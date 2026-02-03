Goal.com
Liverpool 2025-26 kitsadidas/Liverpool/GOAL composite
Anselm Noronha

リバプール 2025-26 ユニフォーム：新ホーム、アウェイ、サード、ゴールキーパー用ユニフォーム、発売日、リーク情報、価格

2025-26シーズンのリバプールユニフォームに関するすべて。リーク情報、購入方法など。

リバプールは2025-26シーズンより、再びアディダスとパートナー契約を結んだ。ナイキとの前回契約終了により、13年ぶりに「スリーストライプス」がアンフィールドに復帰する道が開かれた。

年間6000万ポンド（約100億円）超の収益が見込まれる新契約は、2025年8月1日に正式発効。アディダスがリバプールの公式キットパートナーとなるのは今回で3度目となる。過去の提携期間は1985年から1996年、そして2006年から2012年までで、その後はウォリアー、ニューバランス、ナイキとの契約が続いていた。

リバプール公式キット＆グッズをFanaticsで購入

アディダスが供給した初期プレミアリーグ時代のユニフォームは、スティーブン・ジェラード、ジェイミー・キャラガー、フェルナンド・トーレス、ルイス・スアレスらクラブのレジェンドたちが着用したことで有名だ。この期間中、クラブは2012年のリーグカップ1冠を獲得している。

2025-26シーズンのリバプールユニフォームには異なるエンブレムが採用される一方、アディダスは（アディダス傘下の）リーボックからクラブ公式パートナーを引き継いだ当時の旧デザインキットを復活させている。

GOALでは、購入場所、価格、リーク情報など、新リバプールユニフォームに関する全てを網羅してお届けします。

  • Liverpool home kit 25-26Liverpool, Adidas

    リバプール 2025-26 ホームキット、発売日と価格

    ファナティクスでリバプールのユニフォーム＆グッズを購入

    伝統に則り、アディダス製リバプール2025-26ホームキットはクラブの象徴的な赤（今回は「ストロベリーレッド」と命名）を基調とし、鮮やかな白のアクセントでクリーンかつクラシックな印象を演出。

    デザインは飾り気のないレトロ調。新ホームシャツは2006-07年ユニフォームを明確に参照しつつ、大きめの襟を省いたノスタルジックな仕上がり。袖口は折り返し仕様、シンプルなクルーネック、エンブレムとスポンサーロゴには白のトリムを施し、アディダスのアンフィールド復帰を象徴する洗練されたタイムレスな一品だ。

    この06-07年ユニフォームはファンにとって特別な存在だ。2006年にリーボックから引き継いだアディダスが初めて手掛けたキットであり、スティーブン・ジェラード、シャビ・アロンソ、ダニエル・アガーといったクラブのレジェンドたちが着用したことで有名である。

    2025-26年ホームユニフォームのショーツとソックスも、同じ鮮烈なストロベリーレッドで統一。レッドズの新たな時代を象徴する洗練された統一感を演出している。

    アディダス製リバプール2025-26年ホームユニフォームは、2025年8月1日より正式発売中。サポーターはスタンダードな半袖版を85ポンド（約111ドル）で購入可能。最上位のオーセンティック版は120ポンド（約162ドル）となる。

    長袖が好みですか？通常の長袖シャツは£90（$118）、オーセンティック版は£130（$170）です。

  • LFC away kit 25-26Liverpool, Adidas

    リバプール 2025-26 アウェイキット、発売日と価格

    ファナティクスでリバプールのユニフォーム＆グッズを購入

    アディダス製リバプール2025-26アウェイキットは、クラブの豊かな伝統に新鮮でモダンな解釈を加えています。洗練された「ワンダーホワイト」を基調に、鮮烈な赤のアディダスロゴと袖のアクセントが際立ち、黒のショーツと白のソックスが完璧に調和し、シャープでバランスの取れた印象を演出します。

    このユニフォームの真の特徴は、再デザインされたクラブエンブレムにあります。従来の単独リバーバードではなく、大胆で現代的な盾の中にエンブレムが収められています。この微妙な変化が、キットに新たな活力を与えつつ、紛れもないリヴァプールのアイデンティティを保っています。

    リバプール2025-26アウェイキットの価格は、ホームキットと同水準に設定されている。

  • Liverpool 2025-26 third kitadidas/Liverpool

    リバプール 2025-26シーズン サードキット、発売日と価格

    リバプール公式キット＆グッズをFanaticsで購入

    アディダスとリバプールが共同開発した2025-26シーズンのサードキットは、鮮やかなシーグリーンを基調に、襟と袖にブラックストライプをあしらったデザイン。1980年代のストライプ装飾から着想を得ており、クラシックなグリーンカラーのリバプール×カールスバーグシャツを現代風にアレンジしたものと見られるが、本バージョンでは前面にスタンダードチャータードのロゴが配置されている。

    さらに、アディダス オリジナルスのトレフォイルロゴに加え、サードキットには旧エンブレム内に現行のリヴァーバード（リヴァーサイドの鳥）が配置される予定。これにより、1987年から1992年にかけてアディダスがキットパートナーだった時代に使用されたエンブレムを現代風に解釈したヴィンテージ風リヴァプールエンブレムが実現する。

    キットは白のショーツと、アディダスのスリーストライプスと大胆な「LFC」文字が施されたシーグリーンのソックスで完成する。

    アディダス×リヴァプール 2025-26 シーズン サードジャージは、2025年9月9日より発売開始。

  • Liverpool GK kit 25-26Liverpool GK kit 25-26

    リバプール 2025-26 シーズン ゴールキーパー用ユニフォーム 発売日 & 価格

    ファナティクスでリバプールのユニフォーム＆グッズを購入

    アディダス製リバプール2025-26シーズン用メインゴールキーパーキットは、新シーズンのホーム＆アウェイユニフォーム発表の一環として登場。2色のグリーンとブラックロゴを組み合わせたデザインで、ホーム＆アウェイキットと同価格で購入可能。

    さらに、リバプールのゴールキーパーにはピンクのキットオプションも検討されています。どちらのキットにも、アディダス コンペティション25 GKキットの標準機能であるサウンドウェーブデザインが採用される見込みです。

    サードゴールキーパーキットは、黒/光沢ストライプに白のロゴ、カラー、ストライプを組み合わせたデザインとなる予定。アディダスは25-26シーズンのサードジャージデザインに合わせ、このサードキットにはトレフォイルロゴを採用することを決定した。

