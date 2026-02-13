Goal.com
リバプールの大逆転劇が始まった！1月の補強が女子スーパーリーグ残留の鍵に

女子スーパーリーグの歴史において、リヴァプールが今シーズン経験した開幕からの勝利待ち時間より長い記録を持つチームはわずか4チームのみである。12試合無勝という不振は、イェーヴィル・タウン、ドンカスター・ローヴァーズ・ベルズ、エヴァートン、レディングに次ぐリーグ史上4番目の長さに相当する。しかし、過去に2度のリーグ優勝を経験したリヴァプールの状況は、この5チームの中で最も衝撃的で意外なケースとして際立っている。

リバプールがここまで苦戦するとは予想されていなかった。 確かに、夏場の移籍期間に、スター選手であるオリビア・スミスが、過去最高額となる 100 万ポンドの移籍金でアーセナルへ移籍し、副キャプテンのテイラー・ハインズも同じクラブへ移籍したことは、大きな打撃でした。しかし、2025-26 シーズン、シーズン半ばまで WSL 順位表の最下位を低迷し、2026 年まで初勝利を待たなければならないとは、誰も予想していなかったでしょう。

冬休みに入ると、最初の監督交代が起こりました。6位のロンドン・シティ・ライオンズを率いたジョセリン・プレシェール監督の退任は多くの人々に衝撃を与えました。一方、ウェストハムを率いたレハン・スキナー監督の退任は、同クラブがリヴァプールと並んで低迷していたことを考えると、それほど驚くことではありませんでした。一部の人々は、リヴァプールも動きを見せることを期待していました。ガレス・テイラー監督がマージーサイドでの指揮を執ってわずか半シーズンで退任するのではないかと。 しかしクラブは元マンチェスター・シティ監督を支持し、実り多い1月の移籍市場を経て、ようやく流れが変わり始めた。

11月以来初めて最下位を脱したリヴァプールは、再び正しい方向へ進み始めたようだ。では、かつての王者にとって何がそれほど間違っていたのか？そして今、本当に転機を迎え、降格の危機から脱しているのだろうか？それとも、わずか2年前に4位で終えたチームにとって、まだ危険が待ち受けているのだろうか？

  • Aston Villa v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    時間の不足

    リバプールが2025-26シーズンのリーグ初勝利を1月25日まで待たねばならないとは誰も予想していなかったが、夏にはすでにレッドズがスロースタートを切る兆候が見えていた。3月にマンチェスター・シティから解任されたテイラーが新監督に就任したのは8月8日になってからだったからだ。

    テイラーは全く新しいプレースタイルの導入も目指していた。今シーズン初めにスカイスポーツに語ったところでは、クラブに「独自性」をもたらし、やがて「欧州最高のプレスチーム」へと変貌させるという方針だ。 こうした変革には時間がかかるが、プレシーズン終盤（WSL開幕1カ月前）という遅い時期の就任では十分な準備期間が与えられなかった。そのため選手たちは公式戦が始まっても、多くの戦術をまだ習得しきれていない状態だった。

    • 広告
  • Olivia Smith Liverpool Women 2024-25Getty Images

    今ひとつ盛り上がらない夏の商戦

    そのスタートの遅れは、夏の移籍市場での動きによってさらに悪化した。テイラーは、2024-25 シーズンを失望の結末で終え、暫定監督アンバー・ホワイトリーのもとで最後の 7 試合のうち 1 勝しか挙げられなかった、自信を失ったチームを引き継いだ。この不振は、マット・ビアードが 2 月下旬に監督を解任された後に続いたものだった。

    クラブキャプテンのニアム・フェイヒーが引退し、副キャプテンのハインズとトップスコアラーのスミスがともにアーセナルへ移籍したことは、その点ではあまり助けにはならなかっただろう。リバプールがそれらの離脱を補うだけの十分な対応をしていなかったのだから。

    スミス選手の移籍金として過去最高額が明らかになったとき、多くの人々はリヴァプールがその資金を使ってチームのいくつかの分野を補強し、チーム全体の力を高めることを期待していました。しかし、BBC Sport によると、その支払いは分割払いとなる予定であり、夏の予算の大部分は、テイラー氏のシティでの以前の契約に盛り込まれた条項により、彼の就任に関連する補償金に充てられることになっていたのです。

    リバプールが夏に獲得した8選手のうち4人はテイラー監督就任前に加入していた。これは決して理想的な状況ではない。特に新監督がこれほど明確なスタイルを掲げる場合にはなおさらだ。 実際、シーズン前に獲得した選手のうち2名は現在在籍していない。エミリア・シムチャクはバルセロナからのローン移籍が1月に打ち切られ、ゴールキーパーのラファエラ・ボルグラーフェはシーズン終了までバイエル・レバークーゼンに貸し出された。リーグ戦7試合で5得点を挙げているベアタ・オルソンは成功例だが、その他の夏の補強選手たちはまだ実力を証明している最中だ。

