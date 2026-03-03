Getty
リバプール移籍が確実視されるジェレミー・ジャケの今シーズンは事実上終了。レンヌが負傷したDFの手術を正式発表
ジャケが手術を受ける予定
レンヌがランスに1-3で敗れた試合で負傷が発生。この試合は若きセンターバックにとって壊滅的な結果となった。ジャケは接触プレーで肩を押さえながら激しい痛みに耐え、明らかに苦しそうな様子でピッチを退場せざるを得なかった。詳細な医学的検査と専門医との協議を経て、医療スタッフの懸念が現実のものとなった。
アンフィールドのクラブ関係者がチェルシーとの激しい争奪戦を制して獲得したこの20歳の選手は、今シーズン（2025-26）の出場がほぼ絶望的となる手術を受ける必要がある。プレミアリーグ移籍という夢の実現に向け準備を整え始めたばかりの選手にとって、これは痛恨の一撃だ。
レンヌは同ディフェンダーの容態について公式声明を発表した。その内容は以下の通り：「ジェレミー・ジャケは手術を受ける予定である。2月7日のランス戦において、左肩の負傷により途中退場を余儀なくされた。医療検査の結果、近日中に手術が実施されることとなった。スタッド・レンヌFCは彼の早期回復を願っている」
プレシーズンで遅れを取り戻す見込み
リバプールのサポーターは、クラブの長期的な守備陣の進化において重要な要素となる若者として、フランスでのジャケの成長を熱心に追っていた。手術で問題が解決すると見込まれる一方、長期の回復期間を要するため、このフランス人選手は数ヶ月の公式戦出場機会を逃した状態で今夏にマージーサイドに到着することになる。
このため、新チームメイトとの連携を図るには遅れを取り戻す必要があり、今後のプレシーズンにおけるフィットネスプログラムが極めて重要となる。 リヴァプールは驚異的な6000万ポンド（約100億円）を投じて彼の獲得を実現。この移籍金はレンヌ史上最高額となり、2023年にマンチェスター・シティがジェレミー・ドクに支払った5550万ポンド（約98億円）を上回った。この不測の事態にもかかわらず、リヴァプールは20歳の選手への完全な信頼を維持し、リハビリ状況を注視していく方針だ。
欧州のエリート候補を巡る争い
リヴァプールがジャケをイングランドに招致する契約を結ぶ前、このディフェンダーはスタンフォード・ブリッジ（チェルシーの本拠地）から強い関心を寄せられていた。チェルシーは冬の移籍市場で有望な若手選手を獲得する最有力候補と見なされており、自チームの守備陣を強化しようとしていた。しかし、ブルーズ（チェルシーの愛称）は最終的にフランス側の要求額に躊躇し、応じなかったため、リヴァプールが飛び込んで移籍を成立させた。
ジャケ獲得競争からの撤退を決断したチェルシーは、レンヌの選手に過剰な支出をするよりも、内部の層の厚さと既存の補強戦略を信頼する道を選んだ。一方、ジャケは現在ヴァージル・ファン・ダイクが率いるリヴァプールの守備陣への長期的な補強と見なされている。彼の加入は、レッドズの守備陣のローテーション基準を維持する上で重要な一歩とされているが、スタメン争いに加わるにはまず身体的なハードルを乗り越えなければならない。
回復への長い道のり
ジャケの今後の予定は、術後の安静期間を経てフランスで厳格なリハビリプログラムを実施することである。リバプールの医療スタッフは、2026-27シーズン開幕までにイングランドサッカーの過酷な環境に耐えられる状態になるよう監督する。目標は、このディフェンダーが夏の遠征開始時にチームに合流できるほど回復することである。
