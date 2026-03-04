リバプールはアルネ・スロット監督を解任すべきだ：ウルブズ戦の大敗を受け、渋るクラブも決断を迫られる。オランダ人指揮官は悪夢のシーズンを立て直せないと証明した

スロット監督が「今季を象徴する」と評したこの混乱した一連の出来事は、精神的にも肉体的にも脆弱なリヴァプールが、優勝からわずか1年でプレミアリーグ5位圏外に沈む現実的な危機に直面していることを示している。
では明らかな疑問は、彼がこの状況をどう打開するのか？ あるいはより核心を突けば、彼に何ができるのか？ というのも、スロットが状況を好転させる能力を示した証拠はほとんど見当たらないからだ。むしろ、今シーズン終了後もスロットを留任させる根拠は完全に崩れ去ったと言える。
一部のサポーターは、スロット監督を解任すべきだと認めることに未だ踏み切れない。それは全く理解できる。彼は過去36年間でリヴァプールを優勝に導いたたった二人の指揮官の一人であり、しかも就任初年度での快挙だったのだ。
だからこそ、スロットにはもっと時間を与えるべきだという感情が残っている。彼はそれだけの価値を証明したからだ。残念ながら、この主張は理性的というより感情的なものであり、今やほぼ完全に「オランダ人監督が人生で最高の一日を届けてくれた恩がある」という感覚に支えられている。つまり、少なくともシーズン終了までは忠誠を尽くすべきだという考えだ。
ファンはまた、リヴァプールが「解任クラブ」ではないことを誇りに思っている。アンフィールドでは、監督は常に選手よりも重要視され、困難な時期にも支えられてきた。これはクラブのアンセム『ユー・ネヴァー・ウォーク・アローン』の精神に完全に沿ったものだ。
しかし、伝統と過去の功績だけでは、スロット監督の職を保つには不十分だ。現在の苦戦が将来の成功を危うくしており、昨夏の移籍金と給与における記録的な支出の後、クラブの経済的安定にとってチャンピオンズリーグ出場権が極めて重要であることが最新の決算で明らかになっているからだ。
リバプールは明らかにマンチェスター・ユナイテッドのような道を歩みたくない。過去13年間、ほぼ毎年のように根本的に異なるスポーツプロジェクトを次々と変えてきたあのクラブだ。レッズのスカウトチームは、ユルゲン・クロップの後任として指揮官の座に就く理想的な候補としてスロットを見出した。彼はその決断を正当化するために時間を浪費せず、巧妙な戦術的調整を施した。前任者の下で3位に終わった同じ選手層を、プレミアリーグ王者へと変貌させたのである。
スロットは、ディオゴ・ジョタの悲劇的な死に対処した方法についても、永遠に称賛に値する。その死は、打ちひしがれたチームメイトたちに与えた影響の点では、依然として計り知れない損失である。また、英国サッカー史上最高額の移籍金で獲得したアレクサンダー・イサクの不幸な、そして不運な負傷、そして最も重要な選手であるモハメド・サラーとの壮大な確執にも対処しなければならなかった。
しかし、今シーズンのリヴァプールの低迷には確かに多くの説明があるものの、4億5000万ポンド近くも投じて戦力を強化したチームが、プレミアリーグの順位表で5位、平均的なアーセナルチームに16ポイントも遅れているという恥ずかしい状況にあることを、言い訳にはできない。
アンフィールドから漏れる情報によれば、シーズン終了時にスロット監督の評価は結果だけで決まるわけではない。チームのパフォーマンスも彼の将来を左右する重大な要素となる。しかしスロット監督にとっての問題は、リヴァプールのパフォーマンスが結果同様に低迷している点だ。
11月末から1月中旬にかけてリーグ戦では敗戦しなかったものの、トップリーグ史上最も精彩を欠いた10試合無敗記録の中で勝利はわずか4試合。サンダーランド、リーズ、バーンリーという3つの昇格チーム相手に、リヴァプールは惨憺たるプレーを披露した。
火曜夜の惨事前には3連勝が話題となった。しかしスロット監督率いるチームは、スタジアム・オブ・ライトでの勝利では称賛に値する闘志を見せたものの、シティ・グラウンドではアレクシス・マカリスターの97分決勝弾による強奪劇を演じ、先週末アンフィールドでのウェストハム戦5-2勝利で士気が高まったとはいえ、 実際にはアウェイチームの方が期待値ゴール（xG）で上回っていた（1.86対1.84）。リヴァプールの最初の3点は全てセットプレーから生まれ、最後の2点はディフレクションによるものだった。
