リーガ・エスパニョーラ会長、米国での試合開催計画復活の意向を表明

リーガ・エスパニョーラのトップは、NFLやNBAといったアメリカのスポーツ界の巨人が成功させた国際的なモデルを模倣しようとしている。両リーグはレギュラーシーズンの試合を欧州、メキシコ、南米に輸出することでブランドを拡大し、より有利な放送契約を獲得することに成功している。テバスは、欧州サッカーが世界的なエンターテインメント市場で競争力を維持するには同様の戦略を採用すべきだと考えている。

テバスは、欧州のファンがアメリカンスポーツを受け入れる一方で、サッカー関係者が自国製品の輸出に消極的な現状を皮肉だと指摘。文化交流が現在一方通行であり、スペインサッカーが米国でのファン基盤を固める絶好の機会を逃していると主張した。米国での試合開催により、若年層の観客層を獲得し、今後数十年にわたりスペインクラブが世界の意識の中で支配的な存在であり続けることで、リーグの将来を確固たるものにしたいと考えている。

「20年前は祝わなかったハロウィンを今や祝う。NFLの試合がある。NBAの試合がある」とテバスは説明した。「50年後、我々のスタジアムが空っぽで、NBAやNFLのスタジアムが満員になるか見てみよう。彼らは単なる1試合ではなく、数多くの試合を連れてくるからだ。 彼らは休暇で欧州に来るのではない。ファンを獲得し、テレビ契約を結び、競技会に子供たちを呼び込むために来るのだ。つまり我々は欧州への扉を開いた。それなのに、我々が進出する扉を開いてくれる米国に対して、我々は欧州でその扉を閉ざしている」