リバプールはアルネ・スロット監督を解任すべきだ：ウルブズ戦の大敗を受け、渋るクラブも決断を迫られる。オランダ人指揮官は悪夢のシーズンを立て直せないと証明した

一部のサポーターは、スロット監督を解任すべきだと認めることに未だ踏み切れない。それは全く理解できる。彼は過去36年間でリヴァプールを優勝に導いたたった二人の指揮官の一人であり、しかも就任初年度での快挙だったのだ。

だからこそ、スロットにはもっと時間を与えるべきだという感情が残っている。彼はそれだけの価値を証明したからだ。残念ながら、この主張は理性的というより感情的なものであり、今やほぼ完全に「オランダ人監督が人生で最高の一日を届けてくれた恩がある」という感覚に支えられている。つまり、少なくともシーズン終了までは忠誠を尽くすべきだという考えだ。

ファンはまた、リヴァプールが「解任クラブ」ではないことを誇りに思っている。アンフィールドでは、監督は常に選手よりも重要視され、困難な時期にも支えられてきた。これはクラブのアンセム『ユー・ネヴァー・ウォーク・アローン』の精神に完全に沿ったものだ。

しかし、伝統と過去の功績だけでは、スロット監督の職を保つには不十分だ。現在の苦戦が将来の成功を危うくしており、昨夏の移籍金と給与における記録的な支出の後、クラブの経済的安定にとってチャンピオンズリーグ出場権が極めて重要であることが最新の決算で明らかになっているからだ。