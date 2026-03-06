リバープレート、アルゼンチンサッカー協会をボイコット　ブエノスアイレスの強豪クラブ、脱税調査で「不明確な」規則に抗議

ブエノスアイレスのビッグクラブは公式声明で、アルゼンチンサッカー協会（AFA）の内部運営に対し強い不満を表明した。「執行委員会の現行運営には、明確かつ予測可能な意思決定プロセスを保証する手続き上の安全策が欠如している」と同クラブは説明した。 「当クラブは、アルゼンチンサッカーの将来に関する議論は、明確かつ予測可能な手続き——議題を事前に設定し、関係メンバーによる投票に付す——を通じて行われるべきだと確信している。しかし実際の運営手順は、こうした仕組みを反映しておらず、リバープレートが自らの取締役会運営で慣れている水準よりも透明性に欠けるプロセスが生じている事例が数多く確認されている」

リバーは、重要な議題が正式な審議や投票を経ずに議論されることが頻繁にあると主張し、この慣行は自クラブの理事会が求める専門的基準を大きく下回ると指摘した。その結果、クラブは次のように確認した：「前述の仕組みが是正されるまで、当クラブはアルゼンチンサッカー協会執行委員会の会議への参加を見送ることを決定した」