リーガ・エスパニョーラ会長、米国での試合開催計画復活の意向を表明
スポーツの健全性に対する懸念と圧力の高まり
テバス会長は、昨年末にマイアミでの試合開催計画が頓挫した後も、世界的な拡大構想を撤回する姿勢を見せていない。リーグは当初、12月20日にマイアミ・ドルフィンズのハードロック・スタジアムでバルセロナ対ビジャレアル戦を開催する計画を立てていた。 実現していれば欧州主要サッカー史上初の試みとなるはずだったが、ファンや選手からの反発、競技の公正性への懸念が高まった結果、10月に計画は最終的に白紙撤回された。ホームゲームを数千マイル離れた地で開催することがリーグの公平性を損なうとの批判に対し、テバス会長はこのような移動がシーズン全体に与える影響を軽視する姿勢を示した。
テバスは国際試合日程の公平性を擁護する
テバス会長は、国際的な取り組みの規模が国内の全日程と比べればごくわずかであることを指摘し、伝統主義者たちが懸念する運営面や競技面の問題をはるかに上回るグローバルな露出のメリットがあると示唆した。会長は、国内サポーターや選手組合からの反発にもかかわらず、ラ・リーガがこの分野の先駆者となるよう推進している。
「再挑戦するつもりだ。時期は未定だが、適切なタイミングで提案する必要がある」とテバス会長はフィナンシャル・タイムズ主催の「サッカービジネスサミット」出席時に記者団に語った。「損害を与えるとは思わない。1シーズン380試合のうちたった1試合の話だ」
NFLとNBAのグローバルモデルを模倣する
リーガ・エスパニョーラのトップは、NFLやNBAといったアメリカのスポーツ界の巨人が成功させた国際的なモデルを模倣しようとしている。両リーグはレギュラーシーズンの試合を欧州、メキシコ、南米に輸出することでブランドを拡大し、より有利な放送契約を獲得することに成功している。テバスは、欧州サッカーが世界的なエンターテインメント市場で競争力を維持するには同様の戦略を採用すべきだと考えている。
テバスは、欧州のファンがアメリカンスポーツを受け入れる一方で、サッカー関係者が自国製品の輸出に消極的な現状を皮肉だと指摘。文化交流が現在一方通行であり、スペインサッカーが米国でのファン基盤を固める絶好の機会を逃していると主張した。米国での試合開催により、若年層の観客層を獲得し、今後数十年にわたりスペインクラブが世界の意識の中で支配的な存在であり続けることで、リーグの将来を確固たるものにしたいと考えている。
「20年前は祝わなかったハロウィンを今や祝う。NFLの試合がある。NBAの試合がある」とテバスは説明した。「50年後、我々のスタジアムが空っぽで、NBAやNFLのスタジアムが満員になるか見てみよう。彼らは単なる1試合ではなく、数多くの試合を連れてくるからだ。 彼らは休暇で欧州に来るのではない。ファンを獲得し、テレビ契約を結び、競技会に子供たちを呼び込むために来るのだ。つまり我々は欧州への扉を開いた。それなのに、我々が進出する扉を開いてくれる米国に対して、我々は欧州でその扉を閉ざしている」
過去のマイアミでの失敗から得た教訓
リーガ・エスパニョーラのアメリカ進出は、法的な障壁と政治的な難題に阻まれてきた。昨年はUEFAとスペインサッカー連盟から暫定的な承認を得たものの、選手たちの抗議活動と主催者レレバント社が「この規模のイベントを適切に実行する時間が不足している」と主張したことで、計画は最終的に頓挫した。
これは2019年に海外での試合開催を試みたが失敗した経緯に続くものだ。当時FIFAは「リーグ戦は加盟協会の管轄区域内で行わなければならない」という方針を理由にこれを阻止した。こうした障害にもかかわらず、テバス会長は依然として揺るがず、次の戦いに臨む覚悟を示している。
