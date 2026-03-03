リバプール移籍が確実視されるジェレミー・ジャケの今シーズンは事実上終了。レンヌが負傷したDFの手術を正式発表

レンヌがランスに1-3で敗れた試合で負傷が発生。この試合は若きセンターバックにとって壊滅的な結果となった。ジャケは接触プレーで肩を押さえながら激しい痛みに耐え、明らかに苦しそうな様子でピッチを退場せざるを得なかった。詳細な医学的検査と専門医との協議を経て、医療スタッフの懸念が現実のものとなった。

アンフィールドのクラブ関係者がチェルシーとの激しい争奪戦を制して獲得したこの20歳の選手は、今シーズン（2025-26）の出場がほぼ絶望的となる手術を受ける必要がある。プレミアリーグ移籍という夢の実現に向け準備を整え始めたばかりの選手にとって、これは痛恨の一撃だ。

レンヌは同ディフェンダーの容態について公式声明を発表した。その内容は以下の通り：「ジェレミー・ジャケは手術を受ける予定である。2月7日のランス戦において、左肩の負傷により途中退場を余儀なくされた。医療検査の結果、近日中に手術が実施されることとなった。スタッド・レンヌFCは彼の早期回復を願っている」