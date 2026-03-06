Getty
リーズ・ユナイテッドのレジェンドが語る、エランド・ロードの価値ある資産――移籍金以上の価値を持つものとは？そしてそれがホワイトズをプレミアリーグに残留させる助けとなる理由
叫びたくなるほど嬉しいニュース：リーズが熱狂的なサポーターに応える
昨季は100ポイントを獲得し、優勝トロフィーを掲げてトップリーグ復帰を果たす栄光を味わった。しかしイングランドサッカーの頂点で競争力を維持することは決して容易ではなかった。
しかしリーズは、試合の流れを変える能力と尽きることのないエネルギーを兼ね備えたチームを構築した。ホームゲームごとに急勾配のスタンドから押し寄せる熱狂的な声援が、最も求められているもの——わずかな差を生む勝利——をもたらす一助となっている。
数少ない移籍期間に数十億ポンドを投資することを躊躇しないライバルクラブの資金力にはまだ及ばないため、貴重な勝ち点を獲得するには創意工夫が必要だ。
ドミニク・カルバート＝ルーウィン、ガブリエル・グドムンドソン、アントン・スタックといった選手たちを通じて、移籍市場で価値を見出してきたが、リーズの最高の成果は、忠実なファン層に声援を送る理由を与えたことだ。
エランド・ロードの雰囲気は、どんな移籍金よりも価値がある
タイトル獲得経験のある元リーズのスター、マカリスターもこれを認めている。グロブナーカジノとの提携で語ったこの伝説的なスコットランド人MFは、熱狂的なエランド・ロードの価値が高額移籍よりも上回るかとのGOALの問いにこう答えた。「もちろんだ。 エランド・ロードはサッカーをするのに素晴らしい場所だ。ファンがピッチ上に選手たちの集団がいるのを見た時——リーズが現在擁する選手のレベルを過去の選手と比較して議論することはできるが——観客が試合の始まりを体感し、出場する選手たちが全てを捧げていると感じた瞬間、信じられないほどのサポートが得られるんだ。
何よりも、それが彼らが望む光景だ。魅力的なサッカーや個人の才能を見たいのは確かだが、現状では戦っている最中であり、下位チームとの差を保っている。十分な戦力は揃っているが、観客が支え続けることが条件だ。ダニエル（・ジョンソン）はそれを理解している。 彼は今年、それを証明したと思う」
戦術調整：ファーケ監督、大胆な決断で退任説を沈静化
マカリスターは、今シーズンリーズに成果をもたらした戦術的調整について言及した。一時は自身の将来が問われていたファーケ監督が、最も厳しい注目を浴びる中で大胆な決断を恐れないことを証明したのだ： 「エティハドでのあの変更だ。マンチェスター・シティ相手に苦戦していた時、彼らはバック3に切り替えた。その瞬間から、ボールをカルバート＝ルーインへ素早く前線へ送り始めた。あの決断が彼らのシーズンを逆転させたんだ。
「先日のサンダーランド戦も興味深かった。彼らは少し安全策を取り、サンダーランドを攻めるより引き分けを守ろうとしていたように見えた。サンダーランド戦は良い試合ではなかったが、そこから学ぶだろう。 もう少し勇気を出してカルバート＝ルーウィンにボールを供給し、彼に質の高いチャンスを作れば、彼はサポーターと共にリーズをプレミアリーグに残留させるもう一つの原動力となるだろう。」
リーズ・ユナイテッド 2025-26シーズン日程：ホワイトズにとっての重要な終盤戦
リーズはサンダーランドに0-1で敗れ、順位表で15位に後退した。残り9試合を残し、降格圏から3位差・同ポイント差で安全圏を維持している。周囲のチームとはまだ大半が対戦予定で、ウルブズ、バーンリー、ウェストハム、トッテナム、ブライトン、クリスタル・パレスなどが含まれる。
しかし、注目はまもなくFAカップに移る。リーズは日曜日に開催される5回戦（チャンピオンシップのノリッジ戦）で、伝説的なホームの雰囲気を武器に勝利を収め、準々決勝進出を果たすことを期待している。