  • Lily Woodham Liverpool Women 2025-26Getty Images

    けがだらけ

    負傷者が相次ぎ、チームの課題はさらに深刻化している。リバプールの象徴的存在であるマリー・ホビンガーとストライカーのソフィー・ローマン・ハウグはともに前十字靭帯（ACL）損傷を負い、事実上今季の出場が絶たれた。バイエルン・ミュンヘンから夏に加入したサマンサ・カーは背中の問題で11月以降出場していない。 1月に加入したアンナ・ヨセンドルは未だデビューを果たせていない。さらにテイラー監督は先週、ソフィー・ルンドゴーが手術を受けるため長期離脱者リストに加わることを確認した。

    これに加え、既に発生したその他の離脱事例も重なっている。 グレース・フィスク、清水理沙、ルーシー・パリー、リリー・ウッドハムも今シーズン、少なくとも1ヶ月以上を欠場している。12月にチェルシーがリーグカップ準々決勝でマージーサイドを訪れた際、リバプールは控え選手としてフィールドプレーヤーのシニア選手をわずか2名しか登録できなかった。この大会では下位リーグの相手とはいえ勝利を重ねてきたが、試合は9-1で敗れた。

  • Matt Beard LiverpoolGetty Images

    悲劇が襲う――二度も

    そして、誰もが避けて通れない重大な問題がある。9月20日、リバプール監督を最後に退任してからわずか半年余り、ビアードは47歳の若さで悲劇的に逝去した。彼の死は女子サッカー界全体に衝撃を与え、特に長年密接に共に働いてきた関係者たちに深い悲しみをもたらした。その多くは今もリバプールに在籍している。

    その悲報を受け、クラブ関係者が現実を受け止める中、翌日に予定されていたリヴァプール対アストン・ヴィラの試合は延期となった。この悲嘆がチームに与えた影響を測ることは不可能だ。その影響は、わずか1か月後に女子トップチームのキットマン、ジョナサン・ハンブルが短期間の闘病の末に逝去したことでさらに増幅された。しかし、今シーズンのリヴァプールがこれほど苦戦している理由を論じる上で、この事実は無視できない。

  • Denise O'Sullivan Martha Thomas Liverpool Women 2025-26Getty Images

    待望の1月の追い風

    しかし最近、流れは変わりつつあり、大幅に改善された1月の移籍市場が少なからぬ役割を果たしている。リヴァプールは冬の移籍市場で6選手を獲得し、その多くが即戦力として既に結果を残している。

    ジェニファー・フォークは加入後3試合連続で無失点を達成。リバプールでの最初の5試合でわずか2失点に抑えた。アリス・ベルクストロムは既に3得点を挙げ、攻撃陣の深刻な課題を緩和。マーサ・トーマスとオーレリー・シラグも日曜日のアストン・ヴィラ戦（4-1勝利）で得点を記録し、リバプールを11月以来初めてWSL最下位から脱却させた。

    これはリヴァプールにとってリーグ戦3試合で2勝目となり、直近5試合で1敗のみという好調な流れの一部だ。テイラー監督の求める戦術がチーム全体に浸透しつつあることは以前から明らかであり、結果が伴うずっと前からパフォーマンスは大きく向上していた。今、1月の新戦力加入を追い風に、チームはそれらをより良く統合しつつある。

  • Grace Fisk Liverpool Women 2025-26Getty Images

    流れが変わっている

    この傾向が一時的なものではなく、必然的な流れであることを裏付けるのが、基礎となる数値だ。 直近5試合のリーグ戦で、リヴァプールの期待得点（xG）は4度1を上回っている。これはWSL開幕10試合でわずか3度しか達成できなかった数値だ。また、この期間に記録した9得点も、開幕10試合の6得点を上回っている。新戦力の加入も後押しし、攻撃陣は確実に機能し始めている。

    守備面でも改善が見られる。 冬休み前の11試合では、対戦相手のxGが1を超えるケースが9度、2を超えるケースが3度あった。年明け以降——ファルクがゴールマウスを守り、デニス・オサリバンが守備的センスを中盤に注入し、フィスクが負傷から復帰して守備ラインに戻って以来——リヴァプールは4試合連続で相手のxGを2未満に抑え、うち3試合では1未満に抑えている。 この傾向が、勝利目前の局面で勝ち点を失う頻度を減少させる一因ともなっている。新年以前には実に11試合で勝ち点を逃していたのだ。

    一時、リヴァプールの実力は連敗が示すほど悪くないという見方もあったが、結果が出なければクラブはいつかは行動を起こさねばならない。テイラー監督にとって幸いなことに、チームは方向転換を果たし、その危機的状況から脱しつつあるようだ。

    まだやるべきことは山積みだ。レッドズは降格プレーオフ圏内のレスター・シティにわずか1位差・1ポイント差で先行しているが、レスターは試合数を1試合多く残している。しかし2度のWSL王者であるリヴァプールは、トップリーグ残留の可能性を大きく高めると同時に、テイラーがチームに導入しようとしている魅力的で独自のスタイルに向けて、さらなる前進を遂げつつある。

