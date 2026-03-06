AFP
翻訳者：
リバープレート、アルゼンチンサッカー協会をボイコット ブエノスアイレスの強豪クラブ、脱税調査で「不明確な」規則に抗議
分断された指導層
リバープレートとアルゼンチンサッカー協会（AFA）の間の長年の緊張は木曜日、ステファノ・ディ・カルロ会長率いるクラブが全執行委員会会議からの即時離脱を発表したことで決裂点に達した。この動きは、AFAとその会長クラウディオ・タピアを巻き込んだ広範な司法上の騒動と時期を同じくしている。 連邦当局は現在、社会保障拠出金と源泉徴収税に関連する193億ペソ（約110億円／1400万ドル）の不正疑惑を調査中だ。他のプロクラブがこの調査に抗議してストライキを開始する中、リバーは異なる抵抗の道を選択。AFAが「明確かつ予測可能な」高レベル意思決定プロセスを提供していないと非難している。
- Getty Images Sport
透明性を求める
ブエノスアイレスのビッグクラブは公式声明で、アルゼンチンサッカー協会（AFA）の内部運営に対し強い不満を表明した。「執行委員会の現行運営には、明確かつ予測可能な意思決定プロセスを保証する手続き上の安全策が欠如している」と同クラブは説明した。 「当クラブは、アルゼンチンサッカーの将来に関する議論は、明確かつ予測可能な手続き——議題を事前に設定し、関係メンバーによる投票に付す——を通じて行われるべきだと確信している。しかし実際の運営手順は、こうした仕組みを反映しておらず、リバープレートが自らの取締役会運営で慣れている水準よりも透明性に欠けるプロセスが生じている事例が数多く確認されている」
リバーは、重要な議題が正式な審議や投票を経ずに議論されることが頻繁にあると主張し、この慣行は自クラブの理事会が求める専門的基準を大きく下回ると指摘した。その結果、クラブは次のように確認した：「前述の仕組みが是正されるまで、当クラブはアルゼンチンサッカー協会執行委員会の会議への参加を見送ることを決定した」
政治的戦いと連盟構造
ボイコットにもかかわらず、リバーの立場は微妙だ。同クラブは、ハビエル・ミレイ大統領が推進する「スポーツ法人化」に対するAFA（アルゼンチンサッカー協会）の抵抗を引き続き支持している。タピア会長と同様、リバーも伝統的な非営利市民団体モデルを堅く擁護し続けている。 しかしクラブはこの危機を機に、よりエリート化された国内リーグの必要性を改めて主張している。2013年以降、ミジョナリオ（リバーの愛称）はアルゼンチン1部リーグを現在の肥大化した30チーム制から伝統的な20チーム制へ縮小するよう働きかけてきた。現行の構造が競技の質を低下させ、財政的成長を阻害しているとの認識からだ。
- Getty Images Sport
ブエノスアイレスでの対立
アルゼンチンサッカーの近い将来は、クラブストライキと司法調査が加速する中、依然として不透明な状況が続いている。リバープレートがAFA執行委員会との対話を拒否していることは、国内で最も成功したクラブの支持を維持したいと望むタピア会長に対し、指導スタイルの改革を求める大きな圧力となっている。 選手とサポーターの関心は、継続する労働争議の中でプロリーグがいつ再開されるかに集中している。政府の税務機関ARCAが譲歩の兆しを見せない中、AFAは二重の戦いに直面している。存続をかけた法的闘争と、最大の加盟クラブを交渉の席に戻すための政治的駆け引きである。
広告