リヨンは本当にリーグ1を制覇できるのか？ フランスのサプライズチームがPSGと優勝争いで互角に戦っている理由

セージは明らかに優勝論を控えめに語る決意を示し、PSGが前シーズンに証明したように 「並外れたチーム」であり、今シーズン終了まで全ての相手を圧倒する可能性があると指摘した。「PSGが最終盤で本気を出し始めたら、我々は二度と彼らに勝てなくなるかもしれない」とランス監督は語った。
セージはさらに、ルイス・エンリケ率いるチームが敗れるのは「彼らがPSGらしくない時だけ」と主張した。しかし問題はその点にある。クラシック（レ・クラシック）を除けば、PSGは今シーズンのかなりの期間、本来の姿をほとんど見せていないのだ。
その背景には複数の要因が存在する。2025年を通じて多方面で戦ったことによる疲労と負傷が主因だ。しかしデンベレは、PSGの復調を宣言したわずか1週間後に、真の問題は一部の選手が以前のような自己犠牲的な姿勢でプレーしなくなったことだと示唆する発言をした。
「昨シーズン、私たちは自分自身のことよりもクラブを最優先にしていました。その姿勢に戻らなければならないと思います」と、バロンドール受賞者は先週のレンヌ戦での衝撃的な敗戦後に警告しました。「シーズンも後半に入り、個々の選手ではなく、パリ・サンジェルマンを最優先にするべきだと思います。なぜなら、ピッチ上で各自が自分のプレーをしても、それはうまくいかないからです。 そうすれば、私たちが望むタイトルは獲得できないだろう」
したがって、レンズには少なくとも一筋の希望が残されている。サージュ監督は、王座を奪うには4月の直接対決でチャンピオンを打ち負かさなければならないと現実的な見方を示しているが。
「私はこれまでPSGに勝ったことがありません」 と46歳の監督は語った。「しかし 、4月12日にそれが実現したら、それは悪くないでしょう！」 実際、レンズがスタッド・ボラール・デレリスで行われるこの対決に勝利すれば、セージ監督もタイトル獲得を真剣に考え始めるかもしれない。