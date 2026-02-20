リヨンは本当にリーグ1を制覇できるのか？ フランスのサプライズチームがPSGと優勝争いで互角に戦っている理由

「これはパリジャン全員にとって特別な試合だ」とデンベレは笑顔で語った。「そして今シーズンの後半戦では、あらゆるタイトルを勝ち取るために全力を尽くすつもりだ」

PSGの第一目標は、言うまでもなくチャンピオンズリーグ王座の防衛だ。しかしそれは決して容易ではない。リーグ1のタイトル防衛も同様だ。PSGが5年連続のフランス王者となるのは確実と見られていたが、現在彼らは順位表で2位という非常に珍しい立場に置かれている。残り12節という状況で、さらに驚くべきことにレンズが首位を走っているのだ。

では、リーグ1で何が起きているのか？PSGは危機に瀕しているのか？そしてレンズはこれを機に、クラブ史上2度目（1998年以来初）となる優勝を掴み取れるのか？