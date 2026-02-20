Goal.com
Lens PSG title race GFXGOAL
Mark Doyle

リヨンは本当にリーグ1を制覇できるのか？ フランスのサプライズチームがPSGと優勝争いで互角に戦っている理由

2月8日、ウスマン・デンベレは、パリ・サンジェルマンが3冠を達成した最高の状態に戻ったことを誇らしげに宣言した。 ルイス・エンリケ監督率いるチームは、2025-26 シーズン前半は特に印象的なプレーを見せていなかったため、ラ・クラシックで国内およびヨーロッパのライバルたちに警告を発したいと考えていました。そして、パルク・デ・プランスでマルセイユに 5-0 という残酷な敗北を喫させるという、その目標を圧倒的な形で達成したのです。

「これはパリジャン全員にとって特別な試合だ」とデンベレは笑顔で語った。「そして今シーズンの後半戦では、あらゆるタイトルを勝ち取るために全力を尽くすつもりだ」

PSGの第一目標は、言うまでもなくチャンピオンズリーグ王座の防衛だ。しかしそれは決して容易ではない。リーグ1のタイトル防衛も同様だ。PSGが5年連続のフランス王者となるのは確実と見られていたが、現在彼らは順位表で2位という非常に珍しい立場に置かれている。残り12節という状況で、さらに驚くべきことにレンズが首位を走っているのだ。

では、リーグ1で何が起きているのか？PSGは危機に瀕しているのか？そしてレンズはこれを機に、クラブ史上2度目（1998年以来初）となる優勝を掴み取れるのか？

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-LENSAFP

    「異なる」レンズ

    ルイス・エンリケはパリに重大な問題はないと断言する。「昨シーズンと変わったのはランスだ」 とPSG監督は語った。「彼らは違う。それ以外はいつも通りだ」

    彼の主張はおそらく半分しか正しくない。レンズは確かに別物だ。実際、1年足らず前に欧州カップ戦出場を逃したチームとは見違えるほどだ。

    ウィル・スティル前監督の下でも決して悪いチームではなかった。むしろ、選手を売却するクラブとしては8位という成績は堅実な結果と言える。つまり、昨夏にスティルの後任として指揮を執ったピエール・サージュが、あらゆる予想を上回る成果を上げているという話だ。

    確かに、セージの起用は賢明な選択に見えた。昨年1月に解任されるまで、リヨンで困難な状況下で良い仕事をした実績があったからだ。しかし、シーズン開始時の彼の目標は降格回避であり、クラブ側も財政の健全化が唯一の焦点だったため、それには全く問題がなかった。

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-NICEAFP

    「良いポジション」

    セージ監督は、パリFCを5-0で撃破しレンヌをリーグ1首位に返り咲かせた後、渋々ながらチームの「野心」が変わったことを認めた。しかし彼は「 優勝は考えていない目標（降格回避）は達成した。今はカンファレンスリーグに集中する」と強調した。

    「チャンピオンズリーグ進出には少なくとも3勝、それ以上が必要だ。だから我々はPSGよりも、オリンピック・ド・マルセイユやオリンピック・リヨネのことを考えている」

    しかし、選手たちの見方は明らかに異なっている。

    「我々は優勝争いをできる好位置にいる。それを隠すつもりはない」と元クリスタル・パレスFWオドソンヌ・エドゥアールは語った。「我々は競争者だ。最後まで戦い抜く」

    多くの選手が現在非常に高いレベルでプレーしていることを考えれば、ランスがPSGを最後まで追い詰める可能性を疑う理由は全くない。

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-LENSAFP

    主力選手の売却にもかかわらず「よりバランスの取れた」

    ランスは2022-23シーズンにPSGにわずか1ポイント差で敗れて以来、タイトル争いを続けてきたが、その後次々と才能ある選手を売却してきた。例えばアブドゥコディル・フサノフとケヴィン・ダンソは現在、それぞれマンチェスター・シティとトッテナムでプレミアリーグで活躍している。

    昨夏の移籍市場でさらに3人の主力選手（ニール・エル・アヤノウイ＝ローマ、アンディ・ディウフ＝インテル、ファクンド・メディナ＝マルセイユ）を失った後、ベテランMFアドリアン・トマソンは、大きく様変わりしたレンズが今シーズンに何を期待できるのか、まったく見当がつかなかった。

    「今シーズンはどうなるのか、去った選手たちの代わりに入った選手たちが同じレベルなのか、私たちは自問していました」と32歳の選手はgetfootballnewsfrance.comのインタビューで明かした。「その点でクラブはうまく機能しました競争力のあるチームができあがったからです。私にとっては昨年よりも良いチームです。

    「よりバランスの取れたチームになったと思う。特に攻撃陣では、昨季には必ずしも揃っていなかったタイプの選手たちが加わった。私にとって、今シーズンのチームはより完成度が高い」

