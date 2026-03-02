ブンデスリーガの有望選手の加入の可能性は、複数の現メンバーに関する不透明な時期と重なっている。サラーの長期的な将来に関する疑問に加え、フェデリコ・キエーザも1月の移籍市場で憶測が飛び交った後、退団すると見られている。これによりサイドのポジションに大きな穴が開くため、クラブが夏の移籍市場が開く前からオリゼやディオマンデといった選手を積極的にスカウトしている理由が説明できる。

サラは昨年12月のリーズ戦（3-3）後の激昂した発言で「クラブに見捨てられた」と主張し、1月のアンフィールド退団が強く噂されていた。

当時サラーはこう語った。「90分間もベンチに座っているなんて信じられない。これで3度目のベンチ入りだ。キャリアで初めての経験だと思う。 非常に苛立っている。これまで、特に昨シーズンはこのクラブに全てを捧げてきた。それなのに理由も分からずベンチに座らされる。クラブに見捨てられた気分だ。それが本音だ。誰かが全ての責任を私に押し付けようとしているのは明らかだ」

サラーは後にチームメイトに対し、この爆発的な発言について謝罪した。1月の移籍の可能性は実現せず、同選手はエジプト代表としてアフリカネイションズカップに臨んだ。ファラオ軍団は準決勝でセネガルに敗れ、優勝を逃した。