ルイス・エンリケがチェルシー、リバプールらに警告「PSGは恐れを知らない」――「誰もが知っている」ように再びチャンピオンズリーグを制覇できると

組み合わせ確定直後の記者会見で、エンリケ監督はチームに対する認識の変化を強調した。監督は期待が高まっていることを十分に認識しているが、これは自身の指導下で成し遂げた進歩の証だと捉えている。

「昨年は誰も我々がチャンピオンズリーグを制覇できるとは思っていなかった。今や誰もが我々の優勝を認めている」と彼は説明した。「そのためにはパフォーマンスの向上が不可欠だ。我々もその自覚はある。しかし現状は前向きであり、異なる状況に適応していかなければならない」

PSGは厳しいシーズンを通じて様々な戦術的課題を乗り越えてきたが、依然として倒すべきチームである。エンリケはチームの精神的強さを重要な資産として指摘した。

エンリケ監督は次のように述べた。「私が楽観視しているのは、今季直面した問題に対処するチームの能力だ。シーズン中、我々のチームの本質を何度も示した。多くの良い試合をした。統計的には特定の面でさらに優れている。試合への準備の仕方、パフォーマンスの質に満足している。チームは困難な状況や問題を乗り越える能力を示している」