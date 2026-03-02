Getty Images Sport
リバプール、ブンデスリーガの新星を注視 マイケル・オリゼ獲得失敗に備え モハメド・サラーの後継者探し継続中
リバプール、オリゼへの関心：最新情報
リヴァプールの巨人はドイツ1部リーグから才能を発掘する長い伝統を持ち、イブラヒマ・コナテ、ドミニク・ショボシュライ、ライアン・グラヴェンベルフらが成功裏に移籍を果たしている。クリスタル・パレスからバイエルンに移籍したオリゼは、かねてよりアンフィールドの注目株だった。 スカイスポーツは昨年11月時点で、このフランス代表選手がリヴァプールから注目されていると報じていたが、移籍交渉は依然として複雑だ。同報道によれば、オリゼには契約解除条項がなく、契約は2029年まで残っているため、移籍は極めて非現実的であり、バイエルンが譲歩しない場合、リヴァプールは他の選択肢を探す必要があるかもしれないと示唆している。
- Getty Images Sport
ヤン・ディオマンデが主要な代替候補として浮上する
オリゼ獲得が不可能となった場合、リヴァプールは既にドイツで旋風を巻き起こしている次点候補を特定している。19歳のヤン・ディオマンデは今シーズンのブンデスリーガで彗星のごとく台頭し、欧州のトップクラブの注目を集める活躍を続けている。リヴァプールは右サイドでサラー級の活躍が期待される爆発的なスピードと技術を備えた選手を探しており、このウインガーを「非常に集中的に」観察していると伝えられている。
ライプツィヒは交渉が厳しいことで知られ、この貴重な戦力を少なくともあと1シーズンは保持する決意だ。しかしレッドブル・システムでは、どんな選手にも値段はついている。 報道によれば、1億ユーロ（約120億円）前後のオファーがあれば「交渉に応じる用意がある」という。ライプツィヒはディオマンデに夏の移籍を阻止したい考えだが、プレミアリーグへの憧れと、リバプールで新時代の顔となる可能性は、彼にとって抗いがたい魅力となるかもしれない。
衝撃的な守備的リターンが予想される
攻撃陣の補強が焦点となる中、リバプールは守備陣の層の厚さを解決するため、おなじみの選手を呼び戻す動きを見せていると報じられている。昨年夏に約3500万ユーロでバイエル・レバークーゼンへ移籍したばかりのジャレル・クアンサが、驚きの復帰を果たす可能性が浮上している。この若きイングランド人センターバックはレバークーゼンで印象的な活躍を見せ、リバプールは守備陣を強化するため、当初の移籍契約に盛り込まれた秘密条項の発動を検討しているという。
スカイスポーツの報道によれば、リバプールは交渉時に8000万ユーロでの買い戻しオプションを契約に盛り込むという安全策を講じており、この条項は2026年5月まで行使可能だ。現在センターバック陣に「緊急の補強が必要」と判断したクラブ首脳陣は、アカデミー出身のクアンサを復帰させ、ヴァージル・ファン・ダイクとコナテとの競争を促すことを真剣に検討している。
- Getty Images
アンフィールドの変革の夏
ブンデスリーガの有望選手の加入の可能性は、複数の現メンバーに関する不透明な時期と重なっている。サラーの長期的な将来に関する疑問に加え、フェデリコ・キエーザも1月の移籍市場で憶測が飛び交った後、退団すると見られている。これによりサイドのポジションに大きな穴が開くため、クラブが夏の移籍市場が開く前からオリゼやディオマンデといった選手を積極的にスカウトしている理由が説明できる。
サラは昨年12月のリーズ戦（3-3）後の激昂した発言で「クラブに見捨てられた」と主張し、1月のアンフィールド退団が強く噂されていた。
当時サラーはこう語った。「90分間もベンチに座っているなんて信じられない。これで3度目のベンチ入りだ。キャリアで初めての経験だと思う。 非常に苛立っている。これまで、特に昨シーズンはこのクラブに全てを捧げてきた。それなのに理由も分からずベンチに座らされる。クラブに見捨てられた気分だ。それが本音だ。誰かが全ての責任を私に押し付けようとしているのは明らかだ」
サラーは後にチームメイトに対し、この爆発的な発言について謝罪した。1月の移籍の可能性は実現せず、同選手はエジプト代表としてアフリカネイションズカップに臨んだ。ファラオ軍団は準決勝でセネガルに敗れ、優勝を逃した。
