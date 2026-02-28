Goal.com
リバプール対ウェストハム戦 選手評価：アンフィールドが安堵のため息！ヒューゴ・エキティケの魔法がアルネ・スロット監督率いる不安定な赤軍を奮い立たせ、必死のハンマーズを破る

リバプールは土曜日のプレミアリーグでウェストハム・ユナイテッドを5-2で下した。アーネ・スロット監督率いるチームは、不安定な守備の中で得点とアシストを記録したウーゴ・エキティケの活躍に救われた。レッドズはハマーズに一度ならず二度も追いつかれる場面があったのだ。

リバプールは開始5分以内に先制点を挙げた。ライアン・グラヴェンベルクの絶妙なパスをエキティケが決めたが、ウェストハムのゴールキーパー、マッズ・ヘルマンセンはボールが足元をすり抜けたことに悔しさをにじませた。 

24分には2点目。ドミニク・ショボシュライのコーナーキックを、エリア内で最も高く跳んだヴァージル・ファン・ダイクがヘディングで押し込んだ。 

しかしアルネ・スロット監督率いるチームは、ウェストハムのカウンタースピードに依然として弱点を露呈。特にアリソン・ベッカーが自陣エリア内でジャロッド・ボウエンにボールを直接渡す寸前の場面など、緩慢な守備がアイアンズの反撃を許しかけた。

その後、エキティケのヘディング落としからアレクシス・マカリスターが見事なボレーを決め、アーロン・ワン＝ビサカのディフレクションを経てネット上部に突き刺さると、安堵のため息が漏れた。 

しかし後半開始直後、トマス・ソウチェクがリバプールの守備陣の隙間をすり抜け、至近距離からゴールを決め1点を返した。VARによる確認が行われたが、ゴールは認められた。

コディ・ガクポがペナルティエリア内で華麗に切り込み、ディフレクションを伴ってゴールを決めたことで、この命綱は断たれたかに見えた。しかしウェストハムは決して諦めず、5分後にはタティ・カステジャノスが再び1点を返した。

しかし試合は82分に決着した。途中出場のジェレミー・フリンポンがクロスを上げ、アクセル・ディサシが自陣ゴールキーパーをかわしてボールを押し込んだ。

GOALがアンフィールドでのリヴァプール選手を採点... 

  • Liverpool v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    アリソン・ベッカー（5/10）：

    ボウエンに決定的なチャンスを与えそうになったが、パスを直接ウイングに渡したものの、相手のタッチが弾かれてブラジル人GKの腕に収まった。ソウチェクの得点時は守備陣に裏切られたが、タティ・カステジャノスのヘディングでは完全に機能不全だった。 

    ジョー・ゴメス（5/10）：

    ウェストハムが1点を返した場面では姿すら見えなかった。前線へのスプリントよりもリカバリー走が多かったプレー内容から、後半に交代した。

    イブラヒマ・コナテ（4/10）：

    本来あるべき姿とは程遠い不安定なプレーが目立った。足元の処理に苦しみ、いくつかの致命的なミスパスも犯した。 

    ヴァージル・ファン・ダイク（6/10）：

    2-0とする見事なヘディング。しかしソウチェクを許した守備は酷かった。ロールスロイスだが、時折エンジンが止まる。 

    ミロシュ・ケルケズ（6/10）：

    サマービル相手に苦戦する場面もあったが、守備陣の他の選手ほど責任は重くない。 

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-WEST HAMAFP

    中盤

    ライアン・グラーベンベルフ（7/10）：

    エキティケへの巧みなボール供給が先制点につながった。上下に動き回り、見事な守備範囲の広さを見せた。 

    ドミニク・ソボシュライ（8/10）：

    ファン・ダイクのヘディングを導いた見事なコーナーキック。絶えず最終ラインへボールを送り込み、チャンスを創出しようとした。 

    アレクシス・マカリスター（7/10）：

    見事なボレーで3点目を決めた。守備面ではやや物足りなかったが、それでも素晴らしいフィニッシュだった。

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-WEST HAMAFP

    攻撃

    モハメド・サラー（5/10）：

    普段の基準には程遠い。ボールに触れる機会はあったが、ウェストハムの守備を突破する手段を見出せなかった。 

    ユーゴ・エキティケ（8/10）：

    ヘルマンセンの下をくぐる本能的なフィニッシュで先制点を奪う。マカリスターのボレーをアシストした卓越した状況判断力。

    コディ・ガクポ（7/10）：

    終始脅威を与え続け、常にハマーズの最終ラインへの突破を狙った。内側に切り込んで素早く放ったシュートで得点。見事なゴールと楽しませるプレーを見せた。 

  • Liverpool v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    サブスクリプションとマネージャー

    リオ・ングモハ（6/10）：

    エキティケと交代出場。ボールに触れる時間がほとんどなかった。 

    ジェレミー・フリンポン（7/10）：

    ゴメスの代役として出場。彼のクロスがディサシのオウンゴールを誘発。

    トレイ・ニョニ（5/10）：

    終盤に投入。決定的なチャンスを逃した。

    アルネ・スロット監督（6/10）：

    リヴァプールのこの試合のパフォーマンスは実に奇妙だった。5得点したとはいえ、ウェストハムのスピードに一貫して苦しみ、アイアンズ（ウェストハム）は試合から脱落したとは微塵も思っていなかった。それほどリヴァプールの脆弱さが際立っていた。勝利は勝利だが、スロット監督は守備を固める方法を見つけなければならない。 

0