リバプール 2025-26 ユニフォーム：新ホーム、アウェイ、サード、ゴールキーパー用ユニフォーム、発売日、リーク情報、価格

リバプールは2025-26シーズンより、再びアディダスとパートナー契約を結んだ。ナイキとの前回契約終了により、13年ぶりに「スリーストライプス」がアンフィールドに復帰する道が開かれた。

年間6000万ポンド（約100億円）超の収益が見込まれる新契約は、2025年8月1日に正式発効。アディダスがリバプールの公式キットパートナーとなるのは今回で3度目となる。過去の提携期間は1985年から1996年、そして2006年から2012年までで、その後はウォリアー、ニューバランス、ナイキとの契約が続いていた。

アディダスが供給した初期プレミアリーグ時代のユニフォームは、スティーブン・ジェラード、ジェイミー・キャラガー、フェルナンド・トーレス、ルイス・スアレスらクラブのレジェンドたちが着用したことで有名だ。この期間中、クラブは2012年のリーグカップ1冠を獲得している。

2025-26シーズンのリバプールユニフォームには異なるエンブレムが採用される一方、アディダスは（アディダス傘下の）リーボックからクラブ公式パートナーを引き継いだ当時の旧デザインキットを復活させている。