    その点については疑いの余地もない。ほぼ全ての補強選手が、スタッド・ボラール＝デレリスで即座に大きなインパクトを残しているのだから。

  • FBL-FRA-LIGUE1-NANTES-LENSAFP

    お買い得品

    ストラスブールから300万ユーロで獲得したロビン・リッサーは、これまでリーグ・アンでの出場経験が全くなかったため、レンズの第一候補ゴールキーパーでは決してなかった。しかし、このフランスU-21代表選手は、ディディエ・デシャン監督によるA代表招集の有力候補と見なされている。

    左サイドバックのマティユー・ウドル（350万ユーロ）も同様だ。29歳の彼はキャリア最高のプレーを見せている。一方、元ニューカッスルの攻撃的選手フロリアン・トーヴァン（600万ユーロ）は、レンズでの驚異的な復活により、33歳にしてすでにフランス代表に復帰している。

    エドゥアール（370万ユーロ）へのデシャン監督の電話は当分ないだろうが、昨季レスター・シティでの不振なローン移籍を経てクリスタル・パレスから放出された後、彼は今、自身の小さな復活を遂げつつある。

    一方、ママドゥ・サンガレは中盤での圧倒的なプレーが評価され、マンチェスター・ユナイテッドやチェルシーを含む複数のプレミアリーグクラブの関心を集めていると報じられている。また、レッドブル・ザルツブルクから加入したサムソ・バイドゥー（移籍金800万ユーロ）については、クリスタル・パレスとウェストハムが彼の活躍を注視していると伝えられており、加入以来守備陣で輝きを見せている。

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-STRASBOURGAFP

    サールの自信を取り戻す

    レンスの驚異的な躍進は、賢明な補強だけによるものではない。1月に獲得したアラン・サン＝マクシマンの移籍は既に名采配と評されており、元ニューカッスルのウインガーはリーグ・アン初出場2試合で3得点に絡んでいる。

    セージ監督は既存メンバーにも新たな活力を吹き込んだ。30歳のウェズリー・セイドは、監督の3トップ攻撃の左サイドでキャリアハイとなる10得点を記録。一方トマソンについては、フランス人選手をより深い位置でのプレイメイカー役に配置することで成果を得たが、マラン・サールに関してはほぼメンタル面の働きかけが全てだった。

    チェルシーでの挫折体験に明らかにトラウマを抱える守備選手の売却に前向きだったレンズだったが、アンデルレヒトからのオファーにもかかわらず、セージ監督の要請でサールを保持。監督は27歳のフィジカル、適応力、トップレベルでの経験が自身の3バックシステムの中核となる可能性を即座に確信した。

    監督の信頼がサールの自信回復に決定的な役割を果たし、今季リーグ1最少失点（17失点）のレンズを支える要となった。10月末以降、試合で無得点に終わる試合がない事実を加味すれば、クラブ関係者らが期待を抱き始めている理由も理解できる。

    「このチームは蒸気ローラーだ。前進しながら守備し、相手をミスに追い込む」と、1998年の優勝を指揮したジェルヴェ・マルテル元会長はレキップ紙のインタビューで熱く語った。「だからこそ、優勝を夢見るべきではないのか？！」

  • FBL-EUR-C1-MONACO-PSGAFP

    PSGは今なおPSGなのか？！

    セージは明らかに優勝論を控えめに語る決意を示し、PSGが前シーズンに証明したように 「並外れたチーム」であり、今シーズン終了まで全ての相手を圧倒する可能性があると指摘した。「PSGが最終盤で本気を出し始めたら、我々は二度と彼らに勝てなくなるかもしれない」とランス監督は語った。

    セージはさらに、ルイス・エンリケ率いるチームが敗れるのは「彼らがPSGらしくない時だけと主張したしかし問題はその点にある。クラシック（レ・クラシック）を除けば、PSGは今シーズンのかなりの期間、本来の姿をほとんど見せていないのだ。

    その背景には複数の要因が存在する。2025年を通じて多方面で戦ったことによる疲労と負傷が主因だ。しかしデンベレは、PSGの復調を宣言したわずか1週間後に、真の問題は一部の選手が以前のような自己犠牲的な姿勢でプレーしなくなったことだと示唆する発言をした。

    「昨シーズン、私たちは自分自身のことよりもクラブを最優先にしていました。その姿勢に戻らなければならないと思います」と、バロンドール受賞者は先週のレンヌ戦での衝撃的な敗戦後に警告しました。「シーズンも後半に入り、個々の選手ではなく、パリ・サンジェルマンを最優先にするべきだと思います。なぜなら、ピッチ上で各自が自分のプレーをしても、それはうまくいかないからです。 そうすれば、私たちが望むタイトルは獲得できないだろう」

    したがって、レンズには少なくとも一筋の希望が残されている。サージュ監督は、王座を奪うには4月の直接対決でチャンピオンを打ち負かさなければならないと現実的な見方を示しているが。

    「私はこれまでPSGに勝ったことがありません」 と46歳の監督は語った。「しかし4月12日にそれが実現したら、それは悪くないでしょう！」 実際、レンズがスタッド・ボラール・デレリスで行われるこの対決に勝利すれば、セージ監督もタイトル獲得を真剣に考え始めるかもしれない。

