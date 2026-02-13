リバプールの大逆転劇が始まった！1月の補強が女子スーパーリーグ残留の鍵に

リバプールがここまで苦戦するとは予想されていなかった。 確かに、夏場の移籍期間に、スター選手であるオリビア・スミスが、過去最高額となる 100 万ポンドの移籍金でアーセナルへ移籍し、副キャプテンのテイラー・ハインズも同じクラブへ移籍したことは、大きな打撃でした。しかし、2025-26 シーズン、シーズン半ばまで WSL 順位表の最下位を低迷し、2026 年まで初勝利を待たなければならないとは、誰も予想していなかったでしょう。

冬休みに入ると、最初の監督交代が起こりました。6位のロンドン・シティ・ライオンズを率いたジョセリン・プレシェール監督の退任は多くの人々に衝撃を与えました。一方、ウェストハムを率いたレハン・スキナー監督の退任は、同クラブがリヴァプールと並んで低迷していたことを考えると、それほど驚くことではありませんでした。一部の人々は、リヴァプールも動きを見せることを期待していました。ガレス・テイラー監督がマージーサイドでの指揮を執ってわずか半シーズンで退任するのではないかと。 しかしクラブは元マンチェスター・シティ監督を支持し、実り多い1月の移籍市場を経て、ようやく流れが変わり始めた。

11月以来初めて最下位を脱したリヴァプールは、再び正しい方向へ進み始めたようだ。では、かつての王者にとって何がそれほど間違っていたのか？そして今、本当に転機を迎え、降格の危機から脱しているのだろうか？それとも、わずか2年前に4位で終えたチームにとって、まだ危険が待ち受けているのだろうか？