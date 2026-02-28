Getty Images Sport
リーズのダニエル・ファーケ監督がマンチェスター・シティ戦敗戦後、試合終了時に退場処分を受け、審判から引き離された
マンチェスター・シティが勝ち点3を獲得
1月に加入したアントワーヌ・セメニョが再びシティのヒーローとなった。ガーナ代表選手が試合唯一の得点を挙げたのだ。ペップ・グアルディオラ監督率いるチームにとって、これは重要な勝ち点3となった。アーリング・ハーランドを欠く中、首位アーセナルとの差をわずか2ポイントに縮めたのである。
ノルウェーの得点マシンが負傷でヨークシャー遠征を欠場する中、オマル・マルムシュとセメニョに攻撃の役割が託された。後者は再び、シティがイングランド北西部に彼を招くために支払った高額な移籍金の一部を返す形となった。ペナルティエリア内に鋭く飛び込み、ライアン・アイト・ヌリの低いクロスをハーランドを思わせるフィニッシュで決めたのだ。
アーセナルは、照明が当たるこの悪名高いアウェーでグアルディオラ率いるチームが躓くことを願っていただろう。日曜日にエミレーツでチェルシーを迎え撃つガンナーズは、再び首位を5ポイント差に広げられるが、シティより1試合多く消化していることになる。
アンガー・アット・エランド・ロード
接戦となった試合では感情が高ぶる場面もあり、リーズの監督はバンクス主審のいくつかの判定に不満を露わにした。試合終盤にリーズが同点弾を狙って攻め込む中、シティが巧妙な時間稼ぎの手段で貴重な時間を浪費するにつれ、ファーケ監督の苛立ちは秒ごとに増していった。 すると主審が試合終了の笛を吹いた。ファルケ監督は終了間際にさらに数秒の追加時間が与えられると予想していたため、不満を募らせピッチに飛び出した。
また、マテウス・ヌネスの腕がペナルティエリア内でボールに触れた際、ホームチームにPKが与えられるべきだったとの主張もあった。ビデオアシスタントレフェリー（VAR）がリーズのPKの可能性を指摘したように見えたが、その判断は却下され、バンクス主審の当初の判定が維持された。
ライアン・チェルキもイリヤ・グルエフの脛にスパイクを突き立てた行為で罰せられずに済んだのは幸運だった。フランス人選手は素早く抜け出そうと、地面に座っていた中盤選手からボールを掬い取ったが、前進する際にグルエフを踏んでしまった。この行為はおそらく偶然だったが、ファーケ監督は自チームにプレーの優位性が与えられなかったことに不満を感じていたかもしれない。
リーマー、ファーケの退場処分に反応
試合後、ファーケ監督のアシスタントであるエディ・リーマーは、リーズの指揮官がいくつかの問題点に不満を抱いていたと説明した。
「ファーケ監督とは少し話しただけだが、明らかな時間稼ぎを含む複数の問題があった」とリーマーはYahooSportsを通じて語った。 「コーナーキックを何度も与えるべき場面があったと感じています。相手は何度もイエローカードを受けていました。彼は『何だそれ？』とピッチに飛び出して退場処分となりましたが、おそらく攻撃的行為か過剰な態度が原因でしょう。彼が退場処分を受けることは稀です。前回は昇格を過剰に喜んだ時でした。今回は二度目で、非常に厳しい処分だと思います」
試合内容についてリーマーは続けた。「我々は本当に大きな努力を払い、最後まで彼らを追い詰めた。信じられないほどのパフォーマンスだ。しっかり回復し、火曜日のサンダーランド戦に臨むつもりだ」
「我々は得点すべきだった。しかも前半終了間際という最悪のタイミングで失点した。あれほどの奮闘を見せた選手たちを、心から誇りに思う」
アーセナルへのプレッシャー
アーセナルは過酷なシティ戦への反撃として勝利を挙げねばならない。ガンナーズはカラバオカップで2度勝利したロンドンライバル、チェルシーに今季3度目の敗北を喫させる決意だ。
