している。