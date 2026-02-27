AFP
ルイス・エンリケがチェルシー、リバプールらに警告「PSGは恐れを知らない」――「誰もが知っている」ように再びチャンピオンズリーグを制覇できると
エンリケ、欧州王座防衛の挑戦に挑む
ブダペストでの決勝戦への道のりは険しいが、元バルセロナ監督は待ち受ける強豪たちの実力に動じない。ニヨンにあるUEFA本部での抽選は、このフランス強豪にとって特に恵まれたものではなかった。プレミアリーグのチェルシーとの難関となる決勝トーナメント1回戦を突破した場合、ガラタサライとリヴァプールの勝者と対戦することになる。 さらに先には、レアル・マドリード、マンチェスター・シティ、バイエルン・ミュンヘンといった強豪との準決勝が待ち構えている。しかしエンリケ監督はこの挑戦を歓迎し、欧州の舞台で王座を守るパリサンジェルマンにとって「恐怖の要素」が再び味方についたと主張している。
王者たちは恐れない
組み合わせ確定直後の記者会見で、エンリケ監督はチームに対する認識の変化を強調した。監督は期待が高まっていることを十分に認識しているが、これは自身の指導下で成し遂げた進歩の証だと捉えている。
「昨年は誰も我々がチャンピオンズリーグを制覇できるとは思っていなかった。今や誰もが我々の優勝を認めている」と彼は説明した。「そのためにはパフォーマンスの向上が不可欠だ。我々もその自覚はある。しかし現状は前向きであり、異なる状況に適応していかなければならない」
PSGは厳しいシーズンを通じて様々な戦術的課題を乗り越えてきたが、依然として倒すべきチームである。エンリケはチームの精神的強さを重要な資産として指摘した。
エンリケ監督は次のように述べた。「私が楽観視しているのは、今季直面した問題に対処するチームの能力だ。シーズン中、我々のチームの本質を何度も示した。多くの良い試合をした。統計的には特定の面でさらに優れている。試合への準備の仕方、パフォーマンスの質に満足している。チームは困難な状況や問題を乗り越える能力を示している」
チェルシーとの再会
PSGにとって目前の障害は、おなじみの敵であるチェルシーだ。 ロンドンクラブは、コール・パーマーの活躍により米国でのクラブワールドカップ決勝でパリを3-0で破ったことで、最近の心理的優位を握っている。今後の対戦を雪辱の機会と見る向きもあるが、エンリケ監督は因縁の対決という見方を即座に否定した。過去の敗戦にこだわるより前を見据え、イングランドの強豪との一戦が持つ威信に焦点を当てている。
彼の焦点は純粋に現在にあり、チェルシー戦を欧州制覇への道のりにおける新たな試練と捉えている。エンリケにとって、対戦相手の正体は二の次だ。異なる形式での過去の結果に関わらず、世界サッカーの頂点に立つPSGの地位を維持するという究極の目標が最優先である。
「いつも通り、非常に満足している。我々がよく知る最強チームの一つと対戦するのは興味深い。復讐心などない。これは別の大会だ」とPSG指揮官は語った。
PSGプロジェクトへの信頼
この組み合わせは、過去の優勝チームや歴史的強豪が集中していることから、多くの関係者によって「死の組」と評されている。しかしエンリケ監督の姿勢は揺るぎない自信に満ちている。レアル・マドリードのようなクラブの歴史やマンチェスター・シティの現在の好調さに脅威を感じることは一切ない。彼にとって、王者としての立場は心理的な盾であり、他のチームが突破すべき壁なのだ。プレッシャーは王者ではなく挑戦者側にこそあると確信している。
PSGがイングランド、スペイン、ドイツの強豪を含む過酷な戦いを控える中、指揮官はこう断言した。「我々の道だ。慣れている。王者とは我々のことだ。問題は他チームにある」と。つまり、欧州のエリートがPSGと同じグループに閉じ込められたのであって、PSGがエリートに囲まれたわけではないと。