ここ数ヶ月でリバプールのコーナーキックの脅威が劇的に増した点は確かに評価に値するが、スロット監督自身も認めているように、チームは依然としてオープンプレーでのチャンス創出と決定力の両面で苦戦している。フロリアン・ヴィルツの負傷離脱がその点で大きな問題であることは疑いようがないが、リバプールが低ブロックを崩すためにこのドイツ人選手に依存している状況は憂慮すべきものだ。
モリーヌックスでは、前半の不振（決定機を1度も創出できなかった）について論じる中で、スロット監督はサイドからの突破不足に言及した。サラーが4ヶ月ぶりのリーグ戦ゴールを決めたとはいえ、その全体的な貢献度が物足りなかった事実は覆い隠せない。エジプト人選手はこの夜、1度もチャンスを創出できず——特に試合を決める絶好のカウンターチャンスを台無しにしたことが大きい。
コディ・ガクポに関しては、このオランダ人選手が残念ながらリバプールが「同じことを繰り返しながら異なる結果を期待する」という傾向を体現している。
クラブのレジェンドであるスティーブ・ジェラードはTNTスポーツで、リオ・ングモハが左ウイングで起用されるべきだと主張した。金曜日のウルブズとのFAカップ再戦から始めるべきだというが、これは先週土曜のシティ・グラウンドでの彼の短い出場時間を見れば明らかだった。
そういう意味で、スロット監督は現在、毎試合スタメンに値しない選手を起用し続けることで、自らに不利な状況を作り出していると言える。
攻撃陣の選択肢が明らかに不足しているのは、彼自身の責任ではなく、夏の移籍市場でも冬の移籍期間でもルイス・ディアスの代役を獲得できなかったクラブ側の失策だ。この見落としは、アントワーヌ・セメニョがマンチェスター・シティで予想通り即座に結果を出していることで、一層深刻な過ちとして浮き彫りになっている。
しかしスロットが招聘されたのは、限られた戦力で最大限の成果を引き出す手腕が評価されたからだ。フェイエノールトでそれを証明し、リヴァプール初年度でも同様の実績を残した。だが今、その手腕は失われている。
移籍市場でのミスはあったかもしれない——マルク・ゲヒの獲得失敗ほど大きなものはない——だが、これほどの戦力を擁するチームがマンチェスター・ユナイテッドやアストン・ヴィラに順位で後れを取るべきではない。
しかしリバプールは、試合開始と終了時に常に精彩を欠くという避けられない代償を払っている。これはどう見ても監督の責任だ。彼が選手たちに「最初の笛から全力でプレーすることの重要性」を徹底できていないか、あるいは選手たちが単純に彼の指示を聞かなくなったかのどちらかだ。
結果として、今季プレミアリーグ29試合で前半30分までにわずか5得点しか挙げていないチームが、終盤15分間で無理に攻めざるを得なくなり、形と落ち着きを完全に失う事態が頻発している。その原因はほぼ例外なく、センターバックの一人（イブラヒマ・コナテ）の交代にある。
リバプールが7度もロスタイムに勝ち点を落としているのは決して偶然ではない。これにより、90分以降に許した勝ち越しゴール数で最多記録を更新してしまったのだ。
スロット監督が選手たちの信頼を失ったと示唆するのは誤りだろう。サラーを除けば、選手たちから公の不満の声は聞かれていない。ロッカールームの不和を示すささやきすら存在しない。
しかしリバプールには明らかに目に見える鈍さと活気のなさがあり、これは深刻な懸念材料だ。彼らは鋭さを失っており、その原因は精神的あるいは肉体的な疲労、あるいはその両方にあるのだろう。
ファン・ダイクはモリーヌックスで「様々な理由から、今シーズンは常に浮き沈みの激しいものになる」と再び主張したが、問題はスロット監督がもはやこの状況を立て直せそうにない点だ。
もちろんリバプールが彼を解任することはない。少なくとも現時点では。リーグ戦と2つのカップ戦における重要な連戦を控えているからだ。ファンも引き続き監督と選手たちを応援し続けるだろう。ただし、今後数ヶ月で状況が改善するという「期待」ではなく「希望」を込めて。
スロット監督を最も熱心に支持する人々でさえ、1年前には想像すらできなかった形で、このオランダ人監督への信頼が試されている。彼らもまた、同じ古い物語にうんざりしている。スロット監督が物語を変えられない限り、リヴァプールには監督を交代させる以外の選択肢は残されていないだろう。