リーズのダニエル・ファーケ監督がマンチェスター・シティ戦敗戦後、試合終了時に退場処分を受け、審判から引き離された

接戦となった試合では感情が高ぶる場面もあり、リーズの監督はバンクス主審のいくつかの判定に不満を露わにした。試合終盤にリーズが同点弾を狙って攻め込む中、シティが巧妙な時間稼ぎの手段で貴重な時間を浪費するにつれ、ファーケ監督の苛立ちは秒ごとに増していった。 すると主審が試合終了の笛を吹いた。ファルケ監督は終了間際にさらに数秒の追加時間が与えられると予想していたため、不満を募らせピッチに飛び出した。

また、マテウス・ヌネスの腕がペナルティエリア内でボールに触れた際、ホームチームにPKが与えられるべきだったとの主張もあった。ビデオアシスタントレフェリー（VAR）がリーズのPKの可能性を指摘したように見えたが、その判断は却下され、バンクス主審の当初の判定が維持された。

ライアン・チェルキもイリヤ・グルエフの脛にスパイクを突き立てた行為で罰せられずに済んだのは幸運だった。フランス人選手は素早く抜け出そうと、地面に座っていた中盤選手からボールを掬い取ったが、前進する際にグルエフを踏んでしまった。この行為はおそらく偶然だったが、ファーケ監督は自チームにプレーの優位性が与えられなかったことに不満を感じていたかもしれない。