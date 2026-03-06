リーズ・ユナイテッドのレジェンドが語る、エランド・ロードの価値ある資産――移籍金以上の価値を持つものとは？そしてそれがホワイトズをプレミアリーグに残留させる助けとなる理由

昨季は100ポイントを獲得し、優勝トロフィーを掲げてトップリーグ復帰を果たす栄光を味わった。しかしイングランドサッカーの頂点で競争力を維持することは決して容易ではなかった。

しかしリーズは、試合の流れを変える能力と尽きることのないエネルギーを兼ね備えたチームを構築した。ホームゲームごとに急勾配のスタンドから押し寄せる熱狂的な声援が、最も求められているもの——わずかな差を生む勝利——をもたらす一助となっている。

数少ない移籍期間に数十億ポンドを投資することを躊躇しないライバルクラブの資金力にはまだ及ばないため、貴重な勝ち点を獲得するには創意工夫が必要だ。

ドミニク・カルバート＝ルーウィン、ガブリエル・グドムンドソン、アントン・スタックといった選手たちを通じて、移籍市場で価値を見出してきたが、リーズの最高の成果は、忠実なファン層に声援を送る理由を与えたことだ。